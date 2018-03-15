تجار الحبوب بالثغر يعترضون على الاكتفاء بالكشف الظاهرى للمنتجات

خلال اجتماع مباحث التموين وإدارة مراقبة الأغذية

عضو شعبة الحبوب والغلال: الفترة الأخيرة شهدت إحالة تجار للمحاكمة على خلفية قضايا تموينية

مدير مراقبة الأغذية: حيازة كميات كبيرة من السلع تعرضها للتلف وتحمل صاحبها المسئولية القانونية

معتز محمود

أبدى أعضاء شعبة الحبوب والغلال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، تضررهم من تحرير محاضر عشوائية لهم من مباحث التموين، والاكتفاء بالكشف الظاهرى للمنتج.

طالب أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم بمقر الغرفة التجارية مع قيادات مباحث التموين وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، ضرورة تغيير الأسلوب المتبع فى الضبطية التموينية، وترسيخ روح القانون فى التعامل.

أكد عبد العال اليمنى، عضو شعبة الحبوب والغلال بالغرفة التجارية بالإسكندرية لـ”المال”، أن الفترة الأخيرة شهدت إحالة تجار للمحاكمة على خلفية قضايا تموينية.

أشار بعض التجار خلال الاجتماع إلى أن اعتراض مباحث التموين على عدم تدوين البيانات الأساسية للمنتج على الأجولة، موضحين أن تلك المنتجات محلية من أعالى صعيد مصر، وتفتقر تلك المناطق لإمكانات الطبع والتعبئة، وليست مستوردة من جهة خارجية.

اعتبر البعض أن مباحث التموين خلال الحملات التفتيشية التى تقوم بها بالأكتفاء بالكشف الظاهرى للمنتج، وعدم أخذ عينات لتحليلها للتأكد من صحتها، معترضين على طريقة تحريز البضاعة وأخذ عينات منها.

وطالب بعض التجار بتغيير الأسلوب المتبع فى الضبطية التموينية ،وترسيخ روح القانون فى التعامل، لا سيما خلال قيام مباحث التموين بجهود مراقبة الأسواق على مخازن الحبوب والغلال، للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والجودة.

أكد فيصل المقرحى، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، أن حماية المواطن عبر التأكد من ملائمة السلع للمواصفات القياسية، حفاظاً على سلامة المستهلكين من اختصاص وصلاحيات عمل مباحث التموين، لا سيما المنتجات المستوردة ذات المنشأ الأجنبى.

أضاف خلال تعقيبه على مطالب وأراء التجار خلال الاجتماع، أن المنتجات ذات المنشأ المحلى، لا سيما الزراعية، فإنه لم يتم التدقيق عليه باعتبارها محاصيل زراعية مصرية، ولا يتطلب من التاجر سوى التسجيل عليها البيانات الأساسية للمنتج من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

أوضح “المقرحى” أنه لا بد من قيام التاجر بقراءة المحضر المحرر له، قبل التوقيع عليه، لافتاً إلى أن مجرد الاكتفاء بأخذ بيانات التاجر وعدم تحرير محضر له داخل المنشأة فإن هذا الإجراء لصالحه، وليس ضده، ولا يحول للنيابة.

أشار بعض التجار إلى أن بعض البقوليات المستوردة من الخارج تخرج من دول منشأها بها ثقب، نتيجة وجود ديدان فيها، ورغم ذلك يسمح لها دخول البلاد، ويقوم المستورد بوضعها فى الثلاجات، ثم إخراج الكميات حسب حركة البيع.

كما أبدى أعضاء شعبة الحبوب والغلال بالغرفة التجارية بالإسكندرية عدم رضاهم من بعض ممارسات مفتشى وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالمحافظة، كطلب تحريز المنتجات رغم عدم انتهاء صلاحيتها.

أكد عبد العال اليمنى، عضو شعبة الحبوب والغلال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك ممارسات من مفتشى الصحة الذين يقومون بالمرور على المحال التجارية الخاصة بالتجار، كإزالة البيانات المدونة على بعض السلع.

وأشار اليمنى إلى أن بعض السلع فى المخازن مدون عليها تاريخ صلاحية لا يزال سار حتى الأن، ورغم ذلك تحرز، لافتاً إلى أن مخزون بعض تلك المنتجات يصل إلى 8 أطنان.

تسائل بعض التجار خلال الاجتماع عن القواعد المتبعة فى سحب العينات من المحال التجارية الخاصة بهم، عبر مفتشى الصحة، لا سيما أن بعض المفتشين يترددون عليهم بصفة مستمرة للحصول على عينات، رغم نتائج التحاليل التى صدرت عن نفس العينات التى أخذت حديثاً.

بدوره أشار سعيد صابر، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، إلى أن هناك تصنيف للمنشآت من حيث الخطورة ، لافتاً إلى أن المصانع على سبيل المثال تأخذ عينة منها بشكل شهرى، حين أن المحل طالما أنه مقيد عدم خطورة يمكن سحب العينة كل 6 أشهر.

عقَب سعيد صابر مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، على بعض ما طرحه التجار، قائلا إن التاجر مخطئ إذا قام بالتوقيع على محضر الصحة كورقة بيضاء دون أن يستكمل.

أوضح صابر أن صلاحية السلع عقب الإفراج عنها جمركياً بعد إتمام إجراءات الكشف عليها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وغيرها، يمتد 60 يوماً من تاريخ شهادة المطابقة، أو الإفراج الجمركى، وبعد هذا التاريخ بيوم واحد يجرى التفتيش عليها نتيجة لإمكانية تعرضها للتلف إما لسوء التخزين، أو للرطوبة، أو المياه.

قال مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، إنه يجب الحصول على الكميات المناسبة للتاجر دون زيادة، حتى لا تتعرض للتلف فى حيازته، ويتحمل المسؤلية القانونية عنها، لافتاً إلى أن هناك من يقوم بالتخزين تحت الأرض، وبعيد عن الشمس ما يؤدى لتلف السلع.