تجار بالإسكندرية يقيمون أداء مبيعات الملابس الجاهزة خلال موسم الأوكازيون الشتوي الحالي

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن موسم الأوكازيون الشتوي هذا العام كان متوسطا بالنسبة للتوقعات، وأحيانا كان أفضل من التوقات بالنسبة للبعض، ما فتح شهية محلات للتخلص من البضائع القديمة لديها.

ولفت البعض إلى أن بعض المحلات في الإسكندرية قدمت عروضا تصل إلى نحو 50% خلال موسم الأوكازيون الشتوي، وفشلت في تصفية كافة البضائع للحصول على السيولة اللازمة لها فى حركة التشغيل.

واعتبر البعض أن حركة المبيعات فى موسم الأوكازيون الشتوى هذا العام في نفس المستويات العام الماضى لكنها تقل بنحو 10% فقط من مقارنة بالعام الماضي، مشيرين إلى أن أكثر الأسواق التي تشهد الإقبال عليها هي الأسواق المتخصصة في مجال الملابس فى بعض المناطق، وذلك بالمقارنة بنظيرتها من الأماكن الأخرى.

فيما أكد البعض على أن حركه المبيعات الحريمي تعد هي الأكثر نشاطا والأعلى من حيث المبيعات والطلب عليها بكافه المقاسات، لافتين إلى أن العديد من المحلات تعقد الآمال على الحصول على السيولة في هذا الموسم بهدف إعادة استخدامها في شراء المنتجات الصيفية للموسم الجديد.

قال أشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية أن موسم الأوكازيون الشتوي هذا العام كان متوسطا بالنسبة للتوقعات بشأنه.

وأضاف جويا إلى أن معظم المحلات فى قطاع الملابس قد شاركت في موسم الأوكازيون الشتوي هذا العام، بهدف السعى للتخلص من مخزونات البضائع المتاحة لديها.

وأشار جويا إلى أن العديد من المصانع التى تعمل فى أنتاج الملابس تحاول السيطرة على الأسعار في ظل الأرتفاع الكبير في تكاليف الأنتاج .

وشدّد رئيس مجلس أداره شعبه الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الاسكندرية ، على أن الاسعار في منتجات الملابس لم ترتفع بشكل كبير نتيجه هذا الأمر .

وأعتبر جويا أن حركه المبيعات فى موسم الأوكازيون الشتوى هذا العام قد تكون فى نفس المستويات مقارنه بالعام الماضي لكنها تقل بنحو 10% فقط من تلك المبيعات .

وأشار جويا إلى انه بالرغم من وجود حركة مبيعات فى الموسم إلا أن هناك العديد من المحلات لا يزال لديها بضائع فشلت في التخلص منها وبيعها خلال فتره الأوكازيون الشتوي .

ولفت إلى أن موسم الاوكازيون الشتوي قد فشل في دعم تصفيه البضائع لدى العديد من المحلات في الإسكندريه .

وأشار الى أن بعض المحلات قدمت عروض تصل الى نحو 50% ولم تنجح في التخلص من كامل البضاعه المتاحه لديها.

وأوضح أن المصانع التى تقوم بإنتاج المنتج الصيفي تواجه تحديات ، حيث أن هناك ارتفاع في أسعار الاقمشه والمنتجات والخامات وهذا انعكس على المنتج الصيفي ، لأن سعر الانتاج أصبح مرتفع .

بدوره قال عبد الحكيم فتحي عبد الحكيم عضو مجلس أداره شعبه الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية، أن موسم الأوكازيون الشتوي هذا العام لا يزال يعمل حتى الأن ولم ينتهى.

وأرجع عبد الحكيم هذا الأستمرار إلى أن البعض يعول على موسم يوم الام في إنعاش حركة المبيعات ، خاصه في قطاع الملابس الحريمي .

ولفت عضو مجلس أداره شعبه الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الاسكندرية ، إلى أن هناك العديد من المحلات لم يقوم بطرح وعرض المنتجات الملابس الصيفية حتى الأن وذلك أنتظاراً لموسم يوم الأم .

وأشار إلى أن هناك تخفيضات كثيرة ، وقامت بعض المحال باللجوء إليها بهدف تحقيق الرواج وتحقيق وتنشيط حركه المبيعات بهدف التخلص من المنتجات الشتويه المتاحه لديهم وتحقيق بعض السيوله.

وكشف عبد الحكيم عن أن هناك بعض المحلات والقائمين عليها طرحوا قام بتخفيضات تتخطى نحو40% من قيمة البضائع بهدف تحقيق مبيعات والتخلص من المنتجات المتاحة والمعروضة لديهم .

واعتبر عضو مجلس أدارة شعبه الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أن حركه المبيعات الحريمي تعد هي الأكثر نشاطا والاعلى من حيث المبيعات والطلب عليها بكافه المقاسات .

ولفت إلى أن العديد من المحلات تعقد الآمال على الحصول على السيوله في هذا الموسم بهدف إعاده أستخدامها في شراء المنتجات الصيفية للموسم الجديد.

وأشار إلى أن أكثر الأسواق التي تشهد الأقبال عليها هي الأسواق المتخصصة في مجال الملابس فى بعض المناطق وذلك بالمقارنة بنظيرتها من الأماكن الآخرى .

وأوضح عضو مجلس أدارة شعبه الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أن البعض من أصحاب المحلات يقوم ببيع المنتجات والتخلص منها بأسعار تقل عن أسعار شرائها العام المقبل بغرض التسهيل والتيسير في تحقيق حركة المبيعات.

وكان المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية تموي الإسكندرية قد اجتمع بقيادات المديرية ومدير عام التجارة الداخلية ومديرى الإدارات الفرعية و ذلك لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق خلال تلك الفترة و التأكد من حقيقة التخفيضات المعلنة على السلع خلال فترة الاوكازيون حيث سيعرض مل محل مشارك في الاوكازيون بعرض سعر قبل التخفيض وسعر بعد التخفيض و الاعلان عن تصريح المشاركة فى فعاليات الاوكازيون و ضرورة تطبيق العقوبات على المحلات التى تخالف ذلك حتى لا يكون الاوكازيون وهمى و ذلك حماية للسادة المواطنين من الغش التجارى و التدليس .



وحيث يسمح لكل محل للتقدم إلى إدارة التجارة الداخلية بالمديرية لاستخراج تصريح للاشتراك فى فعاليات الأوكازيون الشتوى لمدة أسبوعين.