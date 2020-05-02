تجار : تراجع في معدلات بيع ياميش رمضان بالإسكندرية بنسبة 75٪ هذا العام

لافتين إلى أن هذا يأتى فى ظل ما يخيم على السوق من تداعيات لانتشار جائحة فيروس كورنا فى عدد من دول العالم ومنها مصر

أكد عدد من التجار بالإسكندرية أن هذا العام يشهد تراجع ملحوظ فى معدلات بيع ياميش رمضان مقارنة بالعام الماضى ، وخاصة بعض أنواع المكسرات وبشكل ملحوظ ، لافتين إلى أن هذا يأتى فى ظل ما يخيم على السوق من تداعيات لانتشار جائحة فيروس كورنا فى عدد من دول العالم ومنها مصر، وما صاحبها من عدة إجراءات وتدابير احترازية.

وقدر حازم المنوفى، النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، نسبة التراجع فى مبيعات ياميش رمضان هذا العام بنحو ٧٥٪ مقارنة بمبيعات شهر رمضان من العام الماضى.

هناك عزوف من المواطنين عن شراء بعض المنتجات وخاصة المكسرات

وأضاف المنوفى أن هناك عزوف من المواطنين عن شراء بعض منتجات الياميش، وخاصة المكسرات التى تعانى من ارتفاع أسعارها لنحو ٢٨٠ جنيها للكيلو فى المتوسط .

وأكد النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن حركة البيع تدور فى نحو ٢٥٪ من المبيعات لمنتجات الياميش، لافتاً إلى أن هناك بعض تلك السلع بدأت تنخفض معدلات الطلب عليها لعدم الاهتمام من البعض بشرائها.

وأوضح بعض التجار لـ”المال” قبيل شهر رمضان أن هناك عزوفا من عدد من التجار عن الدخول فى مجال تجارة الياميش هذا العام فى قطاع الحبوب والغلال، حيث أن البعض يراه سلعة رفاهية، فى ظل ما يعانى منه السوق حاليًا مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ، وما صاحبه من إجراءات احترازية وحظر تجوال فى بعض الأوقات.

ولفتوا إلى أن هناك بعض تجار حبوب تعد تجارة الياميش بالنسبة إليهم من أهم روافد تجارتهم الرئيسية وهم مضطرون للدخول وشرائه وعرضه بالأسواق تمهيدا لطرحه للمستهلكين وإعادة بيعه.