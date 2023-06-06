تجار: انخفاض كميات الألبان بالأسواق بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة الألبان فى الغرفة التجارية بالإسكندرية وجود تراجع ملحوظ فى كميات الألبان المتاحة بالأسواق في الوقت الحالي ، لافتين إلى أنه أمر اعتيادى ونتيجة لطبيعة المناخ والعوامل الجوية .

وأوضحوا أن الكميات المتاحة من الألبان وبعض منتجاتها فى الأسواق بدأت تنخفض بالفعل ، وذلك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وانتهاء موسم الربيع وبدء موسم الصيف ، لافتين إلى أن العاملين فى السوق هم أول من يلاحظ هذه التراجعات.

ولفت البعض إلى أن هذا التراجع في كميات الألبان المنتجه بدأ يظهر منذ نحو أسبوعين من خلال الكميات التى تنتجها المصانع المنتجة للجبن الأبيض و الرومي والتي تراجعت ، موضحين أن تصنيع الأجبان أصبح يستهلك كمية ألبان أكثر نتيجه حصول فاقد كبير أثناء التصنيع ، لطبيعة الألبان في ذلك التوقيت .

فيما قدر البعض نسب التراجعت لكميات الألبان بمعدلات تتراوح من نحو 20 إلى 25 % لافتين إلى أنه مع زيادة درجات الحرارة ستنخفض الكميات و بالتالي معدلات إنتاج المصانع للأجبان .

فى البدايه أكد إيهاب شرابيه النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة لجنه منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن التراجع فى كميات الألبان المتاحة بالأسواق في الوقت الحالي هو أمر اعتيادى ونتيجة لطبيعة المناخ والعوامل الجوية .

وأشار شرابيه إلى أن هذا التراجع فى الكميات بدأ منذ أيام بسيطه فقط ، مشدداً على أنه هذا التراجع أمرا طبيعيا .

ولفت شرابية إلى إن كميات الألبان تراجعت بمعدلات تتراوح من 20 إلى 25 % لافتاً إلى أنه بعد زيادة درجات الحرارة ستنخفض الكميات و بالتالي معدلات إنتاج المصانع .

وأوضح النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة لجنة الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن هناك عوامل خاصه بطبيعة اللبن خلال هذه الأيام ويؤدي الى وجود فاقد كبير أثناء تصنيعه نتيجة طبيعتة بتلك الفترة .

كما أشار شرابيه إلى أن هذا التراجع فى الكميات آدى إلى اختلاف طبيعة إنتاج المصانع ، لافتاً إلى أن انتاج الجبن الأبيض أصبح يستهلك كميةألبان أكثر نتيجه حصول فقد كثير أثناء التصنيع خاصة خلال تلك الأيام.

وأشار النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة لجنة الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن التراجع في كميات الألبان خلال فصل الصيف يكون أكثر من التراجع في كميه الألبان خلال الربيع .

كما أشار إلى سعر اللبن البقري والذي يتراوح حالياً من 11 إلى 11.50 جنيه للتر وأحيانا يصل إلى 12 جنيه وهو السعر التجاري حسب جودته .

وأوضح النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة لجنه منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن سعر «فنطاس» اللبن الجاموسى زنه 50 كيلو جرام يبلغ نحو 1150 جنيه في المتوسط .

بدوره أكد رامى المنوفي سكرتير لجنه منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن هناك تراجعا بدأ يظهر فى كميات الألبان المنتجة من المربين وذلك منذ نحو أيام بسيطة تزيد عن الأسبوع .

وأضاف المنوفى أن العاملين فى السوق لاحظوا أن كميات الألبان بدأت تنخفض بالفعل ، وذلك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة .

ولفت المنوفى إلى أن هذا التراجع في كميات الألبان المنتجه بدأ يظهر منذ أسبوعين من خلال الكميات التى تنتجها المصانع المنتجة للجبن الأبيض و الرومي .

وأكد سكرتير لجنة الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أنه مع تراجع الكميات التى تنتجها المصانع المنتجة للجبن الأبيض الرومي فإن الأسواق تاثرت بذلك التراجع .

وأوضح أن سعر الكيلو اللبن البقري يتراوح حاليا في المتوسط نحو 12 جنيه كسعر جملة ، لافتاً إلى أن مصانع الأجبان تقوم بالشراء بهذه الأسعار .

كما لفت إلى أن سعر الكيلو اللبن الجاموسي يتراوح من 20 إلى 25 جنيها للكيلو ، مشيراً إلى أن هذا التفاوت في أسعاره يرجع إلى طبيعة اللبن حيث أن بعض هذه الألبان يكون عبارة عن تجميع من أكثر من مصدر والبعض الآخر يكون إنتاج مزارع .

وأوضح سكرتير لجنة الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن الاختلاف بين طبيعة كل لبن يكون حسب جودته وطبيعة المنطقة التى يتم توفيره منها وكذلك أوضاع السوق .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض أنواع الألبان الجاموسي قليلة الجودة والتي تكون عادة من مصادر متعددة يتم تجميعها وتخليطها وليس من مصدر واحد وتكون أسعارها متدنية وقد تتراوح من 18 إلى 20 جنيه للكيلو جرام .

ويعانى قطاع الألبان والمربيين من بعض التحديات التى تواجههم خلال الفترة الماضية ، وأبرزها تكاليف الأعلاف المرتفعة و التي تضغط على مصاريف المربين مما يكون له انعكاس سلبي علي الأسعار وكذلك الثروة الحيوانية.