تجار بالإسكندرية: تراجع مبيعات الملابس الجاهزة فى الأوكازيون الشتوى بنسبة 20%

رغم تلك المعاناة إلا أن بعض المحلات لا يمكنها غلق أبوابها نظراً لعملها قبل عقود وعدم قدرتها لا على تغيير نشاطها رغم التحديات الكبيرة وعدم قدرة بعضها على مواكبة التغيرات التى تحدث فى السوق

أكد عدد من تجار الملابس وأعضاء شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية على وجود تراجع فى خلال فترة الأوكازيون الشتوى هذا العام عن نظيرتها من العام الماضى، وأن هذا التراجع يأتى على الرغم من قيام بعض المحال التجارية بتخفيض أسعار الملابس لسعر يقل عن سعر التكلفة .

وأشار البعض إلى أن التراجع يأتى رغم العروض المكثفة التى يجرى تنفيذها للتخلص من مخزون الملابس دون بقائه للموسم القادم وذلك بسبب مخاطر تغير الموضة وخروج موديلات جديدة، وبالتالى عدم ملائمة تلك الملابس وخسارة التاجر قيمتها وهو ما يفسر حرص الكثيرين على التخلص من البضاعة بأى سعر.

أسباب تراجع الأوكازيون الشتوى

وفى البداية أكد ناصر السيد خليل رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية على أن التراجع فى المبيعات خلال موسم الأوكازيون الشتوى لهذا العام لم يقتصر على فئات بعينها وأنما شمل تقريباً كل الفئات ومنها الملابس الرجالى والحريمى على السواء.

وأضاف خليل أن نسبة التراجع فى المبيعات غير محددة لكنها تتراوح بنسبة 20% مقارنة بالمبيعات التى تمت خلال فترة الأوكازيون الشتوى العام الماضى .

وأكد على أن التراجع فى نسبة المبيعات يأتى برغم تراجع الأسعار خلال فترة الأوكازيون ، فضلاً عن العروض التى تقوم بها بعض المحلات للتخلص من البضائع والمخزونات لديها والتى تشمل الحصول على قطع أضافية مع شراء بعض المنتجات وغيرها من العروض.

وأوضح رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن التجار يستمروا عادة فى تخفيض الأسعار حتى بعد أنتهاء الموعد الرسمى لفترة الأوكازيون بهدف بيع البضاعة القديمة قبل الموسم الجديد والأستفادة بأسعارها .

وأشار خليل إلى أنه فى بعض الأحيان بقاء البضائع لدى التاجر للموسم القادم قد لا يؤدى لبيعها وتظل باقية لديه بما يمثله ذلك من تكلفه أموال غير مستفاد بها لذلك يكون الحرص لدى قطاعات من التجار بضرورة التخلص من البضائع فى نهاية كل موسم عبر التخفيضات والعروض وغيرها .

وأعتبر خليل أن التراجع فى المبيعات يعود فى المقام الأول للظروف الأقتصادية التى يمر بها قطاعات من المواطنين وتؤدى لتأكل القوى الشرائية لديهم أو توجيهها فى إلى أحتياجات وأولولويات أكثر أهمية لهم من شراء الملابس الجاهزة.

ولفت رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن قطاعات كبيرة من المواطنين لا تضع الملابس فى مقدمة أولويتهم فى الوقت الراهن نظراً لوجود أولويات أكثر أهمية منها وعلى رأسها المصروفات الدراسية وتكاليف شراء الطعام واحتياجات الحياة.

وأرجع خليل التراجع فى المبيعات ، خاصة للملابس الجاهزة لبعض كبار العلامات التجارية ذات المنشأ التركى التى تقوم بحرق الأسعار وتتبع أسلوب غير مفهوم لتسعير بعض المنتجات وبصورة تصل إلى أقل من تكلفتها.

وأوضح أن تلك المحال تحصل على صورة ذهنية لدى المتسوقين بأنها أرخص فى كافة منتجاتها إلا أنها تقوم ببيع بعض المنتجات بأسعار تزيد عن أسعار السوق ، معتمدة على التخفيضات التى تجريها لمنتجات أخرى.

واعتبر رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن رغم تلك المعاناة إلا أن بعض المحلات لا يمكنها غلق أبوابها نظراً لاستمرار عملها قبل عقود وعدم قدرتها على تغيير نشاطها رغم التحديات الكبيرة وعدم قدرة بعضها على مواكبة التغيرات التى تحدث فى السوق.

وكانت وزارة التموين أعلنت تفاصيل موعد بداية الاوكازيون الشتوي 2020 في مصر من منتصف شهر يناير 2020 وحتي آخر شهر ما رس الجارى ، وذلك بمشاركة عدد كبير من المحلات التجارية في القاهرة والمحافظات ، علي مختلف السلع من ملابس وأجهزة كهربائية وسلع غذائية ومأكولات .

وتسمح وزارة التموين للمحلات والماركات التجارية الاشتراك طوال أيام الأوكازيون الشتوي لمدة أسبوعين في الشهر المقرر، على أن يحصل المحل الراغب في الاشتراك على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها والواقع في دائرتها المحل التجاري.

كما أكدت الوزارة على ضرورة جدية أصحاب المحلات التجارية ومراقبتها من خلال مسئولي الوزارة خلال فترة الاوكازيون ، كذلك ضرورة توضيح تخفيضات الأسعار بشكل ظاهر للزبائن ، كما ستعلن الوزارة قائمة المحلات المشاركة أمام الجمهور عن ثمن السلع التي سيتم عرضها خلال الأوكازيون على الإنترنت .

مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة توضيح السعر الأساسي للسلعة وسعر التخفيض بعد الاوكازيون ليتأكد المواطن بنفسه من نسب التخفيضات المقدمة.

التراجع يأتى على الرغم من قيام بعض المحال التجارية بتخفيض أسعار الملابس لأقل من سعر التكلفة

بدوره أكد عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية على أن نسبة التراجع فى المبيعات خلال فترة الأوكازيون كانت كبيرة .

وأضاف عبد الحكيم أن التراجع يأتى على الرغم من قيام بعض المحال التجارية بتخفيض أسعار الملابس لسعر يقل عن سعر التكلفة ، وهو ما يعنى تدهور القوة الشرائية لبعض المواطنين.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية على أن لجوء المحلات للبيع بأقل من التكلفة بهدف التخلص من المخزون لديهم ، خوفاً من بقاءه للعام القادم.

ولفت إلى أن بقاء مخزون الملابس للموسم القادم قد ينطوى على مخاطر تغير الموضة وخروج موديلات جديدة تعنى أبطال تلك الملابس وضياع قيمتها للتاجر وهو ما يفسر حرص الكثيرين على التخلص من البضاعة بأى سعر.

وأشار إلى أن التاجر يسعى من ذلك إلى الحصول على السيولة بغرض تدبير أحتياجات الموسم الصيفى والذى بات على الأبواب ، ويقوم البعض قى سبيل ذلك بتخفيضات تصل إلى 50% .

بدء عروض الصيف

وكشف عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية عن أن بعض محلات الملابس بدأت فى عرض الملابس الصيفية على أمل تحريك المبيعات التى تشهد ركوداً ، فى ظل وجود التزامات ومصروفات يومية على المحلات.

ولفت إلى وجود بعض الظواهر الجديدة على سوق الملابس الجاهزة تتمثل فى دخول تجار جدد من خارج القطع سواء من المعاشات المبكر او العائدون من بعض الدول ، مؤخراً والذين يمارسون المهنة بتأجير محلات وفق قانون الإيجار الحديث ويمارسون المهنة.