تجار المحمول يبحثون قرار وقف بيع الخطوط.. الأحد

سمية كمال قال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن الموزعين سيعقدون اجتماعًا، الأحد المقبل، لبحث قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن وقف بيع خطوط المحمول نهائيًا، بداية من مارس المقبل. وأكد هداية، أنه لم يتم إخطار الموزعين حتى الآن رسمي

سمية كمال

قال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن الموزعين سيعقدون اجتماعًا، الأحد المقبل، لبحث قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن وقف بيع خطوط المحمول نهائيًا، بداية من مارس المقبل.

وأكد هداية، أنه لم يتم إخطار الموزعين حتى الآن رسميًا بوقف بيع الخطوط.

وأخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قبل أيام، شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا.

وأوضح هداية، في تصريح سابق لـ”المال”، أن الشعبة تتفهم القرارات التى قد تصدر لدواع أمنية بعيدة عن الشأن الاقتصادي، وفى الوقت ذاته يجب مراعاة العاملين بالقطاع، مؤكداً التزام كل منتسبى الشعبة داخل نطاق محافظة الجيزة والبالغ عددهم 2500 تاجر ومُوزع من إجمالي 14 ألف تاجر على مستوى الجمهورية، بحسب الإحصائيات الرسمية للشركات العالمية العاملة بالسوق المحلية.