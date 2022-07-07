تجار : زيادة معروض اللحوم المستوردة تدفع أسعارها للتراجع

دفعت زيادة المعروض من اللحوم المستوردة، لتراجع أسعارها خلال الفترة الحالية، وقبل أيام قليلة من عيد الأضحى الأسبوع المقبل، لتتراوح من 71 وحتى 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك، مقابل 95 جنيهًا قبل شهرين، بحسب سيد النواوى أحد كبار مستوردى اللحوم.

وكشف النواوى أن الكميات المعروضة من اللحوم المستوردة فى السوق المحلية حاليًّا كبيرة مع قلة الطلب عليها، ما دفع الأسعار للتراجع قليلًا عن الشهرين الماضيين.

وتابع النواوى أن ضعف الطلب من القطاعين السياحى والصناعى من العوامل التى أسهمت أيضًا فى تراجع الطلب على اللحوم المستوردة.

وتبلغ أسعار اللحوم المستوردة الهندى بين 70 و71 جنيهًا للكيلو التجارى، ويصل إلى 73 جنيهًا للمستهلك.

وتستخدم اللحوم الهندية بشكل أكبر فى مصنعاتها كالبرجر، إضافة إلى الطلب عليها بشكل أكبر.

وتتراوح أسعار اللحوم المستوردة البرازيلى من 70 إلى 73 جنيهًا للكيلو للتجارى، وللمستهلك من 78 إلى 80 جنيهًا.

وأكد «النواوى» ارتفاع أسعار اللحوم الحية البلدي من الإنتاج المحلي بصفة مستمرة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ويبلغ حجم واردات مصر من اللحوم 60% من الاستهلاك المحلى، إذ إنه فضلًا عن الاستهلاك المباشر لها يتم استخدامها فى الفنادق والقرى السياحية، وعمليات تصنيعها كالبرجر والبسطرمة، وغيرها من المصنَّعات.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من اللحوم قرابة 1.2 مليون طن سنويًّا، وفقًا لشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.