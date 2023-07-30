تجار يرصدون حركة مبيعات الأحذية بموسم عيد الأضحى وحتى الآن

أكد أعضاء بمجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن هناك تراجعات فى حركة المبيعات شهدتها الفترة الماضية فى موسم عيد الأضحى المبارك ولا تزال مستمرة فى ظل تراجع الطلب على موديلات جديدة بعد العيد أو تكرار توريد لموديل من الموديلات التي تم شراؤها من قبل .

واعتبر محمد أبو الخير، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك تراجعا في موسم عيد الأضحى هذا العام يقدر بنحو 50% عن نفس موسم العيد العام الماضي.

وأرجع أبو الخير ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار اللحوم الذي بلغت نحو 400 جنيه للكيلو جرام من اللحم.

وأشار إلى أنه موسم عيد الأضحى هذا العام لم يشهد حركة عمل بشكل ملحوظ إلا قبل اليومين الآخيرين قبل العيد وكان هناك حركة خلالهم.

وأوضح أنه قام قبل العيد باسبوع بشراء بعض الشنط والحقائب لعرضها في المحل وحتى الان لم يقوم بطلب شنط آخرى جديدة ، نتيجة ضعف المبيعات .

وأشار إلى أنه حتى على مستوى التوريد للتجار لا يوجد من يطلب شغل أو يسئل عن الموديلات الجديدة الذي يتم تصنيعها أو حتى يقوم بطلب رؤية بعض تلك المنتجات .

وكما لفت عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أنه منذ أنتهاء العيد لم يقوم أحد بسؤاله عن الجديد لديه بالورشه في موديلات بعد العيد او يطلب تكرار موديل من الموديلات التي تم شراؤها من قبل .