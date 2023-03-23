تجار وأعضاء في الغرفة التجارية بالإسكندرية يرحبون بمواعيد العمل خلال شهر رمضان

أكد عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اللجان النوعية في الغرف التجارية أن مواعيد العمل والإغلاق التي ستعمل على تطبيقها وزارة التنمية المحلية خلال شهر رمضان المعظم، تلبي احتياجات ومتطلبات السوق والمستهلكين .

ورحب بعض أعضاء اللجان والشعب بالغرفة بتوجه الدولة للتيسير على المواطنين عبر إتاحة وقت مناسب لعمليات الشراء بما يساعد على تنشيط السوق وهو ما ينعكس على كافة القطاعات الاقتصادية، لافتين إلى أن كل نشاط يقرر تحديد أوقات العمل في ضوء المواعيد المتاحة وفقاً لطبيعة العمل.

وأوضح البعض أن قرار فتح المحلات حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل لا يعنى أن كافة المحلات ستغلق فى هذا التوقيت وأن بعض المحلات قد تغلق قبل ذلك فى حال عدم وجود حركة وقد تغلق فى هذا التوقيت إذا كانت حركة العمل مستمرة .

وأكدوا أنه من المناسب زيادة الساعات المخصصة للتسوق والشراء للتيسير على المواطنين، فضلاً عن أن ذلك يؤدى إلى منع وتقليل التكدس والازدخام فى بعض مراكز التسوق لتوفير بعض الحاجات الاستهلاكية، وكما أنها تساعد المستهلك فى التسوق بشكل أسرع .

قال أشرف جويا رئيس مجلس إداره شعبة الملابس الجاهزه في الغرفة التجارية بالإسكندرية إن مواعيد العمل في شهر رمضان تعد مناسبة لتشغيل المحلات.. نشكر الدولة على أنها قررت فتح المحلات حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، لافتاً إلى أن شهر رمضان له طبيعة خاصة والبعض سيغلق قبل التوقيت .

وأوضح أنه فى حال وجود إقبال فإن المحلات قد تقوم بالإغلاق فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل لاستقبال عملائها وزبائنها العمل في المحلات.

وبدوره أبدى حمادة عليوة نائب رئيس مجلس إدارة لجنة الأخشاب في في الغرفة التجارية بالإسكندرية، ترحيبه بمواعيد العمل في شهر رمضان التي تم الإعلان عن تطبيقها في الفترة الماضية .

واعتبر عليوة أن تلك المواعيد مناسبة وهو يوافق عليها، لافتاً إلى أن هناك بعض المواطنين في بعض القطاعات تقوم بإغلاق محلاتها مبكرا لتوفير احتياجاتها الخاصة .

ولفت إلى أن كل نشاط تجاري أو اقتصادي يقرر لنفسه الإغلاق وفقا لطبيعه عمله فى ضوء المواعيد المتاحة والمحددة من الدولة .

وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات والأنشطة تقوم بإعادة فتح محلاتها عقب صلاة القيام ويمكنها الاستمرار في العمل حتى منتصف الليل .

وأضاف أن المواعيد المقررة للعمل لتطبيقها خلال شهر رمضان المعظم من وجهة نظره ستلبي احتياجات كافة المواطنين في الإسكندرية وبالتالي فإن أي مستهلك او مواطن سيستطيع أن يلبي احتياجاته لأي سلعة يريدها ويمكن أن يوفرها في هذه الأوقات المتاحة للشراء خلال الشهر الكريم .

وتابع : في نفس الوقت لا يجب أن تقوم المحلات التجارية بالإغلاق في وقت واحد حتى يستطيع الجميع تدبير احتياجاته في كل الأوقات .

وفيما يتعلق بمواعيد عمل المحلات في رمضان 2023، فتتمثل في مد عمل المحلات والمطاعم والمقاهي والبازارات والمولات التجارية خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر إلى الثانية صباحا، فضلا عن استثناء بعض الأنشطة من مواعيد فتح وغلق المحلات لتلبية احتياجات المواطنين، ومنها البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة والأسواق الحضارية، والعمل على مدار 24 ساعة في خدمة توصيل الطلبات للمطاعم والكافيهات ضمن مواعيد عمل المحلات في رمضان 2023.

وعن مواعيد عمل وغلق المحلات في رمضان 2023، حددت الحكومة مواعيد عمل الورش ومحطات الوقود والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، حيث تفتح أبوابها يوميا حتى العاشرة مساء، أما التي تقدم خدمات عاجلة يتم استثنائها من مواعيد الغلق.

بدوره أكد رامي المنوفي سكرتير لجنة منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن مواعيد عمل المحلات التجارية التى تم الإعلان عنها تعد مناسبة وتساعد على تحريك السوق.

وأبدى المنوفي رضاه عن تلك المواعيد والتي سيتم بموجبها عمل بعض الأنشطة حتى الثانية صباحا، فضلا عن استثناء بعض الأنشطة من مواعيد فتح وغلق المحلات لتلبية احتياجات المواطنين، ومنها البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة والأسواق الحضارية .

وأكد أنه من الجيد أن يتم زيادة الساعات المخصصة للتسوق والشراء للتيسير على المواطنين، فضلا عن أن ذلك يؤدى إلى منع وتقليل التكدس والازدخام في بعض مراكز التسوق لتوفير بعض الحاجات الاستهلاكية.

واعتبر سكرتير لجنه منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن تلك المواعيد فى وضعها الراهن ستعمل على تلبية احتياجات المستهلكين، وتساعد المستهلك فى عدم قضاء وقت طويل لتوفير احتياجاته الرئيسة أو عند الرغبة فى التسوق وهو ينعكس على كافة القطاعات الاقتصادية .

وتبدأ الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المختصة، تطبيق مواعيد عمل وغلق المحلات الجديدة خلال شهر رمضان ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير، تيسيرا على المواطنين وأصحاب المحلات بمد العمل في المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية وغيرها من الأنشطة، إلى الساعة الثانية صباحا، حيث يزداد الإقبال على المحلات والمقاهي في الفترة المسائية بعد ساعة الإفطار.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنّ تحديد مواعيد عمل وغلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش لتنظيم العمل وضبط الشارع، والحد من أي تجاوزات، وترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، من خلال السماح لشركات النظافة وهيئات النظافة بالعمل في الفترة المسائية.