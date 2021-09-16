تجار الخضر والفاكهة يقترحون نقل وكالة العامرية إلى برج العرب

اقترح أعضاء من شعبة الخضر والفاكهة فى الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، نقل وكالة العامرية القائمة حالياً إلى المحلات التى تم أنشائها فى برج العرب على مساحة 24 فدان وتبلغ عدده 200 محل وذلك لخدمة منطقة العلمين الجديدة والساحل الشمالى . وقال…

اقترح أعضاء من شعبة الخضر والفاكهة فى الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، نقل وكالة العامرية القائمة حالياً إلى المحلات التى تم أنشائها فى برج العرب على مساحة 24 فدان وتبلغ عدده 200 محل وذلك لخدمة منطقة العلمين الجديدة والساحل الشمالى .

وقال هاشم محمد هاشم رئيس مجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة فى الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، أن أعضاء الشعبة قدموا الأقتراح بنقل وكالة العامرية القائمة حالياً إلى المحلات التى تم أنشائها فى برج العرب على مساحة 24 فدان وتبلغ عدده 200 محل وذلك لخدمة منطقة العلمين الجديدة والساحل الشمالى خلال لقائهم بعدد من مسؤلى وزارة التموسين قبل أيام.

وأضاف لـ ” المال ” أن خلال هذا الأجتماع عرض مسؤلى وزارة التموين على التجار نقلهم من سوق جملة الحضرة للخضر والفاكهة، إلى المحلات فى السوق الجديد، التى تم أنشائها ال الفترة الماضية بمنطقة برج العرب على مساحة 24 فدان وتبلغ عدده 200 محل.

وأوضح هاشم أن الطلب قوبل بعدم الموافقة من الأعضاء نظراً لأن مساحات تلك المحلات صغيرة ولا يوجد بداخلها ثلاجات للموز أو أرز للبطيخ ،وبالتالى لا يمكن أستخدامها فى نشاط الجملة ، وجاء مقترح نقل وكالة العامرية إليها بعد ذلك لخدمة السكان فى منطقة العلمين الجديدة والساحل الشمالى ، والأستفادة بتلك المحلات لحين أنشاء محلات أكبر يمكن نقل تجار الوكالة إليها . .

وأوضح رئيس مجلس أدارة شعبة الخضر والفاكهة فى الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، أنه تم العرض على وفد الوزارة مممثلاً فى المحاسب عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، مفوضاً من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، رؤية التجار فى هذا الشأن لرفعها إلى الوزير .

وأشار هاشم إلى أن عدد المحلات فى وكالة الحضرة حالياً تبلغ نحو 330 محل ولا يمكن من الأساس توزيعها على 200محل ، لافتاً إلى أن بعض المحلات يعمل بها 6 أو 7 تجار نتيجة وجود ورثة وأشقاء .

وأوضح رئيس مجلس أدارة شعبة الخضر والفاكهة فى الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، أنه تم الأجتماع ببعض الجهات السيادية فى الدولة فى الفترات الماضية والتى تلقت مطالب التجار بشأن أقامة 900 محل على مساحة 76 فدان فى برج العرب

يشار إلى أن هذا الأجتماع قد تم بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، قبل أيام ، وذلك لعرض وسرد بعض المقترحات المعروضة من تجار سوق جملة الحضرة للخضر والفاكهة، وملاحظاتهم عن السوق الجديد، الذي تم إنشاؤه بمنطقة برج العرب.

وتم حصر هذه المقترحات في بعض النقاط الفنية من وجهة نظر أعضاء الشعبة، و قد تم الاتفاق على رفع المقترحات الفنية المقدمة من أعضاء الشعبة والغرفة التجارية المنوطة ، وأنه سيتم دراسة مدى تطبيقها على أرض الواقع في السوق الجديد، لمساعدة تجار الخضر والفاكهة للقيام بدورهم الوطني من خلال دعم الاقتصاد القومي.

يشار إلى أن الاجتماع حضره المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسي، وجمال عمار، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، والدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق الغرفة، ورانيا إسماعيل، منسق الشعب بالغرفة، والدكتور هاشم محمد هاشم، رئيس شعبة الخضر والفاكهة، ونواب الشعبة، وسكرتير وأعضاء الشعبة.