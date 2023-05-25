تجار: قفزات فى أسعار الأثاث ..و%75 تراجعاً فى الإقبال

يعانى أصحاب معارض الأثاث والموبيليا الجديدة والمستعملة والورش من تراجع الاقبال على الشراء من قبل المستهلكين، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغرف بأنواعها، حيث يترواح «الجديد» من 17 إلى 50 ألف جنيه للغرفة، والمستعمل من 2000 إلى 5 آلاف، بينما الأثاث العمولة « تصنيع ورش » من 10 آلاف إلى 35 ألف.

وكانت «المال» كشفت فى وقت سابق تزايد الإقبال على شراء الموبيليا المستعملة بنسبة تخطت 40% فى أغلب المحال نظرًا لارتفاع أسعار الأثاث الحديث وتصنيعه من خامات مستوردة، مقارنة «بالقديم» المكون من أخشاب طبيعية طويلة العمر الافتراضي.

وأكد عاملون بالقطاع أن تجارة الأثاث المستعمل مهددة بالركود الفترة القادمة مع ارتفاع الأسعار وتراجع الإقبال.

بداية قال محمد كمال صاحب معرض الدكان لبيع جميع أنواع الأثاث المستعمل بمنطقة روض الفرج إن تجارة الأثاث المستعمل فى مصر مهددة بالركود الفترة المقبلة، كما أن أسعار« الجديد» ارتفعت بشكل مبالغ فيه.

أكد كمال أن هناك عزوفا من المواطنين عن تجديد الأثاث المنزلي، وتوقفهم عن بيع «القديم» لتجار «المستعمل» حيث يفضلون الاحتفاظ بما لديهم لعجزهم عن التجديد فى ظل ارتفاعات الأسعار، مشيرًا إلى أن متوسط أسعار غرف النوم المستعملة تتراوح من 3 إلى 4500 جنيهًا بمعرضه.

وقال أبو وليد الشيخ صاحب معرض أولاد الشيخ للموبيليا المستعملة فى منطقة عين شمس لـ”المال” إن المبيعات تعانى الانحدار منذ شهر مارس الماضى نتيجة اهتمام المستهلكين بتوفير احتياجاتهم الأساسية وتأخير أى كماليات.

وأضاف الشيخ أن تجارة الأثاث المستعمل قريبة من الركود كليًا الفترة المقبلة مؤكدا تفضيل المستهلكين شراء الأثاث المستعمل من المالك مباشرة دون وساطة التجار لاعتقادهم أنهم بذلك يوفرون الأموال.

تابع أن تراجع معروض الأثاث المستعمل سيصل بتجارة هذا النوع النهاية إلى ركود مؤكد، موضحا أن الأسعار بمعرضه تبدأ من 2500 جنيهًا.

ورجح الدكتور رجب عيد صاحب مصنع الجزيرى للأثاث المستعمل تراجع المبيعات الفترة القادمة بسبب تسريح أغلب الأثاث المستخدم الجيد من المعارض بالتزامن مع انخفاض قدرة التجار على إدخال عناصر جديدة مشابهة لها، بسبب تفضيل الملاك الاحتفاظ بها أو بيعها مباشرة لأى زبون دون وساطة التاجر، الأمر الذى ينعكس على توافر البضاعة المتهالكة فقط فى المحال والتى لا تلقى إقبالا من المشترين.

ولفت عيد إلى أن قلة المعروض من الموبيليا المستعملة سيدفع التجار بدورهم لرفع أسعارها وربما تقترب من الأثاث الجديد، وسيمثل عاملًا مهمًا فى العزوف عن الشراء، مشيرًا إلى أن الأسعار تبدأ من 3 و5 آلاف جنيه.

قال محمد مصطفى مدير معرض المصطفى للأثاث والمفروشات فى منطقة العباسية لـ«المال» إن سعر غرفة النوم المودرن والكلاسيك تتراوح بين 28 إلى 32 ألف جنيهًا، والاستيل من 47 ألف إلى 50 ألف، وغرف نوم الأطفال من 17 إلى 19 ألف، وغرف الصالون والأنتريه المودرن من 22.500 إلى 25 ألف، والسفرة من 28 إلى 40 ألف.

وأضاف أن أغلب المستهلكين يلجأون لمشاهدة معروضات الموبيليا ثم القيام بتنفيذها عمولة لدى ورش الخشب والأثاث، مشيرًا إلى أن هناك ركودا فى المبيعات بنسبة تصل إلى %75.

وأكد ياسر فتحى صاحب ورشة موبيليا فى منطقة الموسكى بالعتبة ارتفاع أسعار غرف النوم العمولة مع زيادات الأخشاب محليا لأن أغلبها مستورد.

وقال فتحى إن سعر متر الخشب الزان يبلغ حاليًا 9 آلاف مقابل 8 آلاف جنيه بداية 2023، والخشب السويدى 6500 بدلا من 6 آلاف، والروسى 5900 بدلا من 5 آلاف، والأرو الأمريكى سعر المتر يبلغ 2000 بدلا من 1500 ويعد أقل الأنواع.

وأضاف أن أسعار تصنيع الغرف بعد إضافة العمولة والتكلفة تتراوح بين 25 إلى 35 ألف جنيهًا حسب التصميمات والمكونات، وغرفة الأطفال 15 ألف، والصالون 16 ألف، والأنتريه من 10 إلى 15 ألف، والسفرة من 15 إلى 30 ألف.