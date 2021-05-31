تجار بالإسكندرية: مبيعات الملابس الجاهزة موسم عيد الفطر أقل من التوقعات

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن موسم عيد الفطر كان أقل من التوقعات، وذلك من حيث المبيعات كانت تمثل نحو 70٪ مقارنة بالعام قبل الماضى فى شهر رمضان.

بينما رأى البعض أن عددا من المحلات كانت تعرض ملابس صيفية وشتوية خلال موسم العيد، ما كان يؤدى لتحقيق مبيعات فى الملابس الشتوية نتيجة التخفيضات الكبيرة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة الحالية عقب العيد زيادة حركة المبيعات للملابس الصيفية.

وأضاف البعض أن هناك زيادات فى أسعار بعض المواد الخام بنحو 5٪ ، علاوة على زيادات فى بعض المصروفات اللازمة للعملية الإنتاجية تقدر بنحو 10٪ ، و أنه بالرغم من تلك الزيادات فإن هناك محافظة على مستويات الأسعار ، وحرص على تثبيتها ، وذلك مع أقتتطاع بعض التجار جزءًا من أرباحهم فى سبيل ذلك.

فى البداية قال حسين على عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، مدير محلات كوكتيل للملابس، إن موسم عيد الفطر يعد جيدا، مقارنة بالعام الماضى، إلا أنه غير مرضٍ بعد عام ونصف من الخسائر.

واعتبر أن موسم عيد الفطر كان أقل من التوقعات، لافتاً إلى أن المبيعات كانت تمثل نحو 70٪ مقارنة بالعام قبل الماضى فى شهر رمضان حتى صدور قرار إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات في الساعة التاسعة مساء.

وأضاف أن تلك القرارات خفضت نسبة المبيعات فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان، لتصل إلى نحو 60٪ ، نتيجة ضيق الوقت المتاح بعد الإفطار حتى موعد الغلق فى التاسعة مساء.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، مدير محلات كوكتيل للملابس إن المفترض أن تزيد المبيعات وتتضاعف فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

واعتبر على أنه فى حال كان العمل جيد فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان كان من الممكن أن تصل المبيعات إلى نحو 90٪ ، لافتاً إلى أنه كان من وجهة نظره الاستمرار فى الاسبوع الأخير من رمضان ثم الغلق التام فى اسبوع عيد الفطر.

وأبدى عضو مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، مدير محلات كوكتيل للملابس تفاؤله بموسم الصيف المقبل ، مرجعاً ذلك كون شهر رمضان هذا العام جاء مبكراً.

كما أشار على إلى أن المشكلة تكمن فى تراجع المبيعات عقب العيد ، مع أستمرار مصروفات التشغيل ، خاصة أن الموسم الشتوى أنتهى بأداء ليس على المستوى المناسب.

ولفت عضو مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، مدير محلات كوكتيل للملابس إلى حدوث زيادات فى أسعار بعض المواد الخام بنحو 5٪ ، علاوة على زيادات فى بعض المصروفات الازمة للعملية الأنتاجية تقدر بنحو 10٪ .

وأكد أنه بالرغم من تلك الزيادات فإن هناك محافظة على مستويات الأسعار ، وحرص على تثبيتها ، وذلك مع أقتتطاع بعض التجار لجزء من أرباحهم فى سبيل ذلك.

وأشار عضو مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، مدير محلات كوكتيل للملابس إلى أن هناك نسبة من المصانع الصغيرة التى اغلقتى أبوابها وخرجت من السوق ولم تستطع معاودة الفتح، لافتاً إلى أن بعض المصانع الصغيرة تعمل بالإنتاج.

من جانبه، أشار عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن موسم عيد الفطر غير مرضٍ.

وأضاف أن نسبة من المبيعات خلال موسم عيد الفطر كانت تتجه للملابس الشتوى والتى يوجد عليها خصومات وتخفيضات كبيرة ، نتيجة إغراء تلك العروض.

واعتبر عضو مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك نسب من المبيعات كانت تتجه خلال الموسم للملابس الصيفية ، لكنها ليست كبيرة .

وأشار عبد الحكيم إلى أن المحلات التى كانت تعرض ملابس صيفية وشتوية خلال موسم العيد ، كان يحقق مبيعات فى الملابس الشتوية نتيجة التخفيضات الكبيرة ،لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة عقب العيد زيادة حركة المبيعات للملابس الصيفية .

وأكد عضو مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن الأسعار تعتبر معقولة ، نتيجة زيادة الكميات المعروضة فى الأسواق ، موضحاً أن الأسعار متقاربة مع العام الماضى ، رغم وجود زيادة تقدر بنحو 10٪، تحملها المنتجون .

ولفت عبد الحكيم إلى أن المحلات تعرض حالياً الملابس الصيفية بعد موسم العيد.

كما أوضح عضو مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن حركة البيع بعد موسم العيد تشهد هدوء كبير غير معتاد ، لافتاً إلى انه فى العادة تكون حركة البيع فى تلك الفترة نحو 25٪ ، إلا أنها لا تتعدى فى الفترة الحالية 5٪ فقط