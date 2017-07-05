تجار : قفزة فى أسعار المسلى بأنواعه

"كازيون" لـ"المال": ننتظر قوائم الأسعار الجديدة من الشركات دعاء حسنى شهدت أسعار السمن الطبيعى "الفيرن" قفزة كبيرة فى أسعارها لتصل إلى 259 جنيهًا للجملة، للعبوة وزن 1800 جرام، بدلًا من 200.5 جنيه، بزيادة 29%، ويصل سعرها للمستهلك حاليًّا بـ270 جنيهًا، وفقًا لمصطفى حافظ، صاحب محال فتح الله لتجا

“كازيون” لـ”المال”: ننتظر قوائم الأسعار الجديدة من الشركات



دعاء حسنى

شهدت أسعار السمن الطبيعى “الفيرن” قفزة كبيرة فى أسعارها لتصل إلى 259 جنيهًا للجملة، للعبوة وزن 1800 جرام، بدلًا من 200.5 جنيه، بزيادة 29%، ويصل سعرها للمستهلك حاليًّا بـ270 جنيهًا، وفقًا لمصطفى حافظ، صاحب محال فتح الله لتجارة الجملة.

وأضاف حافظ أن أسعار السمن تشهد زيادات منذ نهاية مايو الماضى، وتحديدًا منذ بداية شهر رمضان، حيث قفز السعر من 165 جنيهًا إلى 175 جنيهًا فى منتصف الشهر، ثم لـ200.5 جنيه لسعر الجملة فى نهايته قبل أن ترتفع للزيادة الحالية.

وتابع أن أسعار سمن روابى وزن 1.5 كجم ارتفعت من 32 جنيهًا للمستهلك إلى 38.5 جنيه حاليًّا، كما ارتفعت سمن الأميرة 1800 جرام من 32 إلى 37 و38 جنيهًا.

فيما توقَّع تجار أن تبدأ شركات المياه الغازية تطبيق زيادات جديدة على أسعار منتجاتها اعتبارًا من غدٍ، بزيادات مرجّحة تصل إلى جنيهين.

أكد إسماعيل حافظ، رئيس سلسلة كازيون، استقرار أسعار السلع بالأسواق وبفروع سلسلته إلى الآن، فى ظل استمرار غالبية الشركات فى دراسة نسب الزيادات المتوقَّع أن تُجريها على أسعار منتجاتها قريبًا، تأثرًا برفع أسعار الوقود وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14% بدءًا من يوليو الحالي.

ويعد “كازيون” ثانى سلسلة متاجر فى التخفيضات بمصر بعد سلسلة “بيم التركية”، وبدأ نشاطه فى مصر نوفمبر 2014 بمتجرين فقط، وتتجاوز فروعه حاليًّا 200 متجر فى أكثر من 12 محافظة.

وقال حافظ متابعًا: “الخسائر التى لحقت بالعديد من الشركات تمثلت فى تراجع حجم مبيعاتها بصورة ملحوظة نتيجة الزيادات الكبيرة فى أسعار السلع منذ نهاية العام الماضى”، مضيفًا أن تيقن المنتجين من عدم قدرة المستهلكين على تحمل زيادات سعرية جديدة يدفع الشركات لدراسة أى رفع جديد لأسعار منتجاتها بعناية، خاصة أن التراجع فى المبيعات لا يعوض مرة أخرى”.

وأوضح حافظ أن السلسلة تنتظر القوائم السعرية الجديدة من قِبل الشركات التى لم ترتفع حتى تلك اللحظة، مضيفًا أن سلسلته ستلجأ إلى تصريف مخزون البضائع لديها، وستكون الأخيرة فى أى رفع يتم على أسعار السلع بالأسواق.