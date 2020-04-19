تجار : استمرار غلق المطاعم ينعكس على مبيعات بعض الحبوب والغلال

غلق المطاعم أدى لغلق بعض المخابز الشامية التى كانت تقوم بإنتاج الخبز لتلك المطاعم والمستخدم فى السندوتشات، وهو ما انعكس على مبيعات الدقيق

أكد عدد من تجار الحبوب والغلال بالإسكندرية حدوث تراجع فى مبيعات ومسحوبات متفاوتة فى عدد من السلع، مرجعين ذلك إلى استمرار إغلاق المطاعم ضمن الإجراءات التى أعلنتها الدولة قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، فى إطار التدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ياسر مرسى عبدالعال، عضو مجلس إدارة شعبة الحبوب والغلال بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الفترة الماضية شهدت تراجعا ملحوظا بنسب متفاوتة فى مبيعات بعض السلع، وفى مقدمتها الدقيق والفول.

التراجع فى المبيعات يصل إلى نحو٥٠٪ فى الدقيق

وأضاف لـ”المال أن التراجع فى المبيعات يصل إلى نحو ٥٠٪ فى الدقيق، مرجعا ذلك لاستمرار غلق المطاعم، وتراجع الطلب على الخبز الشامى، والذى يستخدم فى عمل السندويتشات فى المطاعم.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الحبوب والغلال بغرفة تجارة الإسكندرية، أن غلق المطاعم أدى لغلق بعض المخابز الشامية التى كانت تقوم بإنتاخ الخبز لتلك المطاعم والمستخدم فى السندوتشات، وهو ما انعكس على مبيعات الدقيق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر فى ١٩ مارس الماضى قرارين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحا بكل أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020، والذى تم تجديده بعد ذلك.

وتضمن القرار الثانى فى مادته الأولى على: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية المولات التجارية.