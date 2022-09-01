تجار بالإسكندرية يعلقون الآمال على تطوير حلقة السمك في الأنفوشى

يعلق عدد من تجار الأسماك العاملين فى حلقة السمك بالأنفوشى الآمال على أعمال التطوير الحالية فى محيط الحلقة بحى الجمرك، ضمن تنفيذ مشروع تطوير الحلقة ، للنهوض بالمنطقة ومستوى العمل فيها .

وأكد بعض أعضاء مجلس إدارة شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن مشروع تطوير حلقة السمك بالأنفوشى سيكون له آثار إيجابية على سكان المنطقة ، ويحقق نقلة نوعية لهم ، خاصة فى بعض النواحى البيئية والحضارية إلا أن ما سيحققه المشروع من قيمة مضافة للعاملين بالحلقة تتوقف على تفاصيله التى لاتزال غائبة فى جزء كبير منها .

وأضاف أن مشروع تطوير حلقة السمك هو نقلة حضرية بلا شك ولن يكون هناك تلوث بيئي أو روائح كريهة بعد الانتهاء منه مثلما كان الوضع قبل التطوير وبالتالي سينعكس إيجابياً على سكان المنطقة الذين يشعرون بالفارق الكبير بعد الانتهاء من المشروع إلا أن التجار لديهم تساؤلات لا يجدون من يجيب عنها .

وفيما أبدى البعض أمله أن يكون التطوير يضاهى حلقات الأسماك الحديثة على البحر الأبيض المتوسط و في الاتحاد الاوروبي ، فإن بعض التجار يضعون الآمال على أنه عقب انتهاء أعمال تطوير حلقة السمك في الأنفوشي فإن ملامح المنطقة ستتغير بشكل كلي وهو ما سينعكس على طبيعة العمل .

فى البداية أكد عصام محمود إبراهيم النائب الثانى لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، على ان التوقعات بشأن أعمال التطوير الحالية فى محيط حلقة الأسماك بالأنفوشى وما سيحققه المشروع من قيمة مضافة للعاملين بالحلقة تتوقف على تفاصيله التى لاتزال غائبة فى جزء كبير منها .

وأضاف إبراهيم أن مشروع تطوير حلقة السمك بالأنفوشى سيكون له آثار إيجابية على سكان المنطقة ، ويحقق نقلة نوعية لهم ، خاصة فى بعض النواحى البيئية والحضارية .

وأضاف أن مشروع تطوير حلقة السمك هو نقلة حضريه بلا شك ولن يكون هناك تلوث بيئي أو روائح كريهه بعد الأنتهاء منه مثلما كان الوضع قبل التطوير وبالتالي سينعكس إيجابياً على سكان المنطقه الذين يشعرون بالفارق الكبير بعد الأنتهاء من المشروع إلا أن التجار لديهم تساؤلات لا يجدوا من يجيب عنها .

وأكد النائب الثانى لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، على على أن المحافظ وعد أن الحلقه بعد أنتهاء تطويرها ستكون عبى مستوى مقارب لمثيلاتها فى بعض الدول العربية وبعض المحافظات .

وأوضح إبراهيم أنه من المتوقع أن يكون تطوير الحلقة فى عام 2022 سيكون على مستوى لائق ، إلا أن بعض النواحى التشغيلية والفنية التى ترتبط بنشاط التجار لاتزال غائبة عنهم .

ولفت إلى أن التجار يأتى اليهم كميات كبيره من الأسماك ويقوموا بعمل مزادات عليها ، وبالتالي فهم يحتاجون الى وجود صاله كبيره لممارسه هذا النشاط ، فى حين أن هذه التفاصيل لا تزال تفاصيلها لم يتم الأفصاح عنها حتى الأن .

من جانبه أكد عرفة أحمد محمد أحد تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى ، على أنه يأمل ويطالب بأن يكون أعمال التطوير التي تشهدها حلقه الأسماك الانفوشي تضاهى حلقات الأسماك الحديثه مثل ما يوجد في مستوى جنوه في ايطاليا أو في الاتحاد الاوروبي .

وأكد محمد على أن أهميه تطبيق هذه المعايير الموجودة في تلك المناطق ، حتى يتسنى الأستفادة من نتائج التطوير لاحقاً لافتاً إلى التأهيل المناسب وعوامل النظافة المناسبة ستجعله أفضل مكان .

وأشار إلى أنه في حال تم العمل من البعض للسعي للتصدير إلى دول الإتحاد الاوروبي فإنه يشترط للحصول على رخصه تصدير أن تأتي من الاتحاد الاوروبي لفحص المكان الذي يكون مصدر الاسماك التي سيتم تصديرها .

وبالتالي : فإن مع وصول تلك اللجان إذا ما كان هناك تقصير مكان غير نظيف ولا يراعي المواصفات فلن يساعد على أعمال التصدير ، أما لو أن المكان القائم بنفس المستوى الموجود في الاتحاد الاوروبي يكون عامل مساعد على تصدير أي اسماك في المستقبل في حاله الشروع في هذا العمل .

الحصول على رخصه توزيع الاتحاد الاوروبي يستلزم وجود لجنه من الاتحاد ياتوا الى المكان يفحصه المقر والمذى محرمات.

واوضح أحد تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى ، أنه يمارس المهنه أباً عن جد ، لافتاً إلى أن التاجر يأمل في توفير مكان نظيف يمارس فيه عمله باحترام .

من جانبه أكد محمود فؤاد الهمشرى النائب الأول لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، على ان بعض التجار يضعون الآمال على أنه عقب أنتهاء أعمال تطوير حلقه السمك في الأنفوشي فإن ملامح المنطقه ستتغير بشكل كلي .

وأضاف أن هذا التغير ما قد ينعكس على حركة العمل ، لافتاً إلى أن التغيير سيترتب عليه أشتراطات غير معلومه حتى الأن للتشغيل .

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد خلال زيارته إلى محافظة الاسكندرية، مؤخراً مشروع تطوير حلقة السمك بمدينة الإسكندرية، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يقوم على زيادة العائد الاقتصادي لحلقة السمك، وتطويرها بشكل حضاري، مع الحفاظ على القيمة التراثية لمباني الحلقة التاريخية، على النحو الذي يعكس القيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية.