تجار: استمرار ارتفاع أسعار الفاكهة واستقرار الخضر

الفلفل بـ 6 جنيهات والفراولة بـ 12الصاوي أحمدشهدت أسعار معظم أصناف الخضراوات استقرارا خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق المحلية، بينما تواصل الفاكهة معدلاتها المرتفعة في الجيزة.وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 إلي 5 جنيهات، والبطاطس 2.5 إلى 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات والثوم البلدي20

الفلفل بـ 6 جنيهات والفراولة بـ 12

الصاوي أحمد

شهدت أسعار معظم أصناف الخضراوات استقرارا خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق المحلية، بينما تواصل الفاكهة معدلاتها المرتفعة في الجيزة.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 إلي 5 جنيهات، والبطاطس 2.5 إلى 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات والثوم البلدي20 جنيها.

وأكدوا أن الفاصوليا الخضراء بـ 5 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والخيار 4 جنيهات والبسلة 8 جنيهات والفلفل الألوان 12جنيها.

وأشاروا إلى أن الفلفل الرومي والبلدي 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والأبيض 6 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 6 جنيهات.

وأكد التجار أن أسعار الفاكهة لا تزال مرتفعة في البورصات السلعية وسجل كيلو العنب 7.5 جنيه، والتفاح اللبناني المستورد 20 جنيهًا، والموز البلدي 10 جنيهات.

وأوضحوا أن المانجو بـ 15 جنيها، والتين 10 جنيهات، والبلح من 6.5 إلى 10 جنيهات، والجوافة 6 جنيهات، والكاكا 8 جنيهات، والبرتقال 5 جنيهات واليوسفي 3.5 والفراولة 12 جنيها.