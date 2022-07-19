تجار: ارتفاع أسعار الماشية يخفض عوائد مشروعات التسمين

أكد عدد من التجار أن صعود أسعار الماشية المخصصة للتربية والتسمين خلال الفترة الراهنة أدى الى تراجع العوائد الاستثمارية من مشروعات تسمين الماشية.

وصعدت أسعار الماشية المتوسطة والصغيرة المخصصة للتربية والتسمين إلى 110 جنيهات للكيلو الواحد، ليصل سعر الرأس ذات الـ 150 كجم إلى 16500 جنيه مقابل 14000 جنيه في السابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الإنتاجية، وعلى رأسها الأعلاف والأمصال.

وكشف التجار لجريدة “المال” أن نسبة الزيادة في سعر بيع الماشية حاليًّا تقارب %20، بالتزامن مع عزوف المربين عن عمليات البيع بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وشح المعروض، واشتداد موسم الصيف.

وأكدوا لـ”المال” أنه مع ارتفاع أسعار الماشية الصغيرة قبل يومين تقلصت المكاسب الاستثمارية في الرأس الواحدة إلى 3000 جنيه، تمثل %10 فقط، من تكلفة الدورة الإنتاجية .

وقالوا إن تحصيل هذه المكاسب يستغرق فترة تصل إلى 7 شهور لتربية العجل البقري الذي يزن 444 كجم، إذ يبلغ ثمن الكيلو 75 جنيهًا قائمًا، ويباع بعد التسمين بـ 33.300 جنيه مقابل تكلفة التربية البالغة 30 ألف جنيه.

ولفت التجار إلى أن سعر البيع النهائي المرتفع بقيمة 33300 جنيه، يخفض العائد على الاستثمار ليصل إلى 3300 جنيه فقط حاليًّا، وسط ارتفاع تكاليف العمالة والمصروفات الثابتة.

من ناحيته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في تصريحات سابقة، إن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة أطلقت حملة لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، بدأت يوم الخميس الماضي.

وأضاف أن ما تم تحصينه حتى الآن 184 ألفًا و863 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها 93 ألفًا و506 رأس أبقار، 46 ألفًا و466 رأس جاموس، 39 ألفًا و543 رأس أغنام، 5348 رأس ماعز، وتحصين 156 ألفًا و867 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينهم 79 ألفًا و355 رأس أبقار، 45 ألف و521 رأس جاموس، و26 ألفًا و943 رأس أغنام، 5048 رأس ماعز.