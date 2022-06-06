تجار ومنتجون: الدولار الجمركى يرفع أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بنسبة %5

أكد عدد من التجار والمنتجين ارتفاع أسعار عدد من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية فى السوق المحلية عقب ارتفاع سعر الدولار الجمركى الأسبوع الماضى.

كان سعر الدولار الجمركى قفز من 17 إلى 18.64 جنيه فى تعاملات الأربعاء الماضى، وفق تعليمات وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية فى الغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد المستوردين لـ«المال» إن أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية من أبرز السلع التى ستشهد تأثرا كبيرا عقب ارتفاع سعر الدولار الجمركى، خاصة وأن بنود التعريفة الجمركية المطبقة عليها تصل إلى %60.

وتابع: «هذا ما سيجعل منتجات قطاع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من أكثر القطاعات تأثرا برفع سعر الدولار الجمركى».

بينما أكد فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأدوات المنزلية المستوردة سترتفع بنسبة تقترب من %5 مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يضعف القوة الشرائية للمستهلكين ، ويؤثر على معدلات الطلب.

وأضاف أن سعر المنتج المصرى الذى يتم استيراد بعض الخامات له من الخارج ستزيد المنافسة أمامه، مما سيخفض قدرته على المنافسة.

وأشار إلى أنه خلال أيام ستنعكس تأثيرات ارتفاع الدولار الجمركى على أسعار الأدوات المنزلية فى الأسواق.

على صعيد متصل، قال محمد المهندس ، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن أسعار الأجهزة الكهربائية سترتفع عقب زيادة سعر الدولار الجمركى، خاصة وأنه يتم استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج. وأوضح أن الزيادة فى أسعار السلع لن تقل عن %5 وستتفاوت بحسب الزيادة فى قيمة مدخلات الإنتاج