تجار الحبوب والغلال يتوقعون انعكاس آثار قرارات وقف تصدير المنتجات على السوق خلال 10 أيام

أكد عدد من تجار الحبوب والغلال والحاصلات الزراعية فى الإسكندرية والبحيرة، أن إن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول المدشوش والحصى، ووقف تصدير الدقيق والمكرونة بجميع أنواعها وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ والصادر قبل ثلاث أيام جاء في توقيت جيد للحد من زيادة الأسعار والعمل على توفير السلع قى الأسواق المحلية

أكد عدد من تجار الحبوب والغلال والحاصلات الزراعية فى الإسكندرية والبحيرة، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول المدشوش والحصى، ووقف تصدير الدقيق والمكرونة بجميع أنواعها وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ والصادر قبل ثلاث أيام جاء في توقيت جيد للحد من زيادة الأسعار ، والعمل على توفير السلع قى الأسواق المحلية.

وأضاف التجار، أن نتائح قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول المدشوش والحصى، ووقف تصدير الدقيق والمكرونة بجميع أنواعها وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ والصادر قبل ثلاث أيام جاء لن تظهر مباشرة فى الأسواق، وإنما تحتاج لفترة تتراوح مدتها من أسبوع أو عشرة أيام حتى يبدأ المستهلك فى الشعور بنتائجها .

وأشار بعض التجار إلى أن المصلحة العامة تقتضي باتخاذ هذه الإجراءات والتى سيكون لها إيجابيات وسلبيات لتوقف أى زياده فى الأسعار لتزامنها مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك والذي يشهد عادة زيادة في معدلات الاستهلاك بنحو 40% فى بعض المنتجات الغذائية.

فى البداية قال حازم المنوفى، النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول المدشوش والحصى، ووقف تصدير الدقيق والمكرونة بجميع أنواعها وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ والصادر قبل ثلاث أيام جاء في الوقت المناسب والذي من المتوقع أن يحد من زيادة الأسعار.

واعتبر المنوفى أن كافة السلع التي تم وقف تصديرها مناسبة ،لافتا إلى أن هناك بعض السلع الأخرى التى يجب أن يتم وقف التصدير وأن يشملها هذا القرار وأبرزها كل البقوليات لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم انتهاء شهر رمضان المبارك وكذلك أيضا آثار الحرب فى أوكرانيا . كماوأثنى المنوفى على توقيت أتخاذ القرار كونه يتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك والذي يشهد عادة زيادة في معدلات الاستهلاك بنحو 40% فى بعض المنتجات الغذائية .

وأضاف النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، أن تأثير هذا القرار لاتظهر على السوق مباشره لكنه يحد من رفع الأسعار ويعزز المخزون الاستراتيجي للدولة من هذه السلع وتوافرها بما يساهم فى أستقرار أسعار تداولها والحد من أى تقلبات فيها .

وطالب المنوفى من المستهلكين الترشيد في كل ما يحتاجوه حتى لا يكون هناك إهدار للسلع ويتم الشراء للضروريات القصوى .

كما طالب النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، التجاروالمصدرين بتخفيض هوامش الربح بدلاً من رفع الأسعار .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار. وبحسب منشور الوزارة والذي حصل مصراوي على نسخة منه، أصدرت الوزارة القرار الثلاثاء الماضي، وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من التالي من تاريخ النشر.

بدوره قال خالد جلال زعيتر، رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة، إن القرار بوقف تصدير بعض المنتجات وذلك لمدة 3 أشهرهو قرار يحترم وياتي لضبط السوق ، وله نتائج بدأت تظهر .

وأضاف زعيتر أن هذا القرار سيكون له عدة آثار من حيث الإيجابيات والسلبيات ولكن ايجابياته سكون اكبر من سلبياته .

وأوضح رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة، أن المصلحة العامة تقتضي باتخاذ هذه الإجراءات لتوقف أى زياده فى الأسعار نتيجة توافر المعروض من المنتجات عقب وقف التصدير وتتراجع أسعرها بالسوق المحلى.

وأوضح زعيتر أن الإيجابيات تتمثل فى توافر السلع والحد من أرتفاع أسعارها في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب التى تدور فى الأراضى الأوكرانية مع القوات الروسية. ولفت إلى أن السلبيات هى نزول متوقع لأسعار بعض السلع بشكل كبير مما يجعل بعض المزارعين قد يحجمون عن زراعتها العام القادم ، موضحاً ان هناك ضرورة لمراجعه القرارات بصفه دوريه بعد أنتهاء الحظر المحدده بثلاثه أشهر.

وتوقع رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة، أن يشعر المواطن بتأثير هذه القرارات خلال مدة تتراوح من اسبوع إلى عشرة أيام

ومن جانبه قال عبدالعال عبدالقوى اليمنى، عضو مجلس إدارة شعبة الحبوب والغلال فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول المدشوش والحصى والعدس، لن يؤثر كثيراً نظراً لتوافر الفول البلدى والمستورد بالإسواق وأستقرار أسعاره .

وأضاف اليمنى أن سعر الجملة لكيلو الفول المستورد يبلغ نحو تسعة جنيهات ونصف ، بينما يتراوح سعر بيع كيلو الفول البلدى فى الجملة من أربعة عشر جنيهاً إلى خمسة عشر جنيهاً . كما لفت اليمنى إلى توافر العدس بالإسواق بنوعيه الأصفر والأسود ، لافتاً إلى أن سعر الكيلو من العدس الأصفر فى أسواق الجملة يصل إلى نحو تسعة عشر جنيهاً ، بينما يبلغ سعر الكيلو من العدس الأسود إلى خمسة عشر جنيهاً .

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الحبوب والغلال فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن المشكلة التى ظهرت الفترة الماضية هى نقص الدقيق والغلة التى كان يتم أستيرادها من أوكرانيا ، وهو ما أدى لحدوث نقص فى أمدادات الدقيق وأنعكس على الأسواق .

وأشار اليمنى إلى أن الفترة الماضية شهدت أرتفاعات فى أسعار الدقيق بمعدلات تصل إلى نحو ألفين جنيه فى الطن حسب النوعية والجودة ، لافتاً إلى أن متوسط سعر الطن كان يبلغ سبعة آلاف جنيه وأرتفع حالياً إلى نحو تسعة آلاف جنيه .

كما أكد عضو مجلس إدارة شعبة الحبوب والغلال فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن الفاصوليا البيضاء متوفرة بالإسواق ، لافتاً إلى أن متوسط سعر الجملة للكيلو يبلغ نحو خمسة عشر جنيهاً .

كما لفت اليمنى إلى أن اللوبيا متوفرة بالإسواق بينوعيها المستوردة والبلدى ، لافتاً إلى أن سعر الكيلو من اللوبيا المستوردة فى أسواق الجملة يبلغ نحو ستة عشر جنيهاً ونصف ويبلغ سعر الكيلو من البلدى سبعة عشر جنيهاً ونصف .

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية. وقالت الوزيرة ان هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

جديراً بالذكر ان وزيرة التجارة والصناعة كانت قد اصدرت منذ يومين قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر