تجار مواد البناء يتوقعون ثبات الأسعار في الربع الأول من 2018

محمود زكييتوقع بعض تجار مواد البناء استمرار حالة الثبات في الأسعار خلال الربع الأول من العام الحالي.بلغ متوسط بيع طن الحديد خلال الفترة الحالية قيمة 12.2 جنيه للطن، في حين يتراوح سعر طن الأسمنت بين 880 جنيها 950 جنيها للطن، تسليم أرض المصنع.وأشاروا إلى أن الأسمنت شهد ارتفاعًا وصل إلى أكث

محمود زكي



يتوقع بعض تجار مواد البناء استمرار حالة الثبات في الأسعار خلال الربع الأول من العام الحالي.

بلغ متوسط بيع طن الحديد خلال الفترة الحالية قيمة 12.2 جنيه للطن، في حين يتراوح سعر طن الأسمنت بين 880 جنيها 950 جنيها للطن، تسليم أرض

المصنع.

وأشاروا إلى أن الأسمنت شهد ارتفاعًا وصل إلى أكثر من 20% خلال الثلاثة أشهر الماضية دون مبرر، خاصة أن المنتج يتم تصنيعه محليًا، إضافة إلى أن

أغلب مدخلات الإنتاج بما في ذلك المادة الخام تنتج أيضًا محليًا.

يقول محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن أسعار الحديد تشهد استقرارًا في الأسعار منذ ما يزيد على 4 شهور، متوقعًا

أن تستمر أسعار الحديد في الثبات خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 .

وأضاف فاوي أن السبب الرئيسي في ثبات أسعار الحديد خلال الفترة الحالية هو ثبات أسعار المادة الخام “البليت”، والتي استقرت عند 525 دولارًا، إضافة إلى استقرار سعر الدولار في البنوك عند 17.6 جنيه.

وأشار إلى أن شركة عز أعلنت عن ثبات أسعارها خلال شهر يناير الحالي، فسجل الطن تسليم أرض المصنع حوالي 11970 جنيها ويصل السعر للمستهلك حوالي 12400 جنيه،

شاملا ضريبة القيمة المضافة المقدرة بحوالي 14%، في حين بلغ سعر الطن لصالح حديد الجارحي 12.1 جنيه تسليم أرض المصنع، ويصل للمستهلك 12450 جنيهًا للطن.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن شركة بشاي للصلب ثبتت سعر الطن عند 11970 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك بقيمة 12450 جنيها للطن، إضافة إلى أن حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة 11850 تسليم أرض المصنع، ليصل السعر النهائي للمستهلك عند 12250 جنيها فى حين سجل

طن شركة السويس للصلب، تسلم المصنع 11800 جنيها، وللوكلاء والموزعين حوالى11950 ليصل للمستهلك بـ12100 جنيه

ويقول محمد أبو العلا، المدير التنفيذي لشركة الجبيلي لتجارة مواد البناء، أن الثبات في الأسعار يرجع لانخفاض المبيعات لدى الشركات، فقد أكد أن حجم

المبيعات انخفضت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية بنسبة تزيد على 30%، وهو ما أدى إلى تراجع شركات الحديد عن زيادة الأسعار الطن خلال الفترة الحالية، متوقعًا أن يستمر هذا الثبات حتى نهاية يناير، ومن المرجح أن يصل الثبات إلى الربع الأول من العام الحالي.

ولفت إلى أن شركة المعادي سجل سعر الطن بها 11770 جنيها تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك عند 12.1 جنيه للطن، وذلك بإضافة 14% ضريبة القيمة

المضافة، في حين سجل طن حديد الكومي قيمة 11880 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ليصل السعر النهائي للمستهلك 12.250 جنيه للطن.

بينما يقول محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك ثباتًا في أسعار طن الأسمنت منذ بداية العام، متوقعًا أن يستمر ذلك

الثبات إلى نهاية شهر مارس القادم.

ولفت إلى أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعًا كبيرًا بداية شهر نوفمبر الماضي، مرورًا بنهاية شهر ديسمبر 2017 حيث أكد أن نسبة الزيادة في الأسعار وصلت

إلى أكثر من 25% خلال الشهرين الماضيين ويتراوح سعر الطن بين 880 و 980 جنيها تسليم أرض المصنع.

وأشار مخيمر أن سعر طن العربية للأسمنت بلغ حوالي 980 جنيها للطن تسليم أرض المصنع في حين بلغ سعر أسمنت الممتاز قيمة 930 جنيها تسليم أرض المصنع بينما

بلغ سعر طن السويس للأسمنت 920 جنيها ويصل السعر للمستهلك قيمة 950 جنيها للطن.

ولفت رئيس الشعبة أن أسمنت المسلح بلغ قيمته 980 جنيها للطن تسليم أرض المصنع بينما سجل سعر الأسمنت لشركة قنا حوالي 900 جنيه للطن في حين سجل نفس

السعر لصالح المنيا وبني سويف للأسمنت.