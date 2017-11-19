تجار: تراجع أسعار البسلة والطماطم واستقرار الفاكهة

الصاوي أحمد تراجع سعر الطماطم مسجلا 4 جنيهات بدلا من 5 أمس و6 جنيهات الأسبوع الماضي والبسلة سجلت 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات أمس و15 جنيها قبل 3 أسابيع، وفق تجار. وأوضح التجار أن أسعار بقية الأصناف مستقرة ،الباذنجان الرومي سجل 3 جنيهات، و4 للباذنجان الأبيض

الصاوي أحمد



تراجع سعر الطماطم مسجلا 4 جنيهات بدلا من 5 أمس و6 جنيهات الأسبوع الماضي والبسلة سجلت 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات أمس و15 جنيها قبل 3 أسابيع، وفق تجار.



وأوضح التجار أن أسعار بقية الأصناف مستقرة ،الباذنجان الرومي سجل 3 جنيهات، و4 للباذنجان الأبيض والعروس، والفلفل الرومي بـ 5، والبلدي 6، والجزر 5 جنيهات.

وتراوحت أسعار أصناف البامية -وفقًا للتجار- بين 15 إلي 20 جنيهاً، والكوسة 6، والبطاطس 5 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر والأبيض 4 جنيهات ، والبسلة تراجت لـ8 جنيهات بدلا من أمس 10 .

وأوضحوا أن أسعار الخيار 5 جنيهات، والفاصوليا تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، والثوم البلدي 25 للكيلو، والصيني 13، والبطاطا 4، والليمون من 8 إلى 10، والفلفل الألوان 12، والقلقاس 8، والسبانخ 2 جنيه للرابطة.

وعلى صعيد أسعار الفاكهة، فقد تراوح البرتقال اليوسفي بين 3.5 حتى 5 جنيهات، والجوافة بين 5 إلى 6 جنيهات، ونفس المعدلات المستقرة متواجدة أيضًا في البرتقال (أبو صرة) الذي سجل بين 5 و3.5 جنيه .

وبلغت أسعار التفاح الأحمر المستورد 25 جنيهًا، والأصفر 22، والسورى 13، و20 جنيها للبرقوق، والتفاح السكرى 25، والأخضر- الفرنساوي 32 جنيهًا، والكانتلوب 7، والعنب الكرمسون الأحمر ارتفع لـ15، والعنب البلدى 6.5 جنيه والبلح الرملي يتراوح بين 6.5 إلي 8.5 جنيه.

