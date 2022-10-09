تجار : مصر تستورد 90% من الصويا.. وأسعار الذرة انخفضت 500 جنيه للطن

انخفضت أسعار الذرة المستوردة بنحو 500 جنيه خلال الفترة الحالية مسجلة 10200 جنيه مقابل 10700 جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وأكد تجار لـ”المال ” أن هناك تراجعا في أسعار الذرة في مصر بعد بدء الإفراجات من الموانئ بشكل يومي وحل مشكلة توفير السيولة الدولارية لفتح اعتمادات مستندية لإتمام الاستيراد.

كانت عملية استيراد خامات تصنيع الأعلاف مثل الذرة والصويا قد توقفت لمدة شهر كامل على خلفية الإضرابات في سوق الدولار عالميا ومحليا.

وأوضح التجار أن الإفراجات التي تحدث حاليا تتم في الذرة فقط ولا يوجد أية إفراجات لبذور الصويا التي ارتفعت إلي 19 ألف جنيه مقابل 8000 جنيه خلال العام الماضي .

وكشف التجار أن هناك عجزا في سوق الصويا بمصر حيث نستورد 90% من الكميات من الكثير من الدول الأوروبية، بينما يتم انتاج 10% فقط في مصر.

وأوضح التجار أنه خلال الفترة الحالية يتم دخول 60% من خامات الأعلاف يوميا من إجمالي 25 ألف طن مقابل 50% فقط خلال الشهور الماضية .

ولفت التجار إلي أن السعر العادل لطبق البيض من المزرعة هو 68 جنيها إلي 69 جنيها، مشيرا إلي أن السعر العادل للمستهلك هو 75 جنيها مقابل أن هناك ارتفاعا في الأسعار المتداولة للمستهلكين ما بين 85 جنيها إلي 90 جنيها .

وشهدت الساعات القليلة الماضية انفراجة جزئية في أزمة تكدس واردات الأعلاف، الضرورية لصناعة الدواجن، عبر بدء توفير تغطية دولارية تسمح بدخولها الأراضي المصرية، بعد انتظارها لمدة شهر في ميناءي دمياط والإسكندرية، والبالغة مليونًا ونصف المليون طن من الذرة، و400 ألف طن من الصويا.

من جانبه أكد ثروت الزيني، عضو اتحاد منتجي الدواجن في تصريحات سابقة لـ”المال” الثلاثاء الماضي ، أن الموانئ شهدت فى هذا اليوم الإفراج عن كميات بسيطة جدا من الذرة المستوردة العالقة بكميات تصل إلى 7 آلاف طن؛ وهي نفس كميات أمس، ليصل المفرَج عنه إلى 14 ألف طن حتى الآن، كما لم يتم الإفراج عن أية كميات من الصويا حتى الآن.