تجار بمطروح : مبالغة البعض فى أسعار الشماسي والكراسي بالشواطئ انعكس على إنفاق المصطافين

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في مطروح ، أن مبالغة بعض الجهات فى الأسعار التى يفرضونها كرسوم إيجار الكراسى والشماسى على الشواطئ تنعكس على حجم إنفاق المصطافين خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة .

وأشار البعض إلى تفاوت أسعار إيجارات الوحدات السكنية خلال الموسم الحالى والتى تختلف تبعاً للموقع والمسافة إلى الشاطئ ونوع التجهيز والتشطيب لكل وحدة ، لافتين إلى أن متوسط إيجار الشقق يتراوح من 500 إلى 1000 جنيه يومياً.

فيما اعتبر بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن أسعار هذا العام زادت بنسبة تقدر بنحو 30% مقارنة بالموسم الماضي نتيجة زيادة الإشغالات وزيادة الإقبال عليها .

فى البداية أكد سليمان علي عبد الواحد عضو مجلس إدارة الغرفه التجاريه في مطروح ، أن متوسط الأسعار للشقق السكنية هذا الموسم تبدأ من 300 جنيه إلى 1200 جنيه في المتوسط ، فى حين ان الشقق و الوحدات السكنية التى يتم تأجيرها على الكورنيش تتراوح قيمة إيجارتها اليومية من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه وتختلف حسب المساحه والتجهيز لكل وحدة.

وأعتبر عبد الواحد أنه للاسف مع مبالغة الجهات المعنية فى المحافظه في أسعار الشماسي والكراسي إنعكس على العاملين على الشواطئ الخاصه .

ولفت عضو مجلس إدارة الغرفه التجاريه في مطروح ، إلى ان متوسط أعداد العائله المصرية يتراوح من أربع الي خمس أفراد ، ما يدفعهم لسداد نحو نحو 200 جنيه للجلوس يوميا على البحر ما يؤدي إلى تراجع القدره الشرائيه .

ومن جانبه أشار مختار جبريل عضو مجلس إداره الغرفه التجاريه في مطروح إلى أن أسعار هذا العام زادت بنسبه تقدر بنحو 30% مقارنه بالموسم الماضي نتيجه زياده الاشغالات وزياده الاقبال عليها .

ولفت جبريل إلى أن منطقه علم الروم تتراوح فيها أسعار الشقق من 300 الى 700 جنيه في اليوم الواحد فى حين أن الوحدة فى منطقه القصر تراوحت من 200 الى 300 جنيه .

و أوضح جبريل أن الوحدات السكنية في المناطق المُطلة على الكورنيش تبدأ الاسعار من 1000 الى 2000 جنيه في اليوم الواحد وهي اسعار في المتوسط وهي تختلف حسب المسافه من الشارع الرئيسي واخذه حسب التجهيز من شقه الى وحده اخرى .

وتضم مرسى مطروح العديد من الشواطئ في ” مطروح العام – الليدو – العوام – روميل – بحيرة كليوباترا – بحيرة الفيروز – الغرام “

وبدوره أكد أنور يونس رحيم رئيس مجلس إداره الغرفه التجاريه في مطروح ، على أن الموسم الصيفى هذا العام أفضل من الموسم العام الماضى ، وحقق نسب كبيرة من المصطافين وزائرى المحافظة .

وأضاف رحيم أن الرواج ونسب البيع بالنسبة للحركة التجارية يمكن تقييمها عند مستويات متوسطة إلى جيدة .

وأعتبر أن الحركة كانت جيدة بالنسبة للعقارات والوحدات السكنية التى يتم طرحها للإيجار هذا العام ، معتبراً أن الأسعار هذا العام كانت مقبولة .

وأشار رئيس مجلس إداره الغرفه التجاريه في مطروح ، إلى أن أرتفاع أسعار الإيجارات للمحال التجارية أنعكس على أسعار البيع لتلك المحلات نتبجة زيادة التكلفة التى يتحملها أصحابها .

وأوضح أن المصطافين وزائرى المحافظة عادة ما يكون لديهم ميزانية محددة ، ويأتى للأستمتاع بالمحافظة وشواطئها فى المقام الأول وبالتالى تتراجع أوليات شراء بعض المنتجات بالنسبه له .

وأشار رحيم إلى أن بعض المنجات مثل الملابس على سبيل المثال كانت مبيعاتها متوسطة ، على عكس بعض المنتجات الآخرى اتى تتميز بها المحافظة مثل زيوت الزيتون والنعناع واللب فإن حركة مبيعاتها كانت جيدة.

وأبدى رئيس مجلس إداره الغرفه التجاريه في مطروح ، أمله فى أن تصبح الحركة إلى المحافظة طوال العام ولا تقتصر على الحركة الموسمية فى فصل الصيف بما ينعكس على الحركة التجارية داخلها .

ويرى البعض أن طول مده الموسم الصيفي هذا العام وزيادة عدد الأسابيع والأيام المتاحة لها بعد قرار تأجيل الموسم الدراسي هذا العام وجعله يبدأ في بدايه شهر أكتوبر له نتائج ايجابيه ويسمح بنسب تشغيل مرتفع ، و أن الموسم الصيفي بمطروح كان خلال الموسم الماضيه ينتهي بنهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر ، .