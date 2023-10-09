تجار بالإسكندرية: التراجع يخيم على مبيعات الأحذية والمصنوعات الجلدية خلال موسم العودة للمدارس

أعضاء مجلس أداره شعبه الأحذيه والمصنوعات الجلدية في الغرفة التجارية في الاسكندرية على أن هناك حالة من التراجع فى أحجام المبيعات خلال موسم العودة للمدارس هذا العام ، مع أعتبار البعض أنه لم يكن هناك موسم هذا العام من حيث حركه المبيعات

تجار بالإسكندرية: التراجع يخيم على مبيعات الأحذية والمصنوعات الجلدية خلال موسم العودة للمدارس
معتز محمود

معتز محمود

4:15 م, الأثنين, 9 أكتوبر 23

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية في الغرفة التجارية في الاسكندرية على أن هناك حالة من التراجع فى أحجام المبيعات خلال موسم العودة للمدارس هذا العام ، مع أعتبار البعض أنه لم يكن هناك موسم هذا العام من حيث حركه المبيعات .

وقدر البعض نسب تراجع المبيعات في خلال هذا الموسم بنسب تتراوح من 20% إلى 50% مقارنة بالمبيعات بنفس الموسم العام الماضى ، لافتين إلى أن الظروف الأقتصادية كان لها تأثير ملحوض على الشراء من بعض الفئات ، لافتين إلى أن البقاء.

وأعتبر البعض أن هناك زيادات مستمرة في الأسعار وهو ما ينجم عنه مشاكل حقيقيه للتاجر والمستهلك ، لافتين إلى أنه يمكن تقديرها زيادات في الأسعار تقدر بنحو 50% مقارنه بالأسعار السائدة العام الماضي خلال نفس الموسم .

فى البداية أكد محمد أبو الخير عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن موسم العودة للمدارس هذا العام يشهد في مستوى متدني من حيث المبيعات .
وأضاف أبو الخير أن هناك العديد من المستهلكين والمواطنين لم يقوموا بالشراء خلال الموسم العوده للمدارس هذا العام ، معتبراً أنه لم يمكن القول أنه لم يكن هناك موسم هذا العام من حيث حركه المبيعات .

وقدر أبو الخير نسب التراجع في حركة المبيعات بموسم عودة المدارس بنحو خمسين بالمائة مقارنة بمبيعات نفس الموسم العام الماضي .

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الظروف والأوضاع الأقتصادية أنعكست على موسم العودة للمدارس هذا العام .

حيث أشار أبو الخير إلى أن البعض بات يحمل حقائب غير سليمة ومتهالكة ، لافتاً إلى أن هناك عوامل آخرى حركت السوق خلال فترات ماضية .

وأكد على أن أبرز تلك العوامل هى حفلات التخرج التى يتم تنظيمها فى بعض الجامعات والكليات ، وهو ما آدى إلى حدوث بعض الرواج خلال هذه السنة .

وأوضح أن النساء خاصه الطالبات التي قمن بأنهاء الدراسة فى إطار سعى بعضهن إلى العمل أو الزواج يقمن بشراء بعض الملابس والأحذية وفي سبيل ذلك .

ولفت عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن هناك العديد من المحلات التي أغلقت على مدار الفترات الماضية .

وأضاف أن هذه الأغلاقات لم تتوقف على المحال فقط بل أمتدت لعدد من المصانع والورش الصغيرة التى غلق عدد كبير منها .

وأوكد على أن هناك العديد من التداعيات لإغلاق المصانع والورش الصغيره ، لافتاً إلى أن بعض أصحاب الورش الصغيره المحترمين والذين لهم وضع أصبحوا يعملوا لدى البعض من أصحاب الورش والمصانع الكبيرة الحجم .

ويعتبر بعض العامليين فى قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية ، أن موسم العودة للمدارس ودخول المعاهد والجامعات ، هو من المواسم التى يعقد عليه الآمال لتحقيق نسب من المبيعات ، ووفق تقديرات البعض فإن نسب قد تتراوح 25 – 30% من المبيعات السنوية يتم تحقيقها خلال موسم العودة للمدارس سنوياً.

بدوره أكد محمد أحمد الصبروتى سكرتير شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن موسم العوده المدارس هذا العام يشهد تراجع مقارنه بالموسم العام الماضي .
وأضاف الصبروتى أن التراجع هذا العام يزيد عن 20% مقارنه بنسب المبيعات خلال موسم العوده للمدارس العام الماضي .

وأعتبر الصبروتى أن هذا التراجع في المبيعات يعود إلى زياده الضغوط الأقتصادية وتراجع القدره الشرائيه للمواطنين مع تعويم الجنيه .

ولفت سكرتير شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن هناك زيادات مستمرة في الأسعار وهو ما ينجم عنه مشاكل حقيقيه للتاجر والمستهلك .

وأشار الصبروتى إلى حدوث زيادات بالأسعار خلال الفترة الماضية ، ينتج عنها تساؤلات من المستهلكين ، أما الأن فهذا الأمر أصبح شيء طبيعي وبزياده مستمرة ، لافتاً إلى أن كل هذه العوامل لها انعكاسات تؤثر على حركه البيع .

واعتبر سكرتير شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن هناك زيادات في الأسعار تقدر بنحو 50% مقارنه باللأسعار السائدة العام الماضي خلال نفس الموسم .

وأطلقت بعض منصات تعمل فى مجال خدمات التجارة الإلكترونية عروض موسم العودة إلى المدارس بخصومات تصل إلي 70% علي مجموعة واسعة من المنتجات ، وأخري تصل 35% على أجهزة الكمبيوتر المحمولة .

ومن أبرز العروض خصومات على فئة الأزياء، بما في ذلك الأحذية والقمصان والجوارب والملابس الرياضية من علامات تجارية ، إضافة إلي حقائب الظهر من بعض العلامات

معتز محمود

معتز محمود

4:15 م, الأثنين, 9 أكتوبر 23