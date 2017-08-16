تجار: زيادة الإقبال وراء استمرار ارتفاع أسعار الفاكهة

الكمثري البلدي بـ13 جنيها والتين بـ12الصاوي أحمد:لا تزال أسعار الخضراوات والفاكهة مرتفعة؛ بسبب زيادة معدلات الإقبال والسحب لها من الأسواق وفقا لآراء تجار وعاملون في القطاع.وقال تجار خضروات وفاكهة بمنطقة الجيزة، إن أسعار الطماطم تراوحت ما بين 6 و7 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، منذ أسبوع والباذنجان م

الكمثري البلدي بـ13 جنيها والتين بـ12

الصاوي أحمد:

لا تزال أسعار الخضراوات والفاكهة مرتفعة؛ بسبب زيادة معدلات الإقبال والسحب لها من الأسواق وفقا لآراء تجار وعاملون في القطاع.

وقال تجار خضروات وفاكهة بمنطقة الجيزة، إن أسعار الطماطم تراوحت ما بين 6 و7 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، منذ أسبوع والباذنجان ما بين 3 و4 جنيهات.

وأوضح التجار أن أسعار الفلفل ما بين 4 و5 جنيهات، ووصلت الكوسة إلى 7 جنيهات، بدلا من 5 جنيهات منذ أسبوع أيضا، بينما سجلت البطاطس 5 جنيهات، والبامية 14 جنيها، وترواحت الفاصوليا الخضراء ما بين 20 إلى 25 جنيها.

وأضاف التجار أن أسعار الفاكهة تواصل ارتفاعها؛ بسبب زيادة معدلات الإقبال عليها أيضا، فقد وصل سعر المانجو ما بين 12 إلى 20 جنيها حسب النوع، مشيرين إلي أن الجوافة سجلت ما بين 9 إلى 12 جنيها، وبلغت الكمثرى 13 جنيها للكيلو، والتفاح البلدي 10 جنيهات، والتين البرشومي 12 جنيها.