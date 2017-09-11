تجار حاسبات: لا نبيع ولا نشترى وارتفاع أسعار الأجهزة جنونى

❐ سماعات الهاند فرى ووصلات الشحن الأكثر طلبا.. وتفاقم الأوضاع بعد وقف الاستيراد ❐ تعويم الجنيه وراء تقليص عدد الشرائح السعرية.. وانتهاء عصر المنتجات الشعبية ❐ البائعون يستعيدون ذكريات 2010.. و«كانون» يهدد الماركات العالمية ❐ موديلات «لينوفو» و«إتش بي» و«دل&r

❐ سماعات الهاند فرى ووصلات الشحن الأكثر طلبا.. وتفاقم الأوضاع بعد وقف الاستيراد

❐ تعويم الجنيه وراء تقليص عدد الشرائح السعرية.. وانتهاء عصر المنتجات الشعبية

❐ البائعون يستعيدون ذكريات 2010.. و«كانون» يهدد الماركات العالمية

❐ موديلات «لينوفو» و«إتش بي» و«دل» تتصدر المبيعات



سمية كمال

حالة من اليأس والإحباط سيطرت على أصحاب المحال التجارية بمول سفنكس بالمهندسين لأجهزة الحاسبات، فما أن تطأ قدمك المكان تجده خاويا على عروشه، إذ لا توجد حركة بيع ولا شراء رغم اقتراب العام الدراسى الجديد.

ورصدت «المال» خلال جولة أجرتها فى أروقة المول يوم الخميس الماضى، ضعف عدد المترددين، والجميع يرغب فى معرفة أسعار الأجهزة دون تنفيذ عملية شراء فعلية.

وأكد عدد من أصحاب المحلات أن السوق تشهد حالة ركود فى مبيعات الحاسبات منذ أحداث ثورة 25 يناير وحتى الآن، بل ازدادت الأوضاع سوءا بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، وارتفاع أسعار الإلكترونيات لأكثر من الضعف، مما أثر سلبا على القوى الشرائية للمستهلكين والتجار.

وتواجه أسعار الحاسبات الإلكترونية ضغوطا أخرى بسبب زيادة الضرائب المفروضة عليها إلى %13، بدلاً من %10 بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، واتجه أغلب التجار إلى تخزين البضائع مع الصعود المستمر فى سعر صرف الدولار.

وقال محمد على، مدير شركة تكنولوجيا، إن السوق تشهد حالة ركود غير طبيعى منذ تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار الإلكترونيات بشكل جنونى، موضحا أن المستهلك أصبح يؤمن بأن اقتناء جهاز لاب توب أو حاسب جديد نوع من الرفاهية فى ظل ارتفاع الأسعار.

وأكد أن سوق الحاسبات بات أسوأ من العام السابق، وتزايد الطلب على شراء الأجهزة المستعملة بدلا من الجديدة، مبينا أن سوق الإكسسوارات يسير ببطء لكنه أفضل حال من الأجهزة، وغالبا يكون الإقبال على شراء سماعات الهاند فرى ووصلات الشحن «USB».

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت انتشار الأجهزة الصينية بكثرة فى مصر، لافتا إلى أنه بعد استقرار سعر الدولار ومنع تداوله فى السوق السوداء، أصبحت هناك سهولة فى التعامل بين الشركات والتجار إلا أن ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية مازال سببا فى حالة الركود.

وكشف عبد المنعم محمد، مالك محل الأصيل للنظم والمعلومات، أن السوق تعمل حاليا بنسبة %30 من طاقتها الاستيعابية؛ بسبب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التى أثرت سلبا على حركة المبيعات فى ظل ارتفاع الأسعار، مضيفا أن المستخدم ينظر إلى جهاز الكمبيوتر كسلعة ترفيهية.

ولفت على إلى تراجع مبيعات الحاسبات للنصف خلال العام الحالى مقارنة بـ 2016، متطرقا إلى أن موديلات لينوفو، واتش بى، ودل هى الأكثر طلبا من قبل المستخدم.

وأرجع السبب وراء حالة الركود التى تشهدها الأسواق إلى عدة عوامل منها ارتفاع سعر صرف الدولار، ووقف استيراد الإلكترونيات من الخارج، وصعوبات تخليص إجراءات الإفراج الجمركى للشحنات المستوردة.

