تجار الملابس يعلقون آمالا كبيرة على «الأوكازيون الصيفي»

شعراوي: تخفيض هامش الربح لأقل من 5% لزيادة المبيعاتزنانيري: المبيعات منذ بداية الموسم لم تتجاوز 10%الصاوي أحمديعلق تجار وصناع الملابس الجاهزة والمنسوجات آمالا عريضة على انطلاقة "الأوكازيون الصيفي" في 6 أغسطس المقبل، ويستمر حتى 6 أكتوبر المقبل يتخلله موسم عيد الأضحى المبارك خلال الموسم ال

شعراوي: تخفيض هامش الربح لأقل من 5% لزيادة المبيعات

زنانيري: المبيعات منذ بداية الموسم لم تتجاوز 10%

الصاوي أحمد

يعلق تجار وصناع الملابس الجاهزة والمنسوجات آمالا عريضة على انطلاقة “الأوكازيون الصيفي” في 6 أغسطس المقبل، ويستمر حتى 6 أكتوبر المقبل يتخلله موسم عيد الأضحى المبارك خلال الموسم الصيفي، وذلك لمواجهة الركود الراهن، حيث لم يتم تصريف سوى 10% من البضائع فقط.

وفي البداية أكد يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة “إيتاج” أن مبيعات الملابس الصيفي والمنسوجات “محدودة جدا” ولم تتجاوز الـ10% من حجم المعروض حتى الآن من انطلاقة الموسم في مارس الماضي، مشيرا إلى أن الركود الحالي له عدة أسباب أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة من مأكل وملبس وتنقلات وارتفاع ثمن البيع للسلعة، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلك.

وتقدم اتحاد الغرف التجارية بطلب لوزارة التموين بإقامة الأوكازيون في وقت مبكر بدلا من أول سبتمبر من كل عام، ويتراوح حجم التخفيضات العام الحالي بين 20 إلى 50% طبقا لـ”زنانيري”.

وتوقع “زنانيري” أن يتم تصريف نحو 50% من البضائع الصيفية المعروضة خلال فترة “الأوكازيون” حيث ستتراوح التخفيضات من 20 إلى 50% حسب الصنف.

ومن جانبه، أكد أحمد شعراوي، عضو غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات، أن الركود في مبيعات الموسم الصيفي “غير مسبوق” لأن هناك ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، مشيرا إلى أن المحلات والمصانع تقوم برفع الأسعار في البداية قبل أن تخفضها في الأوكازيون بنسب تصل لـ50%، مشيرا إلى أن المحلات مجبرة على ذلك، وكذلك المصانع حتى لا تتعرض لخطر الإغلاق وحتى يكون هناك هامش لإجراء التخفيضات الخاصة بالأوكازيون وهامش الربح.

وأوضح “شعراوي” أنه رغم ذلك فإن 50% من البضائع الصيفية تعاد للمصانع مرة أخرى أو للتجار وتمثل “مرتجعات” سنوية، وكل ذلك خسائر على صاحب البضاعة أو المصنع.

وتتيح المعاملات التجارية بين التجار والمصانع أن تعيد الأولى البضائع الراكدة إلى أصحاب المصانع مرة أخرى خلال الموسم أو في نهايته التي لم تحظ بقبول من المستهلكين.

وأوضح أن التخفيضات في الأوكازيون الصيفي تراعي محدود الدخل، ويتم وضع هامش ربح 5% فقط على سعر التكلفة، وذلك لتصريف المخزون الراكد في البضاعة الموجودة لدى المصانع والتجار.

وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء العمل بالأوكازيون الصيفي اعتبارًا منذ 6 من أغسطس المقبل ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة خلال فترة الأوكازيون، تخفيفًا من معاناة المواطنين.

وأضاف المصيلحي- خلال البيان الصادر اليوم الإثنين- أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، مؤكدًا أنه يجب على التجار الراغبين في المشاركة بالأوكازيون الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

ولفت وزير التموين إلى أن هناك رقابة صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون، فضلًا عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له، لافتًا إلى أن فترة الأوكازيون تشمل عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوزير أنه يجب التزام جميع الجهات المشاركة بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع، وأن يكون موضحًا بها السعر قبل وبعد التخفيض، خلال فترة الأوكازيون.