تجار بالإسكندرية: زيادة من 50 إلى 100 في أسعار صفيحة الجبن الأبيض خلال الأسابيع الماضية

أكد عدد من تجار ومنتجين وأعضاء فى مجلس إدارة لجنة الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية، أن أسعار صفائح الجبن الأبيض الطرى شهدت زيادات طفيفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فى معدلات تبلغ نحو 50 جنيها فى سعر الصفيحة، وقد تصل إلى 100 جنيه فى بعض أنواع أخرى.

وأضاف البعض أن السبب فى تحركات الأسعار هى زيادة التكلفة على المنتجين، إلا أن ضعف حركة المسحوبات وقلة البيع يدفع إلى حدوث زيادات بمعدلات طفيفة نتيجة الوضع الراهن للسوق.

وفيما يرى تجار وأعضاء فى مجلس إدارة لجنة الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية، أن السوق حاليا غير مستقر من حيث حركه البيع والتشغيل، لافتين إلى أن هذا الأمر ينعكس على التجار التي تقوم بالشراء والتخزين.

وأوضح البعض أن هناك بعض التجار لا يزال يسيطر عليه حاله من عدم اليقين حول اتجاه السوق خلال الفترة القادمة هل أن أسعار الأجبان ستستقر على معدلاتها الحالية أم أنها ستزيد خلال الفترة القادمة أم أنها من الممكن أن تشهد بعض الانخفاض.

وفى البداية أوضح إيهاب شرابيه رئيس مجلس إدارة لجنة الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، على أن السوق خلال الفترة الراهنة مربوط ولا توجد هناك تغيرات كبيرة يشهدها ، باستثناء تحركات طفيفة فى أسعار صفيحة الجبن الأبيض .

وأضاف أنه خلال الفترة الحالية شهدت زيادة طفيفة فى سعر صفيحة الجبن الأبيض الطرى زنة 20 كيلو جرام والتي زادت بمعدل نحو 50 جنيه في المتوسط ، خلال الأسابيع الماضية.

وأشار شرابيه إلى أن التحركات في الأسعار ليست كبيرة، نتيجة أن حركه البيع متوسطة ولا توجد حركة مسحوبات كبيرة وبالتالي، فإن الزيادات التي تحدث في الأسعار لا تكون كبيرة بالرغم من زيادة التكاليف.

وأشار رئيس مجلس إدارة لجنة الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية، إلى أن سعر صفيحة الجبن الأبيض يتراوح حالياً بالنسبة لأسواق الجملة من 1500 جنيه إلى 1600 جنيه.

وأوضح أن أسعار الصفيحة قبل هذه الزيادة الأخيرة هي كانت قبل ذلك تتراوح من 1400 الى 1450 جنيه ، ذلك في الماضي قبل الزيادة فى الأسابيع الأخيرة.

وكشف شرابيه عن أن هناك بعض المنتجات من الجبن الأبيض المميز وبالتالى فإن سعر تلك الصفيحة يكون مرتفع بعض الشيء ، لأنه يرتبط بزيادة معدلات جودة إنتاجها، وبالتالى زيادة تكلفتها .

وأشار رئيس مجلس إدارة لجنة الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، إلى ان سعر صفيحة الجبن الأبيض المميزة والتى تكون اعلى بعض الشيء حيث من صفيحه الجبن العادية تتراوح من 1700 إلى 1800 جنيه فى الصفيحة .

وتتعدد فوائد الجبن الأبيض الصحية الطبيعية كونها مصدر جيد للبروتين عالي الجودة والضروري الذى يعمل على بناء وإصلاح وتقوية أنسجة الجسم.

كما أن الجبن الأبيض الطبيعي غني بالكالسيوم وله له فوائد صحية لأنه مصدر جيد للكالسيوم الضروري لتقوية العظام و الأسنان.

كما أنه الجبن الأبيض الصحى الطبيعى يعد منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية مقارنة بأنواع الجبنة الأخرى، علاوة على كونه يحتوي على بكتيريا مفيدة، حيث تصنع الجبنة البيضاء باستخدام بكتيريا حمض اللاكتيك، والتي يمكن أن يكون لها آثار مفيدة على الجهاز الهضمي و يمكن أن تساعد هذه البكتيريا في تحسين الصحة الجيدة وتقوية المناعة.

كما أنه الجبن الأبيض الصحى الطبيعى يحتوي على فيتامينات ومعادن وهو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المختلفة، تحتوي الجبنة على فيتامين ب 12، والفوسفور ، والسيلينيوم، وبشكل عام، يوجد فوائد صحية مدهشة للجبنة البيضاء الطبيعية، وتعد إضافة صحية لنظام غذائي متوازن، ولكن يجب تناوله باعتدال بسبب محتواه العالي من الصوديوم.

ومن جانبه قال رامي المنوفي سكرتير لجنة الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية، أن السوق حاليا غير مستقر من حيث حركه البيع والتشغيل، لافتاً إلى أن هذا الأمر ينعكس على التجار التي تقوم بالشراء والتخزين.

وأوضح المنوفى أن هناك بعض هؤلاء التجار لا يزال يسيطر عليه حاله من عدم اليقين حول اتجاه السوق خلال الفترة القادمة هل أن أسعار الأجبان ستستقر على معدلاتها الحالية أم أنها ستزيد خلال الفترة القادمة أم أنها من الممكن أن تشهد بعض الانخفاض ، معتبراً أن اسعار الأجبان تتحدد بنظام شبيه بالبورصة .

وأشار سكرتير لجنة الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، إلى أن أسعار صفائح الجبن الأبيض شهدت زيادة في أسعارها من فترة تقدر بنحو ثلاثة أسابيع.

وأرجع المنوفى أسباب الزيادة فى سعر صفائح الجبن الأبيض إلى ارتفاع تكلفه الإنتاج والتى تنعكس على تكلفة المنتج النهائى ، وبالتالى أسعار تداوله .

وأشار المنوفى الى ان معدلات تداول صفائح الجبن الأبيض حالياً فى مستويات سعرية تتراوح من نحو 1700 إلى 1800 جنيه بالنسبة للجبن الناضجة ، وتقل بنحو 100 جنيه فى الصفيحة بالنسبة للجبن الطازجة .

ويرى البعض أن الجُبْنَة البيضاء من أفضل أنواع الجبن ، وهو نوع شائع من الجبنة التي نشأ في اليونان مصنوع من حليب الأغنام ، أو مزيج من حليب الأغنام والماعز ، ولها نكهة مالحة منعشة.