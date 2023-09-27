تجار بقطاع الملابس الجاهزة يعقدون الآمال على طلبة الجامعات لتحريك المبيعات

تفاوتت الآمال التى يعقدها عدد من تجار الملابس الجاهزة بالإسكندرية حول احتمال تنشيط المبيعات من بعض الفئات فى تلك الفترة، خاصة فى المرحلة الثانوية وطلبة الجامعات مع دخول موسم العودة للمدارس.

فى البداية توقع عبد الحكيم فتحي عبد الحكيم، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية، أن يؤدي موسم العودة للمدارس إلى تحريك في قطاع الملابس الجاهزة.

واعتبر عبد الحكيم فتحي عبد الحكيم أن العودة للمدارس و ودخول الجامعات يؤدي إلى بعض الرواج فى الشراء من هذه الفئة العمرية من الطلبة.

وأوضح أن هذه الفئة العمرية تشمل بجانب طلاب الجامعات بعض الطلبة الذين يتوجهون إلى المرحلة الثانوية.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية، إلى أن هناك حركة للبيع في هذا الموسم؛ لأن الشباب الذي لم يقم بالشراء فى الفترة الماضية سيضطر للشراء.

بدوره قال أشرف جويا، رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية، أن موسم العودة للمدارس قد يشهد نزول بعض الفئات لاستكمال بعض الاحتياجات والمستلزمات لكنها لا تكون بنسب كبيرة تعمل على تحريك السوق.

وأضاف أن فئات طلبة الجامعة فى ظل الظروف الإقتصادية قد يكون البعض حريص على شراء بعض قطع الملابس، لكن هناك ضغوط فى الإنفاق، علاوة على المصروفات الدراسية.