تجار الإسماعيلية يستعدون لرفع الأسعار

نادية صابر أكد عدد من تجار الخضراوات بالإسماعيلية أن قرار رفع الأسعار جاء بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن أجرة نقل البضائع لم تشهد أي ارتفاع صباحا، نظرا لأن السائقين لم يعرفوا بتلك الزيادات حينها، علما بأنه بعد عدة ساعات من معرفة القرار ارتفعت أجرة نقل الركاب من منطقة أبو بلح علي أطراف مدينة



نادية صابر



أكد عدد من تجار الخضراوات بالإسماعيلية أن قرار رفع الأسعار جاء بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن أجرة نقل البضائع لم تشهد أي ارتفاع صباحا، نظرا لأن السائقين لم يعرفوا بتلك الزيادات حينها، علما بأنه بعد عدة ساعات من معرفة القرار ارتفعت أجرة نقل الركاب من منطقة أبو بلح علي أطراف مدينة الإسماعيلية إلي داخل المدينة من 2 إلي 3 جنيهات. وقالوا إن تجار الخضراوات والفواكه سيبدأون غدا رفع الأسعار، مع طرح السلع الجديدة في السوق.



وأكد عدد من أصحاب محال الاتصالات أنه حتي الآن لا توجد أي زيادات في الأسعار، وأنهم ينتظرون أي قرارات من شركات الاتصالات.