تجار ووكلاء يلجأون للاستيراد لتغطية العجز فى الأسمدة

الصاوى أحمد:أكد بعض تجار ووكلاء الأسمدة أنهم لجأوا إلى استيراد الأسمدة، خاصة «النترات» نظرا لاحتياج الزراعة المصرية لهذا الصنف فى محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية.واشتكى عدد من المزارعين فى محافظات الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء نقصا فى الأسمدة خلال الفترة الراهنة، رغم تأكيد

الصاوى أحمد:

أكد بعض تجار ووكلاء الأسمدة أنهم لجأوا إلى استيراد الأسمدة، خاصة «النترات» نظرا لاحتياج الزراعة المصرية لهذا الصنف فى محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية.

واشتكى عدد من المزارعين فى محافظات الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء نقصا فى الأسمدة خلال الفترة الراهنة، رغم تأكيد الشركات المنتجة التزامها بتوريد حصصها الشهرية، لا سيما مع بدء موسم الأسمدة الصيفية منذ أيام، وقيام الوزارة بصرف حصة المزارع بالكامل دفعة واحدة.

ويبلع سعر طن السماد المدعوم 2960 جنيها، مقابل 290 دولارا للمستورد، والسوق الحرة يتراوح بين 4700 و5000 جنيه حسب المنطقة.

أكد محمود أبوزيد، موزع أسمدة، أنه تم استيراد نحو 50 ألف طن نترات بداية العام الجارى من مختلف دول العالم خاصة شرق أوروبا، ومن المنتظر مضاعفة هذة الأرقام خلال الفترة المقبلة، خلال فترات الزراعة الصيفية الممتدة حتى بعد شهر رمضان، لافتا إلى أن المحاصيل ستحتاج خلال الفترة المقبلة مزيدا من الاسمدة خاصة الذرة والقطن والقصب والأرز.

بينما أكد مجدى الشراكى، عضو اللجنة التنسيقية للأسمدة، أنه لا توجد أزمة فى الأسمدة حاليا وجميع الشركات ملتزمة بحصتها اليومية، ولكن يوجد بعض النقص فى الجمعيات النائية بسبب قيام المزارعين بالحصول على حصتهم من الأسمدة دفعة واحدة، مشيرا إلى أن العجز فى توريدات الأسمدة خلال الفترة الماضية تراوح بين 30 و%40 بسبب عدم التزام بعض الشركات بتوريد حصتها المقررة لوزارة الزراعة.

وأوضح الشراكى، لـ«المـال»، أن الأيام الحالية تشهد بدء انفراجة فى تسليمات الشركات عقب اجتماع وزير الزراعة فى اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة الأسبوع الماضى، إذ تم التشديد على الشركات بضرورة الالتزام بتوريد حصتها.

وأكد على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى التى تتسلم نحو 68 % من حصة الأسمدة المدعمة فى مصر، أن الشركات الحكومية أكثر التزاما من غيرها بتوريد حصصها لوزارة الزراعة والجمعيات، وعلى رأسها شركة أبوقير التى تورد 3 آلاف طن يوميا.

وقال إن شركات الإسكندرية وحلوان من أكثر شركات الأسمدة المحلية التزاما توريد حصتها سواء المقررة رسميا أو الحرة.

وفى المقابل أكد مصدر مسئول فى إحدى شركات الأسمدة رفض ذكر اسمه، أن شركة «موبكو » تورد نحو 2000 طن يوميا و«المصرية » و«حلوان » و«الدلتا » بقيمة 1200 طن يوميا بواقع 80 % تقريبا من حصتها وتشهد الفترة الحالية زيادة فى استهلاك الأسمدة خاصة بعد انتهاء محصول القمح وزراعة محاصيل جديدة.

ولفت إلى أن شركتى «الإسكندرية» و«حلوان» حولتا غالبية إنتاجهما من المصانع فى «المنطقة الحرة » للسوق المحلية خاصة فى اليوريا، حيث تعطى شركات المنطقة الحرة العاملة فى مصر حرية كاملة فى التصرف فى الإنتاج سواء فى الإنتاج أو التصدير.

وتستهلك مصر نحو 9 ملايين طن أسمدة سنويا من إجمالى 22 مليونا إنتاج جميع الشركات العامة والخاصة -حال توافر الغاز والعمل بكامل الطاقة الإنتاجية.