واتفق شريف محمد، مالك مول كمبيوتر للأحبار وآلات الطباعة، مع الرأى السابق، فى التأكيد على أن وقف الاستيراد كان سببا فى تراجع حركة البيع والشراء، كما أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة أسعار الأجهزة بآلاف الجنيهات، ما انخفاض القوة الشرائية للتجار، مضيفا أن تراجع المبيعات بدأت منذ عام 2014، ويأمل التجار فى عودة السوق إلى حالتها الطبيعية مثلما كانت عليه قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011.

وقال إن الإقبال أكثر على موديلات إتش بى، وظهرت كانون كمنافس قوى جديد لها فى هذة الفترة، كما أن أكثر الإكسسوارات مبيعًا هى الموس ولوحة المفاتيح «الكيبورد».

وأشار محمد أحمد، مدير شركة المصرى، إلى أن حركة السوق شبه منعدمة، فالمستخدم أصبح يعتمد على تصليح الأجهزة بدلا من شراء الجديد، إضافة إلى الشركات التى أصبحت تستخدم الأجهزة المستعملة بدلا من الجديدة.

وأكد أحمد أن سعر جهاز الحاسب الشخصى الذى يتوافق مع احتياجات مصممى الديزين يتراوح الآن بين 10 و15 ألف جنيه مقارنة بالماضى، كما قفزت سعر وحدة الرام «RAM » من 250 جنيه إلى 1100 جنيه، أى ما يعادل 3 أضعاف تقريبا.

وبين أن أقل سعر لشراء جهاز كمبيوتر جديد هو 4 آلاف جنيه، و1500 جنيه للمستعمل، لافتا إلى سعر الجهاز الذى يتلاءم مع محللى الجغرافيا «GIS» يصل إلى 10 آلاف جنيه، و3500 جنيه للمستعمل.

وعلى صعيد سوق الإكسسوارات، ذكر أن سعر السماعات المجسمة «الساب أوفر» ارتفع من 150 جنيها إلى 350 جنيها، معتبرا أن تحرير سعر صرف الجنيه ساهم فى تقليل عدد الشرائح السعرية المستهدفة، كما أن وقف الاستيراد أصاب المحلات بالذعر من بيع المنتجات، مضيفا أن سوق المنتجات الشعبية انتهى بعد ارتفاع الأسعار، وأن جميع الماركات الكبيرة الآن مصنعة لدى بالصين.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «جارتنر»، فإن عدد شحنات أجهزة الحاسبات الشخصية PC’S تراجع خلال الربع الثانى من العام الحالى عالميا بنسبة بلغت %4.3 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 1.61 مليون وحدة مما يمثل أكبر انخفاض منذ عام 2007.

وجاءت شركة «إتش بى» فى المركز الأول بحصة سوقية %20.8، تلتها شركة لينوفو بـ %19.9، ثم ديل بـ %15.6، فيما احتلت شركة «آبل وأسوس وآيسر» المراكز الرابع والخامس والسادس بحصص سوقية بلغت %6.9، و%6.6، و%6.3 على التوالى.

وقال محمد زكى، مدير شركة فجر النور لمستلزمات الكمبيوتر، إن السوق فى تراجع مستمر منذ عام 2010، وبالنظر إلى الـ 7 سنوات الماضية، فإن نسبة هبوط المبيعات وصلت إلى %25، مشيرا إلى أن تحسن السوق بحاجة إلى طرح منتجات جديدة غير تقليدية بأسعار معقولة فى متناول المستهلك، واستقرار الأوضاع الاقتصادية، ووجود منتج جديد وحالة اقتصادية عامة مستقرة، وأسعار فى متناول المستهلك.

وأوضح أن سوق الإكسسوارات يعمل ببطئ، وأن هناك بعض الماركات مازلت محتفظة باسمها مثل إتش بى ودل، إضافة إلى دخول ماركات جديدة السوق المحلية، وتراجعت مبيعات أجهزة الحاسبات المحمولة «LAPTOP» فى 2016 بنسبة بلغت %43.9 مقارنة بالعام قبل الماضى، والذى حقق نموا بين %17 و%18، وانخفضت قيمة مبيعات أجهزة «اللاب توب» أيضا بنسبة %4.4، لتسجل 2.4 مليار جنيه، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه فى 2015، أى بفارق 100 مليون جنيه، وفقا لنتائج مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».