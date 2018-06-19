تجار مواد البناء يتخوفون من رفع الأسعار بصورة كبيرة

محمود زكي: توقع عدد من تجار مواد البناء أن يشهد القطاع زيادة في الأسعار خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية زيادة أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة مطلع الأسبوع الحالي، مشيرين إلى أن الشركات المصنعة لمواد البناء سوف تستغل تلك الزيادة لرفع أسعار المنتجات بشكل كبير. وأضافوا أن الحديد والأسمنت يجب

محمود زكي:

توقع عدد من تجار مواد البناء أن يشهد القطاع زيادة في الأسعار خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية زيادة أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة مطلع الأسبوع الحالي، مشيرين إلى أن الشركات المصنعة لمواد البناء سوف تستغل تلك الزيادة لرفع أسعار المنتجات بشكل كبير.

وأضافوا أن الحديد والأسمنت يجب أن لا يزيد أسعارهم بصورة كبيرة خاصة وأن تكاليف إنتاجهم بعيدة عن الوقود.

وقال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية إنه من المتوقع أن ترفع الشركات المصنعة للأسمنت أسعارها خلال الفترة القادمة وذلك على خلفية زيادة الأسعار مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة أن يكون لها دور كبيرًا تجاه تلك الشركات وذلك من خلال وضع رقابة كبيرة على التسعير الجديد لطن الأسمنت.

وأضاف مخيمر أن السوق يشهد ركود كبير في حجم المبيعات ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال الفترة القادمة نتيجة للزيادة المتوقعة في سعر طن الأسمنت الذي يتراوح بين 940 إلى 980 جنيه وذلك على خلفية زيادة أسعار المحروقات خلال اليومين الماضيين.

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت أن عادة ما تتفق الشركات المصنعة بين بعضهم البعض على نسبة معينة في الزيادة وغالبًا ما تكون أكثر بكثير من الزيادة التي حدثت في تكاليف الإنتاج.

ولفت مخيمر إلى ضرورة وجود رقابة على الأسواق خلال الفترة القادمة تحسبًا لتلاعب التجار بالأسعار نظرًا للزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة.

وأشار إلى أنه وبرغم الزيادة التي حدثت في أسعار المحروقات إلا أنه لن تؤثر على تكاليف الإنتاج بالنسبة لشركات الأسمنت خاصة وأنها تعمل بالفحم مشيرًا إلى أن الزيادة في الطن يجب أن يكون في النولون وهي ليست بالكبيرة وإذ تم احتسابها على حمولة السيارة.

وأعلنت وزارة البترول السبت الماضي عن زيادة بنزين ٩٢ الى ٦،٧٥ جنيه، وبنزين ٩٥ إلى ٧،٧٥ وبنزين 80 الى ٥،٥ جنيه، كما رفعت السولار إلى ٥،٥ جنيه للتر والكيروسين. ٥،٥ جنيه.

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن الزيادة في أسعار مواد البناء لن تكون بصورة كبيرة، خاصة أن إنتاج الحديد والأسمنت لا يدخل فيه المحروقات، مشيرًا إلى أن الزيادة سوف تكون طفيفة للغاية.

وأضاف الزيني في تصريحاته لـ”المال” أن 95% من إنتاج الأسمنت عن طريق الفحم ويتم إستيراد أغلبه من الخارج بالدولار بالنسبة لشركات الحديد فإنها تعمل بالكهرباء والغاز ويتم محاسبتهم بنفس الأسعار وبالتالي لن تؤثر زيادة أسعار المحروقات على أسعار الحديد والأسمنت إلا بصورة طفيفة للغاية .

ولفت إلى أنه يجب فرض رقابة قوية على الأسواق خلال الفترة القادمة ويجب على الشركات المصنعة للحديد والأسمنت عدم إستغلال رفع الحكومة لأسعار المحروقات بزيادة أسعار المنتجات بصورة كبيرة.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء أن يجب على الدولة عدم السماح للشركات بزيادة أسعارها بصورة مبالغ فيها ويجب على الحكومة وضع آلية محددة للزيادة دون أن تطلق العنان للمصنعيين بوضع الزيادة المبالغ فيها والتي لا تعبر عن الزيادة الحقيقة في تكاليف الإنتاج.

وأشار رئيس الشعبة أنه طالما طالب برفع الدعم عن الشركات المصنعة للحديد والأسمنت خاصة وأن المستهلك غير مستفيد من ذلك الدعم على صعيد الأسعار حيث يقوم المصنعين بزيادة أسعار المنتجات أعلى من السعر العالمي لها.

وأوضح أن شركات الأسمنت مثلا رفعت أسعار الطن إلى 1300 جنيه دون وجود تحريك لأسعار الطاقة وأنهم برروا ذلك بأنه طبقًا لآلية العرض والطلب لذلك يجب على الدولة فرض رقابة عليهم في زيادة الأسعار.



وقال محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء إن السوق سيشهد حالة من الركود الفترة القادمة وذلك على خلفية الزيادة المرتقبة في أسعار مواد البناء بشكل عام والحديد والأسمنت بشكل خاص.

وأوضح أنه من المتوقع أن يكسر سعر طن الأسمنت حاجز الألف جنيه إذ يتراوح الأسعار حاليًا بين 950 إلى 980 جنيه مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر على حركة البيع بشكل كبيرًا خاصًة وأن السوق شهد تراجع في حجم المبيعات حين وصل سعر الطن 1300 جنيه.

وأضاف فاوي إلى أنه من المتوقع أن يرتفع طن الحديد بين 300 إلى 500 جنيه خلال الأيام القليلة القادمة وذلك نتيجة زيادة أسعار المحروقات.

ولفت فاوي إلى أن الفترة القادمة يمكن أن تشهد زيادة في أسعار العقارات نتيجة لزيادة مواد البناء وهو ما سيؤثر على حركة البيع للوحدات السكنية.