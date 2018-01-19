تجار سيارات : انفراد الوكلاء بالاستيراد سبب الأوفر برايس

وكيل: التجار لا يثبتون الأسعار الحقيقية لواردات "الخليجي" أحمد شوقي يرى بعض تجار السيارات أن انفراد الوكلاء باستيراد بعض الطرازات يعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، فضلًا عن اشتعال ظاهرة الأوفر برايس نتيجة نقص المعروض وتحكم طرف…

وكيل: التجار لا يثبتون الأسعار الحقيقية لواردات “الخليجي”





أحمد شوقي

يرى بعض تجار السيارات أن انفراد الوكلاء باستيراد بعض الطرازات يعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، فضلًا عن اشتعال ظاهرة الأوفر برايس نتيجة نقص المعروض وتحكم طرف واحد في عملية التسعير.

ويضيفون أن قيامهم باستيراد بعض الطرازات يضغط على أسعارها لتبقى ثابتة أو تتحرك تحت ضغط تقلبات أسعار الصرف بمعدل بطيء، مشيرين إلى أن تشديد إجراءات الاستيراد عبر التجار يصب في مصلحة الوكلاء.

في المقابل يطالب الوكلاء بقصر الاستيراد على صاحب الوكالة الحصرية وعدم السماح للتجار بهذه الخطوةK خاصة أنهم لا يقومون بإثبات الأسعار الحقيقية للسيارات في الفواتير التي يتم على أساسها احتساب الرسوم الجمركية والضريبية.

يقول منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن قيام التجار باستيراد السيارات بشكل مباشر، دون اللجوء إلى الوكلاء، يسهم في الضغط على أسعار الوكلاء والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، وهي عبارة عن مبالغ إضافية يحصّلها موزعون وتجار من العملاء نظير تسليمهم السيارات بشكل فوري دون ترقب ترتيبهم بقوائم الانتظار.

وأكد زيتون أن الطرازات التي يستوردها التجار تُباع حاليًّا بخصومات من جانب الوكلاء أو بالسعر الرسمي، فضلًا عن عدم ظهور قوائم انتظار طويلة خاصة بها أو أوفر برايس؛ نظرًا لزيادة المعروض منها.

وأشار إلى أن التجار يستوردون حاليًّا كلا من كيا سبورتاج وكيا سيراتو، وتباعان بخصم من قِبل الوكيل وفقًا له. وأضاف أن السيارات التي يقتصر استيرادها حاليًّا على الوكلاء يتم بيعها في السوق بأعلى من سعرها الرسمي، خاصة الطرازات التي حققت أداءً جيدًا في السوق، مثل هيونداي توسان التي سجلت أوفر برايس بواقع 40 ألف جنيه، ونيسان قاشقاي التي تباع بأعلى من سعرها الرسمي بما يتراوح بين 10 و15 ألف جنيه.

ولفت إلى أن السيارة ميتسوبيشي لانسر كانت الأقل ارتفاعًا في الأسعار الرسمية خلال عامي 2016 و2017 بسبب استيراد النسخة “الخليجي” منها من قِبل التجار، بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجي الذي كان بحوزة التجار من هذه النسخة.





وأضاف أن الوكيل كان حريصًا على الإبقاء على أسعار السيارة مستقرة أو تحريكها بمستوى منخفض بحيث لا يتجاوز أسعار التجار.





واستطرد أن التجار قد واجهوا خلال الفترة الماضية عقبات في الاستيراد بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار الجمركي مما فاقم تكاليف الاستيراد ودفعهم للإحجام عن استيراد السيارة.

وأوضح أن مصلحة الجمارك تشددت في فحص الأوراق والمستندات الخاصة بواردات الاتحاد الأوروبي من قبل التجار حيث تم استرداد قيمة التخفيضات الجمركية التي حصلوا عليها بموجب الشراكة المصرية الأوروبية رغم أن معظم الأخطاء التي وقعوا فيها كانت إجرائية ولم يتورطوا في استيراد سيارات من خارج أوروبا على أنها أوروبية المنشأ.

وأضاف أن هذه الإجراءات تصب في صالح الوكلاء الرسميين للعلامات التجارية المختلفة حيث يتم إضعاف المنافسين وضمان احتكارهم للسوق، ومن ثم يقومون برفع الأسعار بنسب كبيرة وتحقيق هوامش أرباح مرتفعة.

ويتفق معه عبد الهادي حسن، رئيس الأمراء للسيارات، حيث يقول إن قصر الاستيراد على الوكلاء فقط يؤدي للحد من مستوى التنافس في السوق والاستمرار برفع الأسعار بشكل مُبالَغ فيه، سواء في قطاع الملاكي أو الشاحنات.

ولفت إلى قيام وكيل إحدى العلامات التي يتم تجميعها في مصر برفع الأسعار الاسترشادية للطرازات المجمعة محليًّا بغرض زيادة الرسوم الجمركية عليها ومنع التجار من استيرادها بعد ارتفاع التكاليف.

في المقابل يقول مصدر مسئول بإحدى وكالات السيارات الأوروبية إن الوكلاء متضررون من منظومة الاستيراد الحالية لأن التجار لا يقومون بإثبات الأسعار الحقيقية وتكاليف الاستيراد الإجمالية.

وأوضح أن الوكيل المصري والوكيل الخليجي يقومان بالتعاقد على الكميات التي يرغبان في شرائها بنفس الأسعار، ويتم الشحن من أوروبا إلى الخليج ثم الشحن من الموانئ الخليجية إلى مصر، كما يحصل الوكيل الخليجي على نسبة أرباح دون أن تظهر هذه التكاليف الإضافية في أسعار السيارات الخليجية.

وأشار إلى أن ذك يخفض الرسوم الجمركية على هذه السيارات، ومن ثم تباع أحيانًا بأسعار أرخص من سعر الوكيل أو بنفس الأسعار، مطالبًا بحظر الاستيراد من غير بلد المنشأ.

ونفى أن يكون تشديد الإجراءات الجمركية خلال الشهور الماضية مستهدفًا دعم الوكلاء على حساب التجار، خاصة ما يتعلق باسترداد قيمة التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ القادمة من غير طريق الوكيل.