تجار: انتعاش مبيعات الكتب الخارجية «المستعملة» بأسواق الثغر

دفعت الارتفاعات غير المسبوقة التى طرأت على أسعار الكتب الخارجية خلال الموسم الدراسى الحالي، واقتربت من نسبة %100 عددًا من الأسر إلى الاتجاه لأماكن إعادة بيع الكتب القديمة، لسد احتياجاتهم وشراء النسخ المستعملة منها.

وأكد بعض التجار وأصحاب المكتبات بمحافظة الإسكندرية، أن هناك تراجعات حادة فى مبيعات الكتب الخارجية الجديدة هذا العام بالمحافظة بنسب وصلت إلى %70 مرجعين ذلك للارتفاعات الكبيرة فى أسعارها، ولجوء بعض الأسر للنسخ المستعملة.

قال حسين سلمان، رئيس جمعية النبى دانيال للكتاب، صاحب مجموعة مكتبات الشهاب بالإسكندرية، لـ«المال»، إن هذا العام شهد قفزات كبيرة جداَ فى أسعار العديد من الكتب الخارجية للصفوف الدراسية المختلفة، مقارنة بالزيادات التى كانت تحدث خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أنه يعمل فى مجال بيع الكتب الخارجية منذ عقود طويلة، لافتا إلى أن الزيادات التى شهدتها الأسعار هذا العام غير مسبوقة وتراوحت بين 30 إلى %40 فى المتوسط، مقدرًا أن نسب بيع الكتب الجديدة هذا العام لم تتجاوز %30 من حركة البيع الطبيعية بشكل عام.

وقال إن أسعار بعض الكتب الخارجية ازدادت بنسب تصل إلى %100 مشيرًا إلى تأثر اقتصاديات التشغيل بالنسبة لأصحاب المكتبات جراء هذه الارتفاعات، وتراجع حجم الأرباح.

وأضاف أن حركة البيع تقل تدريجيا فى كل عام، لافتاً إلى أنها على مدار السنوات الماضية كانت نسب الارتفاعات فى الأسعار كل عام تتراوح بين 5 إلى %15 ويتحملها المستهلك ويقوم بالشراء.

وأشار إلى أن إحدى مجموعات الكتب الخارجية للصف الثالث الثانوى فى مادة الرياضيات تم بيعها هذا العام بمبلغ 840 جنيها، لافتاً إلى أن هناك مجموعة أخرى مكونة من 3 كتب فى مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوى أصبحت تباع بمبلغ 565 جنيها.

وأوضح أن إحدى مجموعات كتب اللغة العربية كانت تباع العام الماضى بـ220 جنيها، مكونة من 3 كتب، لكنها أصبحت تباع هذا العام بمبلغ 525 جنيها.

وقال أحمد موسى، عضو مجلس إدارة شعبة تجار الورق والمكتبات والطباعة لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية، لـ”المال»، إن حركة بيع الكتب الخارجية تأثرت بسبب ارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤثر على الكميات التى يمكن طباعتها فى المستقبل.

وقال سعد علي، أحد باعة الكتب فى شارع النبى دانيال بالإسكندرية، والذى يقوم ببيع الكتب القديمة والمستعملة، لـ«المال»، إنه يجب التفرقة بين نوعين من الكتب المستعملة وهى الأدبية والدراسية.

وأضاف أن الكتب الأدبية شهدت بعض التراجع فى مبيعاتها مع ارتفاع أسعارها، أما النوع الآخر وهو المدرسية والخارجية فقد ازداد الإقبال عليها من الأسر بنسبة %70 تقريبًا مقارنة بالعام الماضى نتيجة انخفاض سعرها مقارنة مع الجديد منها، مشيرًا إلى أن سعر أحد كتب الصف الخامس الابتدائى كان العام الماضى يبلغ 145 جنيها، ليصبح 255 حاليًا، وذلك بزيادة تقترب نسبتها من %75.

وأوضح أن أن أسعار النسخ الجديدة لكتب خارجية فى المرحلة الإعدادية يبلغ حاليًا نحو 600 جنيه، بينما المستعمل منها نحو 200 فقط.

وأكد أن سوق الكتب القديمة والمستعملة تواجه مشكلة نقص المتاح من بعض النسخ الجديدة التى تقوم المنشآت ودور النشر بإنتاجها بكميات معينة، وأحيانا من نقص نسخ قديمة لأن بعضها أصبح غير متوفر فى الأسواق.

وأشار إلى أن هناك بعض الأسر لجأت أيضًا لتصوير النسخ الجديدة لبعض الكتب الخارجية، نظرًا للتعديلات الجديدة فيها ولم غير متوفرة بالطبع فى المستعمل منها، مؤكدا أن تأثير تلك الارتفاعات ينعكس على تراجع هامش ربح التاجر فى النهاية.