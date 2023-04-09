تجار: زيادة جديدة في أسعار السجائر الأجنبية بخلاف المعلنة

أكد عدد من تجار وأصحاب محال وأكشاك بيع السجائر في السوق المحلية لـ”المال” على تطبيق زيادة جديدة قام بها التجار على أسعار السجائر الأجنبية خلال اليومين الماضيين.

وجاءت تلك الزيادات بنحو 1 جنيه على كل علبة سجائر أجنبية يتم إنتاجها من خلال شركة فيليب موريس المنتجة للسجائر والتبغ المسخن.

وكانت شركة فيليب موريس المنتجة للسجائر والتبغ المسخن أعلنت الاسبوع الماضي عن تطبيق زيادة أسعار عدد 10 أنواع من السجائر الأجنبية، بداية من الخميس 6 ابريل 2023.

وأرسلت فيليب موريس مذكرة الي شعبة السجائر والدخان بإتحاد الصناعات بالزيادات الجديدة والتي جاءت كالتالي:

ميريت بأنواعها بسعر 59 جنيها

ماربولو أحمر و جولد بسعر 54 جنيها

ماربولو كرافيتد بأنواعها بسعر 44 جنيهاً

ال اند ام بانواعها الأربعة بسعر 39 جنيها

هيتس بأنواعها بسعر 48 جنيها

هيتس دايمنشيونز بسعر 50 جنيها

بينما يتم بيع تلك السجائر في أكشاك ومحال السجائر في السوق المحلية بالأسعار التالية:

ميريت بأنواعها بسعر 60 جنيها

ماربولو أحمر و جولد بسعر 55 جنيها

ماربولو كرافيتد بأنواعها بسعر 45 جنيهاً

ال اند ام بانواعها الأربعة بسعر 40 جنيها

هيتس بأنواعها بسعر 49 جنيها

هيتس دايمنشيونز بسعر 51 جنيها

وأوضح

أن أسعار السجائر الأجنبية التي تم الإعلان عنها من خلال شركة فيليب موريس هي أسعار الجملة، بينما يتم إضافة 1 جنيه هامش ربح للتجار على كل علبة يتم بيعها للمستهلك.