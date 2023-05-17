تجار بالثغر يقيمون أوضاع قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية في الغرفة التجارية في الإسكندرية على أن حالة عدم الاستقرار فى أسعار الخامات والتى تشهد زيادات مستمرة أصبحت تهدد قطاع عريض من العاملين فى المجال ، خاصة أن العديد من القطاعات من المستهلكين غير متقبله لأسعار البيع الحالية .

زيادات كبيرة

وأوضح البعض أن تلك الزيادات المتلاحقة وصلت لمعدلات كبيرة خلال الأشهر الماضية وستؤدى نتائجها لتراجع المعرض فى الأسواق فى ظل لجوء البعض إلى تخفيض الكميات ، لافتين إلى أن كل هذه الأمور تأتى في ظل حالة الركود التي تضرب الأسواق و تؤدي إلى استنزاف رأس مال التجار الذين قد لا يستطيعوا البيع بأسعار معينة .

فيما أكد البعض على أن أسعار الجلود الطبيعية شهدت زيادات متتالية نتيجة أرتفاع أسعار المواد الكيماوية التي تدخل في تصنيعها ، خاصة أن هذه المواد تأتي من الخارج وبالتالي هذا الآمر أدى إلى ارتفاع أسعارها بهذا الوضع .

فى البداية قال محمد أبو الخير عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار الخامات لا تزال قائمه في الأسواق ، لافتاً إلى أن هذا الأمر يؤثر بالسلب على عاملين في القطاع وخاصة من يستخدم تلك الخامات في أعمال التصنيع .

وأشار أبو الخير إلى أن البعض بدأ يلجأ الى توريد وتدبير خامات رديئه للتغلب على الزيادات في الأسعار خاصة في ظل وجود غرامات وأرضيات نتيجه التآخر في الافراج عنها نتيجة صعوبه تدبير العملة الأجنبية لتلك البضائع ، علاوة على أرتفاع في أسعار التعريفة الجمركيه .

وأشار أبو الخير إلى أن كل هذه الأمور تنعكس على أسعار الخامات التي تزيد مع زياده كل تلك البنود ومنها التعريفة الجمركية .

وأكد على أن هناك أختلاف في أسعار بيع المنتجات والخامات بالأسواق وفقاً لعدة فئات من الموردين ، لافتاً إلى أن الفئه الأولى هي الموردين الذين لديهم منتجات من قبل ويقوموا بالبيع على أسعار الزياده ولكن بنسبة معينة .

وأكد على أن هناك فئه آخرى وهي التي لديها مدخلات لكنها دخلت قريبا إلى الأسواق منذ فترات ليست بغيدة وتباع بأسعار اليوم ، لافتاً إلى أن هناك فئة آخرى من الموردين وهي من يقوم بالشراء وتوفير خامات نظيفه بمعدلات جودة مرتفعه وبالتالي يكون البيع بأسعار آخرى .

وكشف عن أن الزيادات في بعض الخامات أصبحت تصل إلى 150% ، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من الإكسسوارات التي يتم استخدامها شهدت أسعارها زياده بنحو 100% خلال الفترات الماضية .

وأشار إلى أن كل هذه الأمور تأتى في ظل حاله الركود التي تضرب الأسواق و تؤدي إلى إستنزاف رأس مال التاجر الذي يقوم بالأنتاج بأسعار معينة وقد لا يستطيع البيع بها ما يؤدي لتآكل راس ماله .

واعتبر أن عوامل كلها تودي إلى إنخفاض كميات الانتاج والتصنيع وبالتالي فهي ستؤدي الى تخفيض الكميات المعروضه في الاسواق وبالتالي مع انخفاض الكيمات المعروضه فان الاسعار ستزيد بعد ذلك .

وحول أداء الموسم الشتوي هذا العام أوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن العديد من القطاعات من المستهلكين غير متقبله لأسعار البيع الحالية .

وأشار أبو الخير إلى أن الموسم هذا العام لايقارن بالمواسم الشتوية السابقة التي كانت تشهد ظروف استثنائية من جائحه فيروس كورونا وغيرها ، لافتاً إلى أن كميه البيع والشراء قلت عن حاله الرواج الذي كان موجود من قبل ولا يتقبل مستهلكين الأسعار بسهوله وقد يرى أن تلك الأسعار مبالغ فيها من وجهه نظرهم .

موسم الأوكازيون لم يشهد تحريك المبيعات أو السوق

وحول الأوكازيون الشتوي، أكد محمد ابو الخير أن موسم الأوكازيون لم يشهد تحريك المبيعات أو السوق بشكل ملحوظ ، لافتاً إلى أن التخفيضات كانت محكومه حيث لا يستطيع أحد ان يتعدى في التخفيض نحو 30% ، مشيرا إلى أن متوسط التخفيضات كانت تتراوح من 20 – 30% على موسم الشتاء والجميع يسعى إلى ان يقوم ببيع البضاعه ليقوم بتجميع أموال لشراء بضائع الموسم الصيفي

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية أن نسبة كبيرة من البضاعة لا تزال موجودة للسنة القادمة ولم يتم بيعها خلال فتره الأوكازيون ، مشيراً إلى أن الغلاء أثر بشكل ملحوظ على المبيعات .

وبدوره كشف محمد أحمد الصبروتى سكرتير شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، عن أن سعر الجلود الطبيعية شهدت زيادات متتالية نتيجة أرتفاع أسعار المواد الكيماوية التي تدخل في تصنيعها .

وأشار الصبروتى إلى أن هذه المواد تأتي من الخارج وبالتالي هذا الآمر أدى إلى أرتفاع أسعارها بهذا الوضع ، لافتاً إلى أنه كان معتاد من قبل أن ترتفع أسعار الجلود بنحو مره او مرتين في العام وبنسب بسيطه لكن الأن هناك قفزات متتاليه وبشكل كبير مؤكداً على أن الزبون والعميل لا يستطيع تحمل هذه الزيادات الكبيره في الأسعار .

وأكد سكرتير شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن الموسم الشتوى هذا العام شهد تراجع بنحو 70% مقارنه بموسم الشتوي العام الماضي ، لافتاً إلى أن الأسعار أرتفعت والجميع يشعر بهذا الأرتفاع ، وذلك مقارنه بالعمل الماضي .

ولفت إلى أن هناك أولويات آخرى أصبحت موجوده لدى المواطن على مستوى كافه القطاعات .