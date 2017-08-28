تجار السيارات: حماية المستهلك يتجاهل حل أزمة الفواتير

أحمد شوقي قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن جهاز حماية المستهلك تجاهل مطالب التجار بعقد اجتماع مشترك، بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك، للتشاور بشأن حل أزمة الفواتير، التي تسببت في وقت سابق في إحالة عدد من المعارض إلى مصلحة الضرائب بشبهة التهرب الضريبي. وأضاف أن ا

أحمد شوقي

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن جهاز حماية المستهلك تجاهل مطالب التجار بعقد اجتماع مشترك، بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك، للتشاور بشأن حل أزمة الفواتير، التي تسببت في وقت سابق في إحالة عدد من المعارض إلى مصلحة الضرائب بشبهة التهرب الضريبي.

وأضاف أن الاجتماع كان يستهدف الاتفاق على آليات معينة لتسوية الفروق بين التكاليف الحقيقية لاستيراد السيارات خاصة الخليجية، والتكاليف التي يمكن إثباتها ورقيًا، إذ يتحمل المستوردون مبالغ لا يمكن اثباتها عبارة عن فروق بين سعر الدولار في القطاع المصرفي وسعر السوق السوداء، بالإضافة إلى الفرق بين قيمة السيارة الحقيقية وبين السعر الاسترشادي المثبت لدى مصلحة الجمارك.

وأشار إلى أن هذه الفروق تدفع التجار إلى اثبات أسعار مختلفة عن تلك التي دفعها العميل بالفعل، بموافقة العميل لكن الأزمة تتفاقم حين تظهر مشكلات بين العميل والمعرض الذي اشترى منه السيارة، ومن ثم يتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك الذي يقوم بدوره بإحالة المعارض إلى مصلحة التهرب الضريبي.

وأوضح أن التاجر لم يتهرب من دفع الضرائب وإنما اضطر إلى هذه الوسيلة لعدم قدرته على إثبات التكاليف الحقيقية، الأمر الذي يظهر في تقارير الحسابات النهائية ارتفاع قيمة الأرباح التي حققها المعرض على خلاف الحقيقة، ومن ثم ترتفع قيمة الرسوم الضريبية المطلوب دفعها.