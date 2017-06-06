تجار : فرض رسوم على واردات الحديد سيشعل الأسعار

قال تجار حديد إن إعلان وزارة التجارة والصناعة ، فرض رسوم إغراق على واردات الحديد للسوق المصرية لمدة 4 شهور سيشعل أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، فى ظل سعي الشركات المحلية للتحكم واحتكار السوق.

وكان طارق قابيل وزير الصناعة قد اصدر قرارا بفرض رسوم مؤقتة على واردات الحديد الصينية بنحو 17٪ ونحو 10 الى 9% لواردات الحديد التركية، و 15 الى 27٪ لواردات الحديد الأوكرانية .

و قال خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن أسعار الحديد تشهد زيادات غير مبررة خلال الفترة الحالية ، وستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة إثر القرار.

وأضاف في تصريحات للمال، أن المصانع ستتحكم فى السوق في ظل قدرتها على فرض أسعار لا تراجعها الحكومة، مشيرا إلى أن المصانع تقوم بالفعل بزيادة أسعارها دون مبرر في وقت يشهد فيه السوق العالمى استقرارا أو انخفاضا في أسعار الخام.

وتابع :”المصانع تبيع منتجاتها بأعلى من تكلفتها الحقيقية بنحو 1000 جنيه .. أسعار البيليت مستقرة عند 415 دولار للطن”.

وأضاف الدجوى أن سعر طن الحديد يصل لنحو 10.5 آلاف جنيه حاليا، لافتا إلى انه كان يجب على الحكومة التنسيق وضبط ايقاع واسعار الأسواق والشركات قبل اعلان عن رسوم الاغراق.

وقال محمد السويفي رئيس شركة المدينة المنورة لتجارة الحديد، إن فرض رسوم الاغراق على واردات الحديد سيشعل الأسعار.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة الحكومية على المصانع لزيادة الانتاج وخفض الاسعار ورفع مستوى التسليمات للمخازن.

لكن السويفي يرى أن مدة رسوم الإغراق مناسبة وليست طويلة.