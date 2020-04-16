تجار يشتركون في مبادرات لخفض أسعار الخضروات والفاكهة والتوصيل للمنازل

اشترك عدد من تجار الخضروات والفاكهة في المبادرات المجتمعية لتخفيض أسعار البيع تحت مسمي “مبادرة ضد الغلاء” التي انطلقت بعد جائحة كورونا والانفلات في أسعار الخضروات بعد ذلك وتتميز تلك النوعية من المبادرات بتفاوت مستويات الأسعار بينها وبين الشوادر والأسواق الشعبية والمحلات فضلا عن الأسواق الحضرية .

وانتشرت في الأسواق الشعبية والمتوسطة مبادرات جديدة لتوصيل المنتجات الطازجة عبر خدمات “الدليفري” كما تتميز بأسعارهاالمتوازنة مقارنة مع غيرها .

وأكد التجار أن هناك مبادرات انطلقت من عدد من التجار سواء يطرحون السلع عبر منافذ متحركة أو حتي من خلال محلاتهم وذلك لتحقيق منفعة متبادلة بينهم وبين المستهلكين مما يزيد من مبيعاتهم بشكل كبير.

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي 8 جنيهات والفلفل الحامي 8 جنيهات والخيار 6 جنيهات والليمون البلدي 13 جنيها وورق العنب 12 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 7 جنيهات، والباذنجان العروس أبيض 7جنيهات، والملوخية 10 جنيهات والقلقاس 10 جنيهات، والسبانخ 8 جنيهات والكرمب 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات​، والفلفل ألوان 15 جنيها.

وبين التجار أن سعر 3 خضرة مشكلة بـ3جنيهات والبسلة 8 جنيهات، الفاصوليا 8 جنيهات .

ولفتوا إلي أن سعر الفاكهة أقل من السوق أيضا ويباع التفاح بـ 20 جنيها والخوخ 13 جنيها والجوافة 10 جنيهات والفراولة 10 جنيهات والكانتلوب 10 جنيهات و البرتقال 8 جنيهات والموز 9 جنيهات والكيوي 25 جنيها والبطيخ 25 جنيها.