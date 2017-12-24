تجار: انخفاض أسعار الخضراوات يهدد توافرها

الصاوي أحمد:واصلت أسعار الخضراوات استقرارها اليوم الأحد، بعد أن شهدت تراجعا خلال اليومين الماضين، بسبب وفرة المعروض الشتوي من الخضراوات والفاكهة الواردة من بعض المحافظات خاصة من الصعيد وفقا لبعض التجار في الجيزة.وأكد التجار أن بيع أسعار الخضراوات بأسعار منخفضة جدا، يهدد الأسعار في المواسم

الصاوي أحمد:







واصلت أسعار الخضراوات استقرارها اليوم الأحد، بعد أن شهدت تراجعا خلال اليومين الماضين، بسبب وفرة المعروض الشتوي من الخضراوات والفاكهة الواردة من بعض المحافظات خاصة من الصعيد وفقا لبعض التجار في الجيزة.







وأكد التجار أن بيع أسعار الخضراوات بأسعار منخفضة جدا، يهدد الأسعار في المواسم المقبلة نتيجة عزوف المزارعين عن زراعة أصناف معينة، وبالتالي ترتفع أسعارها مرة أخري، مشيرين إلى أن سعر الطماطم العادل هو 4 جنيهات للكيلو وهو يحقق مكاسب للمزارعين والتجار.







وتروح سعر كيلو الطماطم في الجملة بين 75 قرشا إلي 1.5 وللمستهلك بين 2 إلي 3 جنيهات، وسط تفاوت في الأسعار بين المناطق في محافظة الجيزة حيث ترتفع أسعار المنتجات المعروضة في المحلات بينما تنخفض في الشوادر والأسواق الشعبية.







وتراجع والكوسة تراوحت بين 4 إلي 6 جنيهات، بينما يشهد البصل ارتفاعا مسجلا بين 5 إلي 6 جنيهات للكيلو والبطاطس 2.5 جنيها للكيلو ورابطة البصل الأخضر والخس بـ2 جنيه للواحدة والليمون تراجع لـ6 جنيهات بدلا من 8 جنيهات الأسبوع الماضي.







كما تشهد أسعار محاصيل الخضر الشتوية، مثل الباذنجان انخفاضا أيضا مسجلا 2 جنيه للباذنجان الأبيض و3 جنيهات للعروس الأسود بدلا من 7 جنيهات قبل فترة بينما يسجل الفلفل الرومي والبلدي 6 جنيهات والخيار 5 جنيهات.







وشهدت أسعار الفاكهة استقراراً ملحوظاً حيث سجل سعر الموز البلدي بسوق التجزئة بـ8 جنيهات، و12 جنيها للأنواع الفاخرة والبرتقال أبو سره يباع بمتوسط2.5 إلي 4 جنيهات للكيلو واليوسفي 2 جنيه إلي 5 جنيهات وسجل سعر التفاح 10 جنيهات، والأمريكي 20 جنيها والجوافة تتراوح بين 3 إلي 5 جنيهات.

