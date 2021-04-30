تجار: ارتفاع بعض المكونات ساهم فى زيادة أسعار الحلويات خلال شهر رمضان

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أسعار بيع الحلوى فى شهر رمضان هذا العام شهدت زيادات بسيطة فى بعض الأصناف بنسب متفاوتة، وذلك لعدة أسباب ، منها وجود زيادات فى بعض…

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أسعار بيع الحلوى فى شهر رمضان هذا العام شهدت زيادات بسيطة فى بعض الأصناف بنسب متفاوتة، وذلك لعدة أسباب ، منها وجود زيادات فى بعض العبوات والبولات البلاستيكية والزجاجية المستخدمة.

وأضاف البعض أن هناك منتجات زادت أسعارها نتبجة ارتفاع أسعار بعض المكونات مثل بلح الشام والذى كان من أسباب زيادة سعره الارتفاع الذي شهدته أسعار الزيوت، لافتين إلى أن الإقبال فى شهر رمضان فى قطاع الحلويات يتركز على منتجات الكنافة والقطايف بشكل خاص.

وأعتبر البعض أن أغلب الأسعار تختلف عن العام الماضى من 4 – 5 جنيهات فى الكيلو، وبعض الأصناف أسعرها لم تتغير ، وأن الزيادات التى حدثت هى نتيجة التغير فى الأجور والمصروفات وأن أسعار البغاشة والهريسة ثابتة مثل العام الماضى هذا لظروف السوق الصعبة ومحاولة البعض بفتح مجال جديد لتحسين دخلهم.

وفى البداية قال أحمد الحندويل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إن هناك زيادة فى أسعار بعض الحلويات فى شهر رمضان هذا العام .

وأضاف الحندويل أن هذه الزيادات تتراوح من 20 – 25 % عن العام الماضى ، لافتاً إلى أن اى تخفيض فى الأستهلاك سببه القوى الشرائية للمستهلكين وليس حرصاً على الصحة .

من جانبه قال أحمد محمود محسن عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الأسعار بيع حلوى فى شهر رمضان هذا العام شهدت زيادات بسيطة فى بعض الأصناف تتراوح من 5 – 10 % .

وأضاف أن عادة يكون اللأقبال فى شهر رمضان فى قطاع الحلويات على منتجات الكنافة والقطايف بشكل خاص

وأعتبر عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك بعض الأسماء التى تقوم بالأنتاج من محافظات من خارج الإسكندرية وبات لها تواجد أصبحت تسيطر على سوق مبيعات للحلويات بالمدينة .,

واوضح محسن أن هناك منافسة شرسة نتجت عن زيادة عدد المحال التى تعمل فى هذا المجال بالإسكندرية ، خاصة مع وجود بعض الأسماء الكبرى .

وأكد على ان الكنافة الجاهزة بأنواعها تختلف من حيث المستويات ولكن أسعارها تبدأ من 30 حتى 35 للمنتجات الشعبية وتصل سعر الكيلوإلى 45 جنية للمنتجات المتوسط ويزداد إلى 60 – 70 جنية بالنسبة للفاخر

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن الكنافة بالمكسرات تزيد سعرها عن نظيرتها الأخرى بنسب تتراوح من 25 – 30 % وذلك نتيجة زيادة أسعار المكسرات ، لافتاً إلى أن سعر كيلو البندق يتراوح من 150 – 160 جنيه

وأشار إلى تعدد أنواع الكنافة الجاهزة من كنتافة اللوتس والتى يتماعدادها بعجينة بسكويت بالزبدة وهناك كنافة الفاكهة وكنافة المانجو وكنافة التمور ، لافتاً إلى أن أسعرها تكون متقاربة وتتراوح من 40 – 60 جنيه للكيلو.

كما لفت عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن سعر الكنافة بالمكسرات يبدأ الكيلو من 35 حتى 70 جنيه وممكن يزيد عن ذلك حسب العبوة .

وأوضح محسن أن من ابرز حلويات شهر رمضان القطايف بالمكسرات يتراوح سعرها من 70 – 100 جنيه للكيلو ، بينما القطايف باللوتس وبالكريمة وبالنوتيلا يتراوح سعر الكيلو من 40- 70 جنيه .

.وأشار عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن يعض المصانع والمحلات لجأت إلى عمل تخفيض لنسب أرباحها بهدف تخفيض الأسعار .

وأعتبر محسن أن هناك أستقرار فى أسعار الحلويات الشرقية كالهريسة التى تبدأسعارها من 20 جنيه للكيلو جرام والبسبوية التى تبدأ من 30 جنيه للكيلو ، فى حين أن البغاشة تبدأ من 25 – 60 جنيه للكيلو جرام .

بينما أوضح عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك أرتفاع فى بعض المنتجات مثل بلح الشام نتيجة أرتفع الذى شهدته أسعار الزيوت ، لافتاً إلى أن سعر الكيلو هذا العام يتراوح من 60 – 75 جنيه ، بينما كان العام الماضى يتراوح من 50 – 60 جنيه للكيلو

وأكد أنه يمكن بشكل عام القول أن أغلب الأسعار تختلف عن العام الماضى من 4 – 5 جنيهات فى الكيلو جرام ، ، وبعض الأصناف أسعرها لم تتغير ، لافتاً إلى أن الزيادات التى حدثت هى نتيجة التغير فى الأجور والمصروفات وأن أسعار البغاشة والهريسة ثابتة مثل العام الماضى هذا لظروف السوق الصعبة ومحاولة البعض بفتح مجال جديد لتحسين دخلهم.

ولفت محسن إلى وجود زيادات فى بعض العبوات والبولات البلاستيكية والزجاجية المستخدة ، معتبراً أن العبوة تسهم فى رفع سعر المنتج النهائى.

ويرى البعض أن هناك بعض منتجى الحلويات والبائعيين من خارج الإسكندرية يقوم بالانتشار وعرض منتجاته فى بعض مناطق المدينة وأصبحت الحلويات منتشرة

ً