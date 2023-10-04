تجار الإسكندرية: ضعف مبيعات الموسم الصيفي في قطاع الأخشاب والموبيليا

قال بعض أعضاء مجلس إدارة لجنه الأخشاب والموبيليا في الغرفه التجارية بالإسكندرية، إن الموسم الصيفى هذا العام شهد حركة بيع أقل من العادية إلا أنه مقارنة بالموسم العام الماضي فهو يعد أفضل وشهد بعض التحسن، لافتين إلى أن هناك تفاوتًا في الزيادات السعرية للعديد من المنتجات والخامات مقارنة بالأعوام الماضية.

شدّد البعض على أن نشاط توريد الأخشاب يعتمد على الطبقة المتوسطه في نشاط تصنيع الموبيليا والأثاث بشكل رئيسي إلا أنه مقارنه بالموسم العام الماضي فهو يعد أفضل وشهد بعض التحسن، لافتين إلى أن هناك تفاوتًا في الزيادات السعرية للعديد من المنتجات والخامات مقارنة بالأعوام الماضية.

وأرجع البعض ذلك التحسن فى البيع إلى وجود العديد من معارض الأثاث والموبليات التي أغلقت خلال الفتره الماضية ويمكن أن يكون أدى ذلك إلى تنشيط المبيعات بالنسبة للمعارض التي لا تزال مستمرة فى نشاطها بجانب أن هناك قبولا بالأمر الواقع حول الأسعار السائدة من المستهلكين حيث أن هناك فئات وقطاعات كانت على مدار الأشهر الماضية ترفض الأسعار الحاليه وهي الأن تقبلت الواقع.

فيما شدّد البعض على أن نشاط توريد الأخشاب يعتمد على الطبقة المتوسطه في نشاط تصنيع الموبيليا والأثاث بشكل رئيسي، حيث إن هناك أولويات في احتياجات هذه الطبقه ومع تراجع القدره الشرائية لها بشكل عام انعكس على العديد من القطاعات ومنها الأخشاب، لافتين إلى أنه لم يعد هناك رواج بالنسبه لهذه الطبقه فى الشراء لقطاع الموبيليات والأثاث.

قال جابر خليفه نائب رئيس مجلس إدارة لجنه الأخشاب والموبيليا في الغرفه التجارية بالإسكندرية، إن الموسم الصيفي هذا العام شهد حركة بيع أقل من العادية إلا أنها مقارنة بالموسم العام الماضي فهو يعد أفضل وشهد بعض التحسن.

وأرجع خليفة في تصريحات خاصة، ذلك إلى أن هناك بعض المواطنين والمشترين والمستهلكين أعترفوا بالأمر الواقع وبالأسعار السائدة فى السوق، لافتاً إلى أن هناك فئات وقطاعات كانت على مدار الأشهر الماضية ترفض الأسعار الحاليه وهي الأن تقبلت الواقع.

وأكد أن بعض الناس والمشترين أصبحوا مضطرين للشراء بالأسعار الجديدة وأصبح التعامل على تلك الأسعار أمرًا لا مفر منه.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة لجنه الأخشاب والموبيليا في الغرفه التجارية بالإسكندرية، أن هناك تفاوتًا في الزيادات السعرية للعديد من المنتجات والخامات مقارنة بالأعوام الماضية.

ولفت إلى أن هذا التفاوت في تلك الزيادات السعرية بنسب تتراوح من 25 إلى 100% في العديد من السلع لكن هناك زيادات مختلفة في أسعار العديد من أنواع السلع والخامات التي تدخل في تصنيع الأثاث والموبليات وهو ما أدى إلى حدوث زيادات في الأسعار.

وأشار خليفه إلى أن سلعه الإسفنج على سبيل المثال شهدت زيادات بنسبه 100% وغرفة الانترية على سبيل المثال تتكون من أسفنج ومصنعيات وأخشاب، لافتاً إلى أن الأخشاب زادت أسعارها بنسبة 25% تقريباً والمصنعيات زادت بنفس النسبة تقريباً.

وقدر خليفه نسب التحسن فى إقبال المواطنين على الشراء خلال موسم الصيف المنتهي بنحو 20% مقارنه بالموسم الماضي، لافتاً إلى أن تلك النسبة تشمل التحسن في مبيعات المنتجات كافة.

واعتبر أن ذلك التحسن قد يكون ساعد عليه وجود العديد من معارض الأثاث والموبليات التي أغلقت خلال الفترة الماضية ويمكن ان يكون أدى ذلك إلى تنشيط المبيعات بالنسبة للمعارض التي لا تزال مستمرة فى نشاطها بجانب أن هناك قبول بالامر الواقع فى الأسعار السائدة.

وشدّد نائب رئيس مجلس إدارة لجنه الأخشاب والموبيليا في الغرفه التجارية بالإسكندرية، على أنه فى المقابل فإنه مع تراجع أعداد المعارض التي تعمل فى مجال الأثاث والموبليات فإن أعداد المنتجين تقل والإنتاج ينخفض.

من جانبه قال عبد اللطيف عبد اللاه سكرتير لجنة الأخشاب والموبيليا في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إن الموسم الصيفي هذا العام كان صعبًا وضعيفًا بالنسبة للحركة المعتادة في سنوات سابقة.

وأضاف أن بعض المواسم الماضية شهدت أحداثا استثنائية ساهمت فى تردى حركة المبيعات مثل فترة انتشار جائحة فيروس كورنا المستجد وما نتج عنها من تداعيات ساهمت فى تردي المبيعات، وتلاها فى السنة الماضية تحرير سعر الصرف وتداعياته كأحد أسباب لتراجع المبيعات.

وأعتبر عبد اللاه أن هذا الموسم كان نتاج لمزيج منتلك التداعيات التي انعكست توابعها على القطاع وأثرت على حركة البيع، لافتاً إلى أنهه على سبيل المثال هل أعداد المقبلين على الزواج فى تلك الفترة فى تزايد أم تناقص.

وأكد أن هناك تراجعًا في مبيعات الأخشاب خلال موسم الصيف يمكن أن يقدر بنحو 70% مقارنة بحجم البيع الصيف الماضي.

وعزا سكرتير لجنة الأخشاب والموبيليا في الغرفة التجارية بالإسكندرية، ذلك إلى أن هناك ارتفاعا في الأسعار هذا العام مقارنه بأسعار الصيف الماضي بنسب متفاوت وتقارب الـ 100% ،لافتا إلى أن هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار كان لها تأثير على المبيعات.

وأكد عبد اللاه أن نشاط توريد الأخشاب يعتمد على الطبقة المتوسطة في نشاط تصنيع الموبيليا والأثاث بشكل رئيسي، لافتاً إلى أنه لم يعد هناك رواج بالنسبه لهذه الطبقة في الشراء لقطاع الموبيليات والأثاث.

وأوضح سكرتير لجنة الأخشاب والموبيليا في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك أولويات في احتياجات هذه الطبقة المتوسطة ومع تراجع القدرة الشرائية لها بشكل عام نعكس على العديد من القطاعات ومنها قطاع الأخشاب.