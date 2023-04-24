تجار في الإسكندرية يكشفون نتائج موسم الكعك

أكد بعض أعضاء مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن هناك زيادات فى أسعار خامات منتجات الكعك هذا العام وبنسب متفاوتة ، لافتين إلى أن تسعير كل عبوة تكون على حسب تكلفتها التى تحددها كمية الحشو والعبوة الحاوية ومكان بيعها .

وأشار البعض من التجار أن هناك بعض أنواع منتجات كعك المكسرات الذي كان يتم تداوله وعرضه بالأسواق فى سنوات ماضية لايستطيع منتجين التصنيع منه لإرتفاع تكلفته التى ستنعكس على سعر بيع هذا الكعك للمستهلكين .

وفيما أشار البعض من التجار إلى أن بعض الأوضاع الراهنة وفى ظل هذا الارتفاع الكبير في الأسعار دفع العديد من المحلات إلى إنتاج نحو 25% فقط من الانتاج الذي كان يتم انتاجه كل عام ،خاصه في ظل ارتفاع كبير في إنتاج المستلزمات التي زادت بعضها باسعار تبلغ نحو 200% .

وقال أحمد محمود محسن عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الإقبال من مستهلكين قد تراجع على كعك العيد هذا العام ، لافتاً إلى أن هناك العديد من العملاء الذين يقوموا بتخفيض الكميات التي سيتم شراها ومن كان يشترى 5 كيلو جرام فى الماضى ،أصبح ياخذ كيلو واحد فقط .

وأشار محسن إلى أن أسعار الكعك هذا العام تتفاوت وتبدأ أسعار الكيلو جرام الواحد من 45 و50 و60 و70 و 100 جنيه وهي أسعار متباينه ومتنوعه وفي مقدور العديد من الطبقات والمستويات ، لافتاً إلى أن هناك بعض المستلزمات التي تدخل فى الأنتاج تؤدى لتوفير بدائل بأسعار مختلفة .

وأوضح أن هناك بعض أنواع الكعك الذى يتم تصنيعه بسمن صناعي وهناك منتجات أخرى يتم تصنيعها بالسمن المختلط ، لافتاً إلى أن هناك مضاربات من عدد من المحلات وخاصه بعض المنتجين في القاهره التي أصبحت ترسل بضائعها لمنافسه منتجين في الإسكندرية .

ولفت إلى أن هناك منتجين في محافظات آخرى فى الوجه البحرى مثل دمياط وكفر الشيخ أصبحوا أيضاً مؤخراً يقوموا بإرسال بعض المنتجات إلى الإسكندرية وبالتالي يحدث تضارب بالإسعار وهو ما يؤدى لتخفيضها .

وأشار إلى أنه ونتيجة لهذه المضاربات هذا العام فإن الأسعار تتراوح من 55 جنيها ، مشيراً إلى أن هناك منتجات تباع أسعار اكثر من ذلك وهو يتوقف على نوع العبوه وحسب نوع العلامه التجاريه ونوع السمن المستخدمه وكميه الحشو ونوعه حيث أن بعض الكعك يتم إنتاجه بعين جمل وعجميه وغيرها .

ولفت عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن تسعير كل عبوه تكون على حسب تكلفتها التى تحددها كميه الحشو والعبوة الحاوية ومكان بيعها ، لافتاً إلى سعر الكيلو الكعك الملبن يعرض تقريباً بنفس سعر كيلو الكحك العجوة .

وأشار إلى أن أسعار أماكن البيع فى المجمعات الإستهلاكية ومعارض أهلا رمضان تختلف عن الهايبر ماركت وعن معارض البيع العاديه وعن العديد من المحلات وأماكن بيع الحلويات وغيرها .

كما اعتبر محسن أن أكثر من 70% من أصحاب محلات الحلويات قاموا بتسليم البطاقات الضريبه لعدم قدرتهم على الاستمرار والتشغيل في ظروف العمل الراهنة .

وأشار إلى أن هناك كعك المكسرات الذي يتم تداوله وعرضه بالأسواق وهو أحيانا يتم تصنيعه من الفستق لكن فى الوضع الراهن لايستطيع منتجين التصنيع منه لارتفاع تكلفته التى ستنعكس على سعر بيع الكعك للمستهلكين .

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن أسعار الكليلو جرام من الكعك بالمكسرات تتراوح من 80 جنيه حتى 250 جنيه وأحيانا تصل إلى 300 جنيه .

ولفت إلى أن هناك بعض أنواع الكعك شهدت هذا العام زياده أسعارها بنسب تتراوح من 10 – 18% لكنها ليست في كل الأصناف ولكنها تشمل أصناف المكسرات والسمن البلدي ، أما الأصناف الشعبية فتعد أسعارها ثابته بعض الشيء او زادت زيادات ضعيفه لانها تعد اصناف الفقراء .

وكشف عن أن المجمعات الاستهلاكية طرحت كميات من الكعك بأسعار مخفضة والعديد من الأماكن بطرح عدد من الكميات لمصلحه المواطن ويؤدي لزياده المنافسة خاصه أن هناك بعض المنتجين من خارج الإسكندرية يقوم أيضاً بطرح كميات من الكعك جميعها في السوق السكندري ، مشيراً إلى أن هذا الامر له إنعكاس على حركه السوق .

وقدم عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، بعض النصائح للمستهلكين عند الشراء لافتا إلى أنه من الضروري أن يكون المستهلك يحصل على عبوه لها وزن محدد ، ولا يعتمد على الشراء بالقطعة التي أحيانا تكون بأوزان مختلفة .

وأشار إلى ضرورة أن يقوم المستهلك بالشراء من مصادر موثوقة من محلات لها سمعة وليس من الدخلاء في المهنة ، خاصة أن بعض محلات العصير أو الألبان اصبحت تقوم بعمل الكعك وبيعه .

واعتبر أنه يجب على المستهلك أن يقوم بالشراء من عده أماكن وليس من مكان واحد ، وأن يقوم المواطن بالتأكد من التذوق قبل الشراء للمنتج الذي سيقوم بشرائه .

بدوره وقال عباس على تايب سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك ارتفاع كبير في الأسعار بالنسبه للكعك بأنواع العجوه والملبن ، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع دفعت العديد من المحلات إلى تخفيض الإنتاج وتصنيع عينات بسيطة وليس الكميات المعتادة كل عام .

وأضاف تايب أن الكعك المنتج بالسمن العادي الذي كان يباع العام الماضي 50 جنيها أصبح يباع هذا العام بأسعار تتراوح من 100 إلى 120 جنيه للكيلو جرام الواحد .

وكشف عن أن بعض المنتجين أصبحت تنتج نحو 25% فقط من الإنتاج الذي كان يتم إنتاجه كل عام ، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في إنتاج المستلزمات التي زادت بعضها بأسعار تبلغ نحو 200% .

ولفت سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن صفيحة السمن التى كانت تباع بنجو 300 جنيه أصبحت تبلغ نحو 800 جنيه .

وأشار إلى أن طن الدقيق أصبح يبلغ نحو 20 ألف جنيه أي أن سعر الكيلو جرام يبلغ 20 جنيه ، لافتاً إلى أن تكلفه بعض الأصناف زادت أسعارها بنحو ثلاث أضعاف عن السنة الماضية وهي ضغوط كبيرة عن أصحاب المخابز الافرنجية والحلويات.

واعتبر تايب أن المستهلك الذي كان يشترى 3 كيلو جرام الحصول على كميات بسيطة من الكعك حتى تكون لديه لتقديمها إلى الضيوف والزائرين في العيد من وليس للاستهلاك .