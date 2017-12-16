تجار: انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس واستقرار الفاكهة

الصاوي أحمد تراجعت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم -السبت - بالأسواق المحلية، وسط وفرة المعروض وزيادة معدلات الإقبال على الشراء خلال الفترة الحالية بسبب برودة المناخ. وتراجعت أسعار كل من الطماطم 3.5 بدلا من 5 جنيهات الأسبوع الماضي وتراوح سعر البطاطس بين 1.5 إلى 5 جنيهات حسب الجودة

الصاوي أحمد

تراجعت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم -السبت – بالأسواق المحلية، وسط وفرة المعروض وزيادة معدلات الإقبال على الشراء خلال الفترة الحالية بسبب برودة المناخ.

وتراجعت أسعار كل من الطماطم 3.5 بدلا من 5 جنيهات الأسبوع الماضي وتراوح سعر البطاطس بين 1.5 إلى 5 جنيهات حسب الجودة والبصل الأحمر بـ5 جنيهات .

واستقرت أسعار البسلة – حسب التجار – عند 8.5 جنيه والقلقاس 8 جنيهات والخيار بـ 7 جنيهات والفلفل (رومي /بلدي ) بـ8 جنيهات والثوم البلدي 20 جنيهًا والفاصوليا الخضراء بـ6 جنيهات والليمون 10 جنيهات، والفلفل الألوان 13 إلى 15 جنيها.

وأوضحوا أن الباذنجان الرومي /البلدي بـ 5 جنيهات، والجزر7 إلي 8 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات والملوخية 6 جنيهات للكيلووالسبانخ 2 جنيه للربطة.

وأكد تجار أن أسعار الفاكهة لا تزال مستقرة في البورصات السلعية، وسجل التفاح اللبناني المستورد 20 جنيهًا، والأمريكي 25 جنيها والموز البلدي 12 جنيها، والبطيخ 5 جنيهات للكيلو والمانجو 20 جنيها.

وسجل سعر البلح الرملي من 6.5 إلى 10 جنيهات، والجوافة 5 جنيهات، والكاكا 12 جنيهًا، والبرتقال 5 جنيهات، واليوسفي 3.5 جنيه، والفراولة 15 جنيهًا.