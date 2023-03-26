تجار بالإسكندرية: تقديرات بتراجعات تصل إلى 50% فى مبيعات الياميش هذا العام

أكد عدد من أعضاء شعبة الحبوب والغلال بغرفة تجارة الإسكندرية، أن حركة مبيعات الياميش تشهد تراجعات ملحوظة فى أسواق منتجات رمضان هذا العام مقارنة بالعام الماضى، مرجعين ذلك لبعض الأسباب منها حدوث زيادات ملحوظة فى العديد من الأصناف المحلية والمستوردة .

وقدر البعض نسب التراجع في المبيعات فى منتجات الياميش والسلع الخاصة بشهر رمضان بمستويات كبيرة تصل إلى وبنسبة تصل لنحو 50% على الأقل مقارنه بالعام الماضي .

وفيما شدد بعض أعضاء مجلس إدارة شعبة الحبوب والغلال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن بعض الأنواع من منتجات الياميش يشهد بعض الرواج فى الأسواق ، مقارنة مع مبيعات الياميش لباقي الأصناف الآخرى التي تشهد فيها توقف وتراجع مبيعاتها .

وأشار أعضاء بشعبة الحبوب والغلال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن هناك نسبة من التجار قاموا بالعزوف في العامين الآخرين على الدخول في تجارة الياميش، نتيجة لارتفاع الأسعار وعدم الإقبال من المستهلكين، فى ظل حرص التجار على عدم تجميد السيولة ورأس ماله في سلع لا تباع بسهولة.

فى البداية قال عبد العال عبد القوى اليمنى، عضو شعبة الحبوب والغلال بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك أرتفاعات كبيره تشهدها أسعار الياميش هذا العام وأنعكست على حركة البيع والشراء في بعض الاسواق .

وأضاف أن سعر الكيلو جرام من المشمشيه أصبح يصل إلى نحو 260 جنيها بعد أن كان العام الماضي يبلغ نحو 180 جنيها فقط، لافتاً إلى أن كرتونه المشمشيه زنه 10 كلغ يبلغ سعرها نحو 1900 جنيه .

وأكد اليمنى على أن هناك زيادات كبيره جداً في أسعار قمر الدين ، احيث أرتفعت أسعار كرتونة الأحلام عبوة 25 لفة هذا العام ليصبح 1500 جنيه بعد ان كانت العام الماضي يبلغ 650 جنيها فقط .

ولفت عضو شعبة الحبوب والغلال بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن سعر الكيلو جرام من القراسيا يبلغ 190 جنيها بعد أن كان العام الماضي يبلغ نحو 90 جنيها فقط .

وأوضح اليمنى أن أسعار الزبيب المحلى تراجعت هذا العام نتيجه أن المحصول كبير مقارنه بالعام الماضي حيث أن سعر الكيلو جرام أصبح يبلغ نحو 40 جنيها بعد أن كان العام الماضي يتراوح سعره من 60 إلى 65 جنيها.

كما لفت اليمنى إلى أن الزبيب الإيرانى زادت أسعاره هذا العام ليبلغ سعر الكرتونه تبلغ نحو 1000 جنيه زنه 10 كيلو جرامات بعد أن كانت تتراوح العام الماضي من 650 إلى 700 جنيه .

وأوضح عبد العال عبد القوي اليمني أن أنواع ومنتجات البلح يشهد مستويات أسعار معقوله حيث يبدأ سعر الكيلو جرام من 12 جنيه وتصل حتى 25 جنيه ، لافتاً إلى أن البلح هو المنتج الذي يشهد بعض الرواج والحركه فى الأسواق مقارنه بباقي أصناف الياميش التي تشهد فيها توقف وتراجع في المبيعات مقارنة بالسنوات الماضية .

وقدر عضو مجلس إدارة شعبة الحبوب والغلال في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن حركة مبيعات الياميش والسلع الخاصة بشهر رمضان شهدت تراجعًا هذا العام مقارنة بالعام الماضى بنسبة تصل لنحو 50% على الأقل مقارنه بالعام الماضي

ويعد الياميش هو مُصطلح يُطلق على الفواكه المُجففة والمُكسرات، وأتت كلمة ياميش في الأصل من اللهجة المصرية، ومن بين أنواع الياميش ذات الشعبية الكبيرة، ارتفعت أسعار الزبيب وعين الجمل والفستق والبندق، فيما تباينت أسعار التمر والفول السوداني والمشمشية في الأسواق .

ويتم توفير منتجات الياميش لرمضان عبر عدة منافذ منها فروع المجمعات الإستهلاكية المنتشرة فى بعض المحافظات ومعارض أهلا رمضان والتى تتواجد في مختلف محافظات مصر، بجانب الشركات المختلفة والمولات لبيع الياميش والسلع المرتبطة بشهر رمضان المعظم .

بدوره أكد عبده مرسى البحيرى، عضو شعبة الحبوب والغلال بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك غلاء في أسعار الياميش ،لافتاً إلى أنه على المستوى الشخصي قرر العزوف عن العمل في تجاره الياميش منذ عامين .

وأشار البحيرى إلى أن هناك نسب من التجار من أصبح يخفض نسب تجارته وعمله في تجارة الياميش ، لافتاً إلى أن البعض من التجار أصبح يقوم بشراء كرتونتين على سبيل المثال من كل سلعه وذلك بعد ما كان يقوم بشراء 10 كراتين وذلك حتى يستمر البيع حفاظاً على عملائه .

وقدر عضو شعبة الحبوب والغلال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، نسبة التجار الذين قاموا بالعزوف في العامين الآخرين على الدخول في تجارة الياميش بنحو 60% .

وأرجع البحيرى ذلك كنتيجة إلى أرتفاع الأسعار وعدم الأقبال من التجار ، خاصه أن التاجر حريص على عدم تجميد السيولة ورأس ماله في سلع لا تباع بسهولة .

و يحرص العديد من المواطنين لشراء ياميش رمضان في إطار الاستعداد للشهر الكريم، وذلك عبر توفير عدد من السلع المرتبطة بالمناسبة، والتي من بينها التمور والمكسرات والفستق واللوز والتمر هندي وقمر الدين، وغيرها من السلع الهامة .