تجار: تباين في أسعار الخضراوات واستقرار الفاكهة

البسلة بـ10 جنيهات والرمان بـ6.5 الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينا – الثلاثاء – وتراوحت أسعار الطماطم بين 4 إلي 6 جنيهات وهي نفس أسعار أمس ،بينما تراجعت الكوسة حتي 2.5 جنيها للكيلو بدلا من أسعار أمس التي تراوحت بين 4 إلي 6 جنيها ت في الوقت الذي سجلت فيه 7

البسلة بـ10 جنيهات والرمان بـ6.5



الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينا – الثلاثاء – وتراوحت أسعار الطماطم بين 4 إلي 6 جنيهات وهي نفس أسعار أمس ،بينما تراجعت الكوسة حتي 2.5 جنيها للكيلو بدلا من أسعار أمس التي تراوحت بين 4 إلي 6 جنيها ت في الوقت الذي سجلت فيه 7 جنيهات منتصف العام الجاري .

وأكد التجار لـ”المال” أن الباذنجان الرومي تراوحت أسعاره بين 4 إلي 5 جنيهات و 5 إلي 7 جنيهات للباذنجان الأبيض والعروس، والفلفل الرومي بـ 7 جنيهات والبلدي 8 والجزر 8 جنيهات و10 جنيهات للبسلة .

وتراوحت أسعار أصناف البامية وفقًا للتجار- بين 15 إلي 20 جنيهاً، والبطاطس 5 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر والأبيض 4 جنيهات، الخيار 5 جنيهات، والفاصوليا تتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات، والثوم البلدي 23 للكيلو، والصيني 10، والبطاطا 4، والليمون من 8 إلى 10، والفلفل الألوان 15 ، والقلقاس 8، والسبانخ 2 جنيه للرابطة.

وعلى صعيد أسعار الفاكهة، فقد تراوح البرتقال اليوسفي بين 3.5 حتى 7 جنيهات، والجوافة بين 5 إلى 6 جنيهات، و البرتقال (أبو صرة) الذي سجل 5 جنيهات والرمان 6.5 جنيها .

وبلغت أسعار التفاح الأحمر المستورد 25 جنيهًا، والأصفر 22، والسورى 13، و20 جنيها للبرقوق، والتفاح السكرى 25، والأخضر- الفرنساوي 32 جنيهًا، والكانتلوب بين 3.5 إلي 7، والعنب الكرمسون الأحمر ارتفع لـ15، والعنب البلدى 6.5 جنيه والبلح الرملي يتراوح بين 6.5 إلي 8.5 جنيه .