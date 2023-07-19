تجار بالإسكندرية يحددون أسباب ارتفاع اللبن البقري

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة منتجى الألبان فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على وجود زيادات فى أسعار اللبن البقرى بدأت تظهر فى الأسواق عقب أنتهاء عيد الأضحى المبارك ، لافتين إلى أن تأثير هذا الآمر ينعكس مباشرة على تصنيع الأجبان .

وأوضح البعض أن السبب فى ذلك يعود إلى عدة أسباب تبدأ بأن هناك زيادة بمعدلات الطلب على الحليب البقرى فى فصل الصيف الذى يشهد فيه السوق تراجع كميات الألبان عن الكميات المتوفرة فى فصل الشتاء نتيجة أرتفاع درجات الحرارة.

وأضاف البعض أن هذه الزيادة أدت لحدوث فجوة فى الطلب على الألبان البقرى كانت نتيجة لفجوة آخرى فى الطلب على الجبن الأبيض والرومى فى الأسواق والذى دفع العديد من تجار وأصحاب المعامل إلى التصنيع لسد تلك الفجوة والأستفادة منها فى تحقيق أرباح .

وأشار البعض إلى أن بعض معامل الأجبان والمصانع التى كانت تغلق فى فترات الصيف قررت أن تفتح هذا العام وتنتج خلال الصيف ما آدى لزيادة أضافية فى حجم الطلب على اللبن البقرى .

فى البدايه قال رامى المنوفي سكرتير لجنه منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن هناك زيادات فى أسعار اللبن البقرى بدأت تظهر فى الأسواق عقب أنتهاء عيد الأضحى المبارك حيث أن سعر الكيلو تخطى حاجز 13 جنيه .

وأضاف المنوفى أن أسعار تداول الحليب البقرى بالنسبة للمصانع فى أسواق الجملة كان يتم بيعه وتداولة عند مستويات تتراوح من 11 إلى 11.5 جنيه للكيلو جرام الواحد وذلك قبل عيد الأضحى المبارك .

وأوضح المنوفى أن المشكلة تكمن فى أن هناك تحكم فى أسعار بيع وتداول اللبن بالأسواق فى الفترة الأخيرة من قبل بعض التجار ، وذلك نتيجة قلة الكميات المتاحة من الألبان فى السوق خلال تلك الفترة .

ولفت إلى أن بعض شركات تصنيع وتعبئة الألبان أصبحت مضطرة للحصول على بعض أنواع الألبان رغم تدنى جودته نتيجة نقص الكميات المتاحة بالأسواق.

وأوضح أن بعض معامل الأجبان ومصانع وتجار الجبن باتوا يخشوا من أنتهاء المخزونات التى لديهم من المنتجات المُصنعة ما بات يدفعهم إلى الحصول على اللبن بالسعر المرتفع لأستخدامه فى التصنيع.

وأشار سكرتير لجنه منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن أسباب الأرتفاع فى أسعار اللبن البقرى هى أننا حالياً فى فصل الصيف والذى يشهد فيه تراجع كميات الأنتاج والتى تؤثر على العرض والطلب.

كما أشار إلى أن بعض معامل الأجبان والمصانع التى كانت تغلق فى فترات الصيف قررت أن تفتح هذا العام وتنتج خلال الصيف ما آدى لزيادة أضافية فى حجم الطلب على اللبن .

من جانبه قال عادل غباشي عضو مجلس إداره لجنة الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أن هناك فجوة فى الحليب البقرى يعانى منها السوق نتيجة زيادة معدلات الطلب عن المعروض فى الأسواق .

وأضاف غباشى أن هذه الفجوة كانت نتيجة لفجوة آخرى فى الطلب على الجبن الأبيض والرومى فى الأسواق والذى دفع العديد من تجار وأصحاب المعامل إلى التصنيع لسد تلك الفجوة والأستفادة منها فى تحقيق أرباح .

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتى فى فصل الصيف الذى يشهد فيه السوق توافر أقل من 40% فقط من كميات الألبان التى تكون متوفرة فى فصل الشتاء نتيجة أرتفاع درجات الحرارة ، لافتاً إلى أن الأنتاج فى فصل الشتاء يزيد بأكثر من 60% عن كميات الألبان المتاحة حالياً .

وتابع : وبالتالى تحدث فجوة فى اللبن البقرى ، لافتاً إلى أن العديد من معامل الأجبان كانت قد أعتادت على الأغلاق خلال فصل الصيف والتوقف عن الأنتاج على أن تعاود الأنتاج فى فصل الشتاء

ولفت عضو مجلس إداره لجنة الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، إلى أن الشركات التى تنتج الألبان المعبأة دخلت على خط الطلب وأدى ذلك إلى أرتفاع فى الأسعار .

وأكد غباشى على أن هناك زيات ملموسة وكبيرة طرأت على أسعار اللبن البقرى فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة ، لافتاً إلى حدوث قفزة كبيرة فى السعر اللبن البقرى الذى بات بدأ بسعر 13 جنيه للكيلو ويصل إلى 14 جنيه فى بعض المناطق .

وأشار إلى أن تباين السعر فى كل منطقة يرجع لعوامل جودة الألبان فيها ، لافتاً إلى أن هناك مضاربات للحصول على كميات الألبان التى يطلبها كل معمل فى ضوء نقص كميات المتاحة منها بالأسواق .