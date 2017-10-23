تجار الأقطان يتوقفون عن الشراء من المزارعين

❐ 190-150 جنيهًا انخفاضا فى أسعار الوجه البحرىدعاء حسنىتوقفت شركات تجارة الأقطان، عن شراء المحصول من المزارعين، منذ الأسبوع الماضى، بسبب ضعف الطلب الخارجى، وارتفاع تكاليف التخزين، ما أدى الى تراجع سعر القنطار بمتوسط 150 إلى 190 جنيهًا.قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان فى تصريح لـ&la

❐ 190-150 جنيهًا انخفاضا فى أسعار الوجه البحرى

دعاء حسنى

توقفت شركات تجارة الأقطان، عن شراء المحصول من المزارعين، منذ الأسبوع الماضى، بسبب ضعف الطلب الخارجى، وارتفاع تكاليف التخزين، ما أدى الى تراجع سعر القنطار بمتوسط 150 إلى 190 جنيهًا.

قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان فى تصريح لـ«المال»، إن سعر صنف الوجه البحرى، جيزة 94، انخفض من 3170 جنيهًا فى بداية الموسم، إلى 2980 جنيهاً حالياً، وتراجع سعر صنف جيزة 86 من 3200 إلى 3050 جنيهاً، فيما استمرت أسعار أصناف وجه قبلى لصنفى جيزة «90، و95» عند مستويات قياسية هذا الموسم، رغم كونها أقطان طويلة فقط، لتقترب من أسعار أصناف وجه بحرى 94 الطويل الممتاز، وتبلغ 2950 جنيهاً للقنطار.

ويعود التقارب السعرى بين أصناف قبلى وبحرى خلال الموسم الحالى إلى قلة إنتاج أصناف وجه قبلى من جملة المحصول وارتفاع الطلب عليها،إذ تبلغ قرابة140 ألف قنطار، من إجمالى 1.2 مليون قنطار محصول هذا العام.

وأوضح أن الطلب على الأقطان المصرية بالأسواق الخارجية تراجع، خلال الفترة الحالية، لا سيما من الهند نتيجة لاضرابات فى سوق القطن لديها، لافتاً إلى أن أبرز مؤشر لقياس التراجع فى الطلب ما سجلته تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، وبلغت منذ بداية الموسم التصديرى الحالى فى سبتمبر الماضى، حتى منتصف أكتوبر 4100 طن مقابل 6350 طنًا خلال تلك الفترة من الموسم الماضى.

أضاف: «فى ظل تراجع الطلب الخارجى لجأ التجار إلى وقف مؤقت لعمليات شراء الأقطان من المزارعين لحين الانتعاش مرة أخرى، لا سيما أن الشركات للمرة الأولى خلال الموسم التصديرى الجارى تعانى من الارتفاع الكبير فى سعر الفائدة البنكية، ما يجبر التجار على شراء الأقطان قدر الاحتياج سواء داخلياً أو خارجياً، حتى لا يتحمل التاجر تكلفة تخزين الأقطان وسداد قرابة 65 جنيها شهريا لكل قنطار، أى 240 جنيهًا حال ظل القطن فى حوزة التاجر 4 أشهر».

لفت إلى أن تلك السياسة تتبعها الشركات للمرة الأولى هذا الموسم، وكانوا يشترون الأقطان من المزارعين تغطى الطلب لنهاية الموسم، إلا أن ارتفاع سعر الفائدة أجبرهم على التماشى مع آليات السوق والشراء قدر الطلب فقط.

تابع السنتريسى: «تسويق أقطان العام الحالى، الذى يقترب إنتاجيتها من 1.25 مليون قنطار، يقترب من الربع فقط، ولا يزال أغلب المحصول فى حوزة المزارعين، الذين يتملكهم الخوف من تراجع الأسعار فإما يسارعون فى بيعه، أو الاحتفاظ بالمحصول أملا فى حدوث زيادة مرة أخرى فى سعر القنطار على مدار الموسم التسويقى الجارى».

وتوقع، أن يعود الطلب على الأقطان المصرية من الأسواق الخارجية الأسبوع الجارى، لكنه لم يرجح عودة الزيادة فى أسعار أقطان وجه بحرى.