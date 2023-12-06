تجار يتعاقدون على استيراد «كيا بيكانتو» الجديدة

تعاقد عدد من تجار السيارات على استيراد كميات من طرازات «كيا بيكانتو» الجديدة موديل 2024 من الأسواق الخارجية، والتى من المرتقب وصولها إلى الموانئ المصرية خلال أسبوعين.

وقال محمد فتحى أحد تجار السيارات إنه تم إبلاغ عدد كبير من شركات التوزيع والتجار بوصول كميات من طرازات «كيا بيكانتو 2024» والتى تم استيرادها من قبل مجموعة من التجار.

وأضاف أنه من المرتقب وصول أولى الدفعات من «كيا بيكانتو» إلى الموانئ المصرية خلال أسبوع على أن تبدأ عمليات التسليم للتجار والحاجزين بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراجات الجمركية وسداد قيمة الرسوم والضرائب المحصلة عنها عبر الموانئ.

وأشار إلى أن التجار تعاقدوا على استيراد «كيا بيكانتو» الجديدة خاصة مع زيادة الفرص التنافسية والتسويقية لها بالتزامن مع عدم قيام وكيلها المحلى بطرحها رسميًا حتى الآن.

وأكد أن تجار السيارات تعاقدوا مع إحدى الشركات العاملة فى مجال خدمات ما بعد البيع والصيانة لإتاحة خدمات الضمان وتوفير قطع الغيار الخاصة بطرازات «كيا بيكانتو» المرتقب طرحها من قبل التجار، قائلا: “المستوردون يسعون حاليًا لمنح العملاء باقة من التسهيلات والامتيازات التى تؤهلهم لتسويق وبيع أكبر قدر من المركبات لاسيما مع منافسة الوكلاء المحليين فى المبيعات”.

وأوضح أنه سيتم تحديد آليات التسعير الخاصة بطرازات «كيا بيكانتو» بعد احتساب التكلفة النهائية وسداد قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عبر الموانئ، بالإضافة إلى تخصيص ربحية خاصة للتجار الذين سيقومون بتسويق الفئات المستوردة منها داخل السوق.

ويأتى الجيل الجديد من «بيكانتو» بإجراء تعديلات جوهرية فى الشكل الخارجى بالإضافة إلى تزويدها بالعديد من اwلمواصفات والتجهيزات فى المقصورة الداخلية مع الاحتفاظ بهوية الصانع الكورى «كيا» فى إنتاج الطرازات الجديدة.

وتنتمى «بيكانتو» إلى فئة السيارات الهاتشباك «صغيرة الحجم»، والتى تم تزويدها بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1.2 لتر ليخرج قوة قدرها 83 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 122 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات.