تجار: قفزات جديدة في أسعار الأدوات المنزلية والبلاستيك

كشفت جولة لـ«المال» ارتفاع الأدوات المنزلية والبلاستيكية وأدوات الطهى بنسبة تقارب %50 ، بالتزامن مع تراجع إقبال المستهلكين على الشراء من المحال التجارية وتفضيل المناطق الشعبية مثل الموسكى والعتبة.

بداية قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ«المال» إن ارتفاع أسعار منتجات البلاستيك وأدوات الطهى وخلافه بسبب صعوبات الاستيراد.

وكشف الطحاوى عن ظهور سوق سوداء منافسة لسوق الأدوات المنزلية مشيرًا إلى أن المصانع المحلية المتخصصة لا تلبى احتياجات السوق المحلية.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات المحلية فى البلاستيك الخام يقدر بـ8 مليارات دولار، عبر أكثر من 5 آلاف مصنع مصري، وفقَا لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.

وطالب بضرورة فتح الاعتمادات المستندية واستقرار سعر صرف الدولار لتيسير الاستيراد مرة أخري، مما سيخلق حالة من الهدوء فى أسعار البيع للمستهلك.

وقال محمود يوسف صاحب محل أدوات منزلية وبلاستيك فى منطقة العباسية لـ«المال» إن أسعار مختلف المنتجات شهدت ارتفاعات ما بين 10 إلى 50 جنيهًا فى القطعة الواحدة، وذلك فى النصف الثانى من يوليو الماضى والتى ألقت بظلالها على سعر البيع أغسطس الجاري.

وأضاف يوسف أنه مع تلك الزيادات تراجعت نسبة إقبال المستهلكين على الشراء من المحال التجارية بنسبة تراوحت من 20 إلى %40 مقارنة ببداية العام الجاري.

وكشف يوسف عن أنه فى نفس الوقت ارتفع إقبال المستهلكين على بائعى الأدوات المنزلية والبلاستيك الباعة الجائلين فى الشوارع التجارية مثل الموسكى والعتبة ودرب سعادة.

ولفت يوسف إلى أن اتجاه المستهلكين لشراء احتياجاتهم من هؤلاء الباعة يأتى لعدة أسباب أهمها انخفاض السعر عن ما يتم طرحه فى المحال التجارية بسبب عدم وجود التزامات مالية على هؤلاء الباعة من دفع إيجار، وكهرباء، ومياه، ورواتب عاملين.

قال إسلام إبراهيم تاجر أدوات منزلية وبلاستيك فى منطقة حدائق القبة إن الادوات المنزلية شهدت قفزة فى أسعارها الفترة الأخيرة.

وضرب مثالا بمنظم أدوات المطبخ الذى ارتفع سعره حاليًا إلى 60 جنيهًا بدلا من 30 ، والأكواب تتراوح بين 20 إلى 30 ، بدلا من 10 إلي15 ، والأطباق البلاستيكية تتراوح من 25 إلى 40 بدلا من 15 و30 حسب الحجم والشكل.

وأضاف إبراهيم أن سعر أدوات التنظيف البلاستيكية يتراوح حاليًا من 100 إلى 250 جنيهًا، مقابل 85 و150 سابقا، إضافة إلى أن سعر القطعة الواحدة منها منفردة ارتفع بنحو 10 جنيهات، كما أن الأطباق البلاستيكية الكبيرة يتراوح سعرها بين 60 إلى 300 بدلا من 50 و200 حسب الحجم.

قال محمود فهمى تاجر أدوات طهى فى منطقة عين شمس إن العروض التى تقوم بها المتاجر الكبرى المتخصصة فى الأدوات المنزلية أدت إلى سحب البساط من تحت أقدام المحال التجارية واتجاه المستهلكين لشراء احتياجاتهم من تلك المتاجر.

وأضاف فهمى أن أدوات الطهى والمطبخ شهدت هى الأخرى ارتفاعات كبيرة فى سعر البيع للمستهلكين خلال النصف الثانى من العام الحالي، خاصة المنتجة من الاستانلس والألومنيوم، وتراوحت تلك الزيادات من 50 إلى 100 جنيه فى الطقم الواحد.

وتابع فهمى أن سعر أطقم الطهى الاستانلس تتراوح من 550 إلى 1600 جنيه، وأطقم الطهى الالومنيوم من 700 إلى 3000 ، حسب الماركة والحجم فى عدد القطع بكل طقم، والتى تتراوح من 4 إلى 6 قطع، مشيرًا إلى وجود أطقم مستوردة من تركيا وايطاليا تبدأ أسعارها من 4 إلى 6 آلاف جنيه